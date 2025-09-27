Cel mai bine plătit sportiv din istorie este din vremea Imperiului Roman! A câștigat mai mulți bani decât Ronaldo, Messi și Jordan la un loc!

Peter Struck, un istoric cunoscut din SUA, profesor de studii clasice la Universitatea din Pennsylvania, a publicat în 2010 un articol despre Gaius Appeuleius Diocles, pe care l-a numit „cel mai bine plătit sportiv din toate timpurile”. Cu o avere de 35.863.120 de sersteți, așa cum apare în înscrierile de la Vatican, Diocles îi depășește sau CR7.

Un istoric american îl pune pe Gaius Appuleius Diocles în fruntea celor mai bine plătiți sportivi din toate timpurile: „A câștigat 15 miliarde de dolari dacă ne raportăm la banii din prezent”

Struck a încercat să explice ce înseamnă în banii de astăzi suma fabulosă pe care a câștigat-o Diocles din cursele de care. În acea perioadă, i-ar fi ajuns banii să hrănească întreaga populație a Romei timp de un an! Sau să asigure bugetul pentru întreaga armată a Imperiului Roman, în perioada de apogeu, timp de mai bine de două luni.

Pornind de la aceste calcule, Struck a făcut conversia în dolari. „După standarele de astăzi, dacă păstrăm comparația, pentru a asigura bugetul întregii armate SUA pentru aceeași perioadă de timp, Diocles ar fi trebuit să achite 15 miliarde de dolari. Deci ar fi corect să spunem că asta este suma pe care o deținea, păstrând raportul,” a scris Struck în articolul său pentru Lapham’s Quarterley.

Cursele de care au fost, timp de secole, sportul preferat al romanilor. Povestea lor a început în secolul VIII îHr, după ce a fost construit hipodromul Circus Maximus. Treptat, totul a fost orgnizat ca la carte cu echipe, campionat, transferuri! Și 200.000 de spectatori la fiecare întrecere majoră! Iar accidentele mortale erau la ordinea zilei în aceste curse absolut nebune.

Diocles a scris istorie la cursele de care în vremea Imperiului Roman: 4257 curse disputate și 1462 victorii în 24 de ani de carieră

Gaius Appeuleius Diocles debuta în cursele de care în anul 122 d.Hr, la 18 ani, iar în cei 24 de ani de carieră a avut un palmares absolut fabulos, mai ales dacă ținem cont de riscurile uriașe la care se expuneau participanții: 4257 curse disputate și nu mai puțin de 1462 de victorii.

„Erau 7 ture sălbatice, aproximativ 4000 de metri. Primii 3 clasați câștigau premii consistente, dar să ajungi la final era foarte dificil. Puteau fi răsturnați, răniți, sau chiar uciși pe parcursul celor 7 ture. Carele aveau 4 sau uneori chiar mai mulți cai și era foarte greu să păstrezi controlul”, mai povestea Peter Struck.

Gaius Appuleius Diocles, născut în Lusitania, un adevărat Cristiano Ronaldo al acelor vremuri

Cursele de care erau organizate într-un campionat cu 4 echipe: albi, roșii, albaștri și verzi. „Diocles a câștigat prima sa cursă la doi ani după debut, în timp ce concura pentru albi. Iar 4 ani mai târziu se transfera la marii rivali, verzii. La care a rămas doar o scurtă perioadă, înainte de a trece la roșii. La roșii a avut cele mai mari succese ale carierei și avea să rămână la echipă până la finalul carierei, la 42 de ani, 7 luni și 23 de zile”, explica Struck.

Deși nu proveneau din elita Romei, ba chiar de multe ori erau sclavi care își puteau cumpăra libertatea după câteva rezultate notabile, conducătorii de care deveneau foarte populari, romanii îi adorau. Adevărate vedete! Iar despre Diocles putem spune că era un , mai ales dacă ținem cont că era născut în Lusitania.

