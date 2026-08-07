Cel mai bine plătit jucător din SuperLiga a fost pe teren la CFR – Tromso 0-5! „Du-te, bă, și dă banii înapoi!”. Exclusiv

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, în turul trei preliminar din Conference League. Ardelenii au un buget de salarii mult superioare adversarilor, dar nu au avut nicio şansă la meciul din Gruia, returul fiind o formalitate pentru norvegieni.

Karlo Muhar, cel mai bine plătit jucător din SupeLiga: „Ia 50.000 de euro lunar!”

Din informaţiile FANATIK, cel mai bine plătit jucător din SuperLiga a fost pe teren la CFR Cluj – Tromso 0-5. Karlo Muhar câştigă 50.000 de euro lunar la ardeleni, Horia Ivanovici dezvăluind că mijlocaşul croat a avut şi o sumă importantă de încasat la semnarea contractului:

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„Să ne întoarcem la CFR Cluj. Cel mai bine plătit fotbalist din SupeLiga este Karlo Muhar. Ia 50.000 de euro lunar. Pe contract are 20.000 de euro. Restul, i s-au plătit nişte sume uriaşe la instalare.

Iar media este de 50.000 de euro. Cum să ai 50.000 de euro şi să joci în halul ăsta? Molde, o echipă cu mult mai mulţi bani decât Tromso, are o medie salarială între 10.000 şi 13.000 de euro. Oricum, nu se compară cu ce e în România. Dar cum să ai 50.000 de euro şi să arăţi în halul ăsta? Du-te, bă, Muhare, şi dă banii înapoi”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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Şi-a depus memoriu pentru neplata salariilor: „Îmi respect contractul, sper ca şi conducerea să facă acest lucru”

Karlo Muhar este un fotbalist cu ştate vechi în SuperLiga. Între 2022 şi 2024 a evoluat pentru prima dată la CFR Cluj. A plecat la Al Orobah, unde a evoluat un sezon. Mijlocaşul croat s-a întors la CFR Cluj în vara anului 2025. pentru neplata salariilor, spunând că îşi doreşte să rămână la CFR Cluj şi speră că se vor găsi soluţii:

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„Trebuie să fim profesioniști și să dăm totul. Îmi respect contractul și sper ca și conducerea să facă acest lucru. Sunt sigur că se vor găsi soluții. Vreau să rămân la CFR, inima mea e aici, îi respect pe cei din club. Am fost mulți ani aici. CFR e în inima mea. Îmi doresc tot ceea ce e mai bun pentru CFR. Vreau să continui aici”, a spus Karlo Muhar.