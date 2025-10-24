Sport

Cel mai bun din Europa League! Un fotbalist de la FCSB este lider în topul competiției UEFA

FCSB a fost învinsă, pe teren propriu, și de Bologna, scor 1-2, dar are un jucător, titular în echipa patronată de Gigi Becali, care se află în topul premianților europeni
Catalin Oprea
24.10.2025 | 08:45
Cel mai bun din Europa League Un fotbalist de la FCSB este lider in topul competitiei UEFA
ANALIZĂ FANATIK
FCSB a pierdut și cu Bologna, dar Tarnovanu e cel mai bun portar din Liga Europa FOTO sportpictures.ro
Ștefan Târnovanu a făcut un meci bun și cu Bologna, reușind să limiteze proporțiile scorului. El a fost cel mai bun jucător al echipei sale, reușind să aibă șase intervenții salvatoare, care l-au propulsat în fruntea topului din Europa League, destinat portarilor.

Ștefan Tîrnovanu este cel mai bun portar din Europa League

Târnovanu este liderul clasamentului goal-keeperilor, cu 20 de intervenții salvatoare în trei meciuri. Portarul FCSB-ului a încasat patru goluri, dar a evitat multe altele. El a avut câte șapte parade cu Young Boys Berna și Go Ahead Eagles și șase cu Bologna.

Faptul că Târnovanu este cel mai bun portar din Europa League demonstrează și problemele pe care FCSB le are în această competiție. O competiție în care campioana are a treia cea mai slabă posesie, de doar 42,7 %. Doar Nice și austriecii de la Sturm Graz stau mai slab la acest capitol, care e dominat de Lyon (60,7 %).

În cele trei meciuri de până acum, FCSB a reușit 1043 de pase, dintre care 843 reușite. Echipa antrenată de Charalambous a avut 93 de atacuri și 13 cornere și a fost surprinsă de trei ori în ofsaid. FCSB a marcat doar două goluri în Europa League.

Campioana a alergat 73 de kilometri pe meci

La capitolul recuperărilor, FCSB este o echipă medie. A luat de la adversari 117 mingii, iar jucătorii echipei au făcut 56 de tacklinguri. Fotbaliștii campioanei au faultat de 43 de ori (locul 9 în top) și au fost faultați de 45 de ori (locul 4 în top). FCSB a încasat 12 cartonașe galbene.

În cele trei meciuri jucate, fotbaliștii FCSB ului au alergat 213 kilometri, cu o medie de 71 de kilometri pe joc. Campioana are un singur integralist, pe Târnovanu, dar Birligea și Miculescu au jucat și ei în toate partidele. FCSB este una dintre echipele care nu a avut o formulă constantă în meciurile din Europa League.

Iar judecând după spusele patronului Gigi Becali acest lucru va continua. După meciul de aseară, Becali a luat în colimator cinci fotbaliști. El i-a criticat pe Adrian Șut, Baba Alhassan, Ejouma, Dennis Politic și Octavian Popescu.

Adrian Șut, amenințat cu banca de rezerve

Șut a fost cel mai criticat de patron. „De unde știi tu să bați lovitură liberă, Șut? El a decis acolo. S-a dus și a luat mingea. E el jupân. Să vezi ce jupân e el de la iarnă, de când nu va mai prinde echipa și va sta pe bancă! Zic și eu din oftica mea. Eu comentez de-ale mele”, a declarat Becali, la „Digi Sport Special”.

Am văzut ce le poate capul și lui George Popescu, și lui Politic. I-am băgat. Aștept iarna, să fac transferuri. MM are sarcina să găsească jucători, pleacă în Portugalia să găsească fundaș central și doi mijlocași.

Îi scot pe Baba, Edjouma și Șut, toți trei pe bancă. De benzi ce să zic? Sper să-și revină Risto. Să iau alte extreme acum? Miculescu, Cisotti, Thiam, sunt mulțumit de ăștia trei. Ce să-și mai rupă Șut oasele? A născut nevasta, are și copil, ce să mai tragă el? Are deja 600.000 de euro, ce îi mai trebuie lui?”, a continuat Becali.

