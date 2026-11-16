Sport

Cel mai bizar autogol vine din Argentina! Portarul și-a îngropat echipa chiar în play-off-ul de promovare. Video

Gabriel Neagu
16.11.2026 | 09:15
Cel mai bizar autogol vine din Argentina Portarul sia ingropat echipa chiar in playofful de promovare Video
ULTIMA ORĂ
Ezequiel Bacher a marcat cel mai bizar autogol. sursa foto: captură de ecran X - @porquetagarsce
Autogolul anului s-a petrecut în Argentina, în liga a treia. Meciul în care a avut loc gafa monumentală contează în lupta pentru promovare.
ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, mai multe gafe au costat scump echipele de fotbal. Totuși, un moment memorabil a avut loc în liga a treia din Argentina, unde greșeala portarului poate nărui visele promovării unei echipe ce nu a mai evoluat în eșalonul secund din 1977.

Gafa anului s-a petrecut în Argentina

În turul sferturilor de finală ale play-off-ului de promovare, Club Comunicaciones și Arsenal Sarandi s-au întâlnit, în drumul lor spre accederea în liga a doua din Argentina. Partida a început cu un moment mai mult decât bizar. Ezequiel Bacher a fost introdus între buturile celor de la Comunicaciones, iar decizia i-a costat scump pe gazde.

ADVERTISEMENT

În minutul 3 al partidei de pe Estadio ”Alfredo Ramos”, balonul a ajuns la Ezequiel Bacher. Momentul nu anunța mai mult decât o simplă degajare a goalkeeper-ului argentinian. Totuși, în momentul în care a vrut să arunce mingea spre fundașul stânga al lui Comunicaciones, balonul i-a scăpat în propria poartă. Ezequiel Bacher nu a schițat niciun gest. A mers între buturi și a scos mingea care a deschis scorul prematur.

Comunicaciones a restabilit egalitatea în minutul 14 al partidei, prin Valentin Quevedo. Egalitatea nu a fost menținută pentru mult timp pe tabelă. Oaspeții au reintrat în avantaj, șase minute mai târziu, prin Sosa. Același fotbalist al lui Arsenal Sarandi a dus scorul la 3-1, cu numai patru minute înainte de încheierea primei reprize.

ADVERTISEMENT
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul...
Digi24.ro
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată

Revenirea de la cabine a consemnat o serie lungă de schimbări din partea lui Comunicaciones, însă nu a putut schimba cursul partidei. Oaspeții au blocat perfect atacurile. Totuși, golul care a redus diferența a venit în minutul 90. Atunci, Joaquin Ibanez a marcat, pentru 2-3, iar Comunicaciones păstrează șanse pentru calificarea în semifinalele play-off-ului.

ADVERTISEMENT
I-a spus ADIO, după ce a luat-o pe calea credinței. Un nou divorț...
Digisport.ro
I-a spus ADIO, după ce a luat-o pe calea credinței. Un nou divorț de răsunet

Comunicaciones nu a mai jucat în Liga 2 de 49 de ani

Returul dintre Arsenal Sarandi și Comunicaciones se va disputa sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 20:00. Partida de pe ”Julio Humberto Grondona” va fi decisivă în vederea continuării parcursului de promovare în al doilea eșalon argentinian. În următoarea rundă, echipa calificată va întâlni câștigătoarea ”dublei” dintre Deportivo Camioneros și Villa Dalmine.

ADVERTISEMENT

Pentru Comunicaciones, promovarea ar consemna o revenire în al doilea eșalon argentinian după o pauză de 49 de ani. Clubul din Buenos Aires și-a luat adio de la Liga 2, la finalul sezonului 1977. Atunci, Comunicaciones a încheiat stagiunea pe ultimul loc în ierarhie, cu numai 24 puncte din 36 de etape disputate.

Bîrligea are viață grea! Frosinone, pregătită să îl transfere pe puștiul-minune cu aproape...
Fanatik
Bîrligea are viață grea! Frosinone, pregătită să îl transfere pe puștiul-minune cu aproape 500 de goluri marcate
Gică Hagi riscă să aibă două meciuri oficiale în 10 luni! Scenariu de...
Fanatik
Gică Hagi riscă să aibă două meciuri oficiale în 10 luni! Scenariu de coşmar dacă pierde cu Bosnia
Gigi Becali, acuzat că blochează promovarea Stelei în SuperLiga! Dezvăluiri incendiare: „Nu o...
Fanatik
Gigi Becali, acuzat că blochează promovarea Stelei în SuperLiga! Dezvăluiri incendiare: „Nu o va lăsa niciodată!”
Parteneri
De mână cu David Popovici. La doar 18 ani, nepotul lui Ion Țiriac...
iamsport.ro
De mână cu David Popovici. La doar 18 ani, nepotul lui Ion Țiriac a avut un discurs uluitor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!