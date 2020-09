Cel mai bogat fotbalist din lume și-a găsit echipă. Cu cine a semnat Faiq Bolkiah

Cel mai bogat fotbalist din lume și-a găsit echipă. Faiq Bolkiah și-a găsit în cele din urmă o echipă nouă, după ce a fost pus pe liber de Leicester City.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În vârstă de 22 de ani, Bolkiah este nepotul lui Hassanal Bolkiah, sultanul din Brunei. Tatăl său, prințul Bruneiului, are o avere în valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro.

Faiq Bolkiah nu vrea să trăiască de pe urma familiei sale și încearcă să își dezvolte o carieră de succes în fotbal, însă până acum nu a găsit rețeta potrivită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cel mai bogat fotbalist din lume și-a găsit echipă. A semnat cu o echipă din Portugalia

Faiq Bolkiah evoluează pe postul de aripă dreapta, însă poate juca și în banda stângă și are și cetățenie americană. Bolkiah a ales să evolueze pentru naționala statului Brunei, pentru care a debutat în 2016. Bolkiah a prins doar cinci meciuri și a reușit un gol, dar este căpitanul echipei sale naționale.

CV-ul lui Bolkiah este unul impresionant, chiar dacă fotbalistul nu a apucat să debuteze pentru echipele mari ale cluburilor la care a fost legitimat. Drumul său în fotbal a început în Anglia, la Southampton. A ajuns, apoi, la tineretul lui Chelsea și a stat pe Stamford Bridge timp de doi ani, când managerul primei echipe era Jose Mourinho.

ADVERTISEMENT

A plecat apoi la Leicester, unde a jucat la echipele U18 și U23 între 2016 și 2020, înainte de a fi pus pe liber de către englezi. Aflat în căutarea unei noi înțelegeri, Bolkiah și-a găsit locul la Maritimo Funchal. Mutarea a fost anunțată de portughezi în data de 23 septembrie, iar fotbalistul din Brunei nu a ezitat să își exprime încântarea.

„Sunt foarte bucuros că am decis să vin aici. Sunt convins că am ales clubul potrivit pentru mine și pentru cariera mea. Îmi propunm ca întotdeauna, să dau tot ce am mai bun la antrenamente și în fiecare meci. Vreau să mă dezvolt și să ajut echipa oricum pot”, a declarat cel considerat cel mai bogat fotbalist din lume pentru site-ul oficial al lui Maritimo Funchal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La Maritimo Funchal a evoluat și Marius Șumudică

Pentru Maritimo Funchal a jucat și Marius Șumudică, actualul antrenor de la Gaziantep și fost câștigător al Ligii 1 cu Rapid, ca jucător, și Astra Giurgiu, ca antrenor. Șumudică a jucat pentru portughezi între 1999 și 2001, ajungând să îmbrace tricoul lusitanilor după trei sezoane petrecute la Rapid.

Portughezii nu reprezintă un club cu o forță financiară impresionantă. Maritimo Funchal a terminat pe locul 11 ultimul sezon din Primeira Liga, iar în noua stagiune a debutat cu o înfrângere. Noul club al lui Faiq Bolkiah a pierdut cu 0-2 la Santa Clara.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru clubul portughez, aducerea fotbalistului din Brunei este o lovitură importantă de imagine. Faiq Bolkiah este considerat a fi mai bogat decât cele mai bine plătite superstaruri din fotbalul global. Cristiano Rolando are o avere de 450 de milioane de euro, în vreme ce Messi a acumulat 400 de milioane.