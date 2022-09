Cel mai brutal fault din istoria Campionatelor Mondiale! Cum era să-l omoare, în 1982, Harald Schumacher pe Patrick Battiston. Video

Minutul 60 al meciului Germania de Vest – Franţa, a doua semifinală a Campionatului Mondial din 1982. Scorul era 1-1, iar cei 70.000 de spectatori de pe aveau parte de un meci de cinci stele. La un atac al francezilor, lumea întreagă a amuţit după ce Patrick Battiston a căzut inert, în urma unei coliziuni cu Harald Schumacher.

Patrick Battiston şi Harald Schumacher, actorii principali din cel mai brutal fault din istoria Campionatelor Mondiale

În acel minut 60, Michel Platini a trimis o minge spre careul Germaniei de Vest, iar Patrick Battiston scăpase singur cu Harald Schumacher. Fundaşul francez a reuşit să lovească balonul, dar imediat a fost pus la pământ de ieşirea lui Harald Schumacher. Portarul german l-a lovit cu şoldul în faţă pe adversar, care a rămas inert pe gazon.

ADVERTISEMENT

Colegii lui Patrick Battiston s-au strâns imediat în jurul acestuia şi le-au făcut semne disperate medicilor. Doctorii au intervenit imediat şi i-au pus masca de oxigen pe faţă jucătorului. Situaţia era îngrijorătoare, iar Michel Platini era sigur că tocmai se petrecuse o tragedie. “Nu avea puls şi părea palid”, avea să spună, peste ani, fostul Balon de Aur.

La spital, Patrick Battiston a fost plasat în comă, după ce medicii au descoperit că îşi pierduse doi dinţi, avea trei coaste fracturate şi erau suspiciuni de leziuni la nivelul coloanei vertebrale.

ADVERTISEMENT

Pe teren, imediat după faultul criminal, Harald Schumacher a revenit în poartă, iar Charles Corver, arbitrul meciului, nu a acordat nici măcar lovitură liberă la acea fază. Meciul a continuat, cu patru goluri în cele două reprize de prelungiri, iar calificarea în finală a fost decisă la loviturile de departajare. Aici, Harald Schumacher, cel care trebuia să fie eliminat încă din minutul 60, a apărat execuţiile lui Didier Six şi Maxime Bossis, iar Germania de Vest a ajuns în finală, .

Amintirile celor implicaţi în cel mai brutal fault din istoria Campionatelor Mondiale

La 40 de ani de faultul suferit la Campionatul Mondial din 1982, Patrick Battiston încă are probleme din cauza intrării lui Harald Schumacher. Fostul fotbalist acuză dureri de spate, dar a trecut peste acel incident şi a jucat până în 1991, când s-a retras, la 34 de ani, pe când juca la Bordeaux.

ADVERTISEMENT

“Ne-am întâlnit şi am stat de vorbă. Pentru mine, acela a fost sfârşitul poveştii. Nu-mi mai aduc aminte dacă şi-a cerut scuze, dar era gata totul. Niciun resentiment. Eu l-am iertat. Am realizat că a fost marcat de acel eveniment”, a declarat Patrick Battiston.

Harald Schumacher a vorbit, la rândul lui, despre faultul din urmă cu 40 de ani. Fostul portar al naţionalei Germaniei de Vest a dezvăluit ce regrete are pentru faultul comis în semifinala din 1982.

ADVERTISEMENT

“Am fost laş. Regret că delegaţia naţională şi eu nu am fost la spital, după meci, pentru a afla care este starea de sănătate a lui Patrick. Sincer să fiu, îmi era teamă că a fost accidentat grav şi că se află în comă”, avea să spună Harald Schumacher în presa din Germania.

ADVERTISEMENT

De ce nu a fost eliminat Harald Schumacher. Explicaţiile date de arbitrul Charles Corver

În anii 2000, o televiziune din Olanda, ţara natală a lui Charles Corver, a realizat un documentar despre cel mai brutal fault din istoria Campionatelor Mondiale. Cu această ocazie, arbitrul a explicat motivul pentru care nu a acordat nici măcar lovitură liberă la acea fază.

“A fost foarte dificil să judec faza. Eram atent să urmăresc mingea. Mă gândeam că o să fie gol. Am aflat apoi de acel fault. Câteva zile mai târziu am revăzut faza, dintr-o reluare din spatele porţii. Ar fi trebuit să-l elimin pe Schumacher, dar în timpul meciului eram convins că am luat decizia corectă”, a explicat arbitrul olandez.

Faza a rămas drept una dintre cele mai controversate din istoria Campionatelor Mondiale şi, deseori, prinde un Top 10 al celor mai şocante momente ale competiţiei. După 40 de ani, Patrick Battiston resimte duritatea intrării lui Harald Schumacher, care se putea lăsa cu consecinţe mult mai grave.