Cel mai bun an pentru buzunarul lui Dan Negru! Vedeta Kanal D face bani grei și audiențe serioase

Despre Dan Negru se tot spune că ar fi zgârcit, dar și că este unul dintre cei mai buni afaceriști dintre vedetele TV. Iar dacă în privința faimei de zgârcit, vedeta Kanal D are grijă să nuanțeze lucrurile susținând că, de fapt, ar fi doar cumpătat, când vine vorba de afaceri prezentatorul emisiunii Jocul Cuvintelor nu poate nega că nu ar fi un adevărat maestru.

Dan Negru a făcut mai mulți bani ca niciodată

Succesul pe care îl are în audiențele obținute cu show-ul Jocul Cuvintelor a surprins pe multă lume chiar dacă, încă din momentul în care s-a mutat de la Antena 1 la Kanal D, Dan Negru a anunțat că va prezenta o emisiune care va face istorie.

Succesul pe care îl are ca prezentator TV și care, desigur, îi aduce ”încasări” pe măsură din partea șefilor turci ai Kanal D, este dublat, în cazul lui Dan Negru, și de un an fantastic din punctul de vedere al afacerilor derulate de vedeta TV.

să dovedească că este un om de afaceri cât se poate de priceput și reușește să impresioneze atunci când vine vorba de partea financiară a vieții sale. Iar anul 2021 a fost cel mai bun an pentru prezentatorul Kanal D… Cel puțin în ceea ce privește sumele raportate către ANAF.

Astfel, conform datelor obținute de FANATIK, Dan Negru este implicat în două companii, ambele având sediul în Timișoara, orașul de baștină al vedetei tv: D.N.C. Impact, firma care are ca obiect activități de interpretare artistică și spectacole, și Dentlife Medical, fosta DNC Imob Group care se ocupă cu asistența stomatologică (la care este implicată și Codruța, soție prezentatorului, medic de meserie).

Câți bani a câștigat, din afaceri, Dan Negru?

Conform raportărilor făcute către ANAF și consultate în exclusivitate de FANATIK, Dan Negru a reușit, în anul fiscal 2021, să stabilească adevărate recorduri personale când vine vorba de banii pe care i-a câștigat.

Astfel, firma D.N.C. Impact a reușit să obțină peste 1.500.000 de lei (peste 300.000 de euro) ca cifră de afaceri. Nu mai bine de jumătate de milion față de anul anterior și mai mult ca în oricare dintre cei 15 ani de existență!

La profituri, firma lui Dan Negru a bifat, din nou, un record pentru vedeta Kanal D. Mai exact, compania prezentatorului quiz-show-ului Jocul Cuvintelor a reușit să obțină peste 770.000 de lei, adică peste 155.000 de euro.

Cea de-a doua firmă la care este implicat Dan Negru a reușit, la rândul ei, să impresioneze la ambele capitole. Mai exact, cifra de afaceri a depășit 650.000 de lei (peste 130.000 de euro). Profitul raportat, cel mai bun din istoria firmei, a ajuns la peste 310.000 de lei, adică peste 62.000 de euro.

Dan Negru, zeci de mii de euro, lunar din televiziune și din imobiliare

Făcând un calcul simplu, firmele lui Dan Negru au reușit, în 2021, să obțină un profit de peste un milion de lei (peste 200.000 de euro), ceea ce îl face pe prezentatorul Kanal D să fie în fruntea vedetelor care derulează afaceri de succes.

Asta înseamnă, doar din profitul firmelor, că Dan Negru ar câștiga, lunar, peste 16.000 de euro. Doar că, trebuie să precizăm, Dan Negru este un jucător important și pe piața imobiliară, zvonurile cu privire la banii pe care îi încasează doar din chirii învârtindu-se în jurul sumei de 6.000 de euro.

Iar la toate acestea se adaugă și sumele de bani pe care le încasează ca prezentator TV în România și în Moldova. Sume care, evident, sunt confidențiale, deși se vorbește că ar fi din cinci cifre.

Dan Negru, succes nebănuit la Kanal D cu Jocul Cuvintelor

după ce a petrecut 20 de ani la Antena 1, Dan Negru a dovedit, încă o dată, că este un adevărat maestru în a obține audiențe cât se poate se serioase. Prezentatorul al quiz-show-ului Jocul Cuvintelor, Dan Negru a reușit să se impună în audiențe chiar dacă concurența pe respectivul interval orar este acerbă, vedeta având de luptat cu Pro Tv și Antena 1.

Cu toate acestea, în repetate rânduri, , lucru pe care, cu mare satisfacție, îl anunță, de fiecare dată, pe conturile sale de socializare. Și, recunoaște Dan Negru, bucuria lui este cu atât mai mare cu cât, înainte de primele difuzări ale emisiunii, aproape nimeni nu credea în succesul show-ului.

”Am construit cel mai spectaculos decor de quiz din România. Îl vom popula cu oamenii isteţi, care nu aveau loc la TV până acum”, spunea Dan Negru. Acum, aproape săptămânal, le atrage atenția urmăritorilor săi că show-ul își ”bate” adversarii.

Pe lângă colaborarea pe care o are cu Kanal D pentru emisiunea Jocul Cuvintelor și pentru care este plătit regește, Dan Negru mai are și alte apariții în televiziune. Mai exact, prezentatorul TV face naveta la Chișinău, în Republica Moldova, acolo unde are un alt proiect de televiziune pentru care, de asemenea, este plătit bine.