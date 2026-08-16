„Cel mai bun din România!”. Portretul complet al jucătorului care a decis derby-ul Rapid – Dinamo 0-1: „Te driblează și-n cabina de telefon”

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Victoria lui Dinamo în derby-ul cu Rapid a lăsat în urmă mai multe concluzii importante, iar Florentin Petre a analizat în detaliu prestația „câinilor” și oamenii care au făcut diferența în succesul cu 1-0 de pe Giulești. Fostul mare jucător al lui Dinamo a remarcat la FANATIK SUPERLIGA, în primul rând, evoluția portarului Bellaarouch, decisiv în momentele în care Rapid a pus presiune, dar a vorbit și despre schimbarea adusă de Karamoko după intrarea pe teren. Florentin Petre a făcut, totodată, portretul mai multor jucători ai lui Dinamo și a explicat cum s-a construit faza golului care a decis derby-ul.

Florentin Petre, impresionat de portarul lui Dinamo: „A scos cam tot ce s-a putut scoate!”

Florentin Petre a început analiza derby-ului cu Rapid prin a remarca eficiența de care a dat dovadă Dinamo, dar și prestația portarului Bellaarouch. Fostul dinamovist consideră că goalkeeper-ul a avut intervenții decisive și că echipa avea nevoie de un asemenea jucător între buturi pentru a putea trece cu bine peste momentele dificile ale partidei.

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„Este o dimineață bună, cu zâmbetul pe buze. Mă bucură rezultatul de aseară, sunt fanul lor numărul unul. Ca și dinamovist, mă bucur pentru ei. Ținând cont de anul trecut, când aveam o sumedenie de ocazii, cu un joc extraordinar de rapid, cu faze de poartă, șuturi, acum a fost o eficiență maximă și s-a văzut în momentul schimbărilor. Cum a intrat Karamoko, cum s-a schimbat tot. Au avut și un pic de noroc, pentru că Rapid a jucat bine în prima repriză.

Dinamo a avut un portar extraordinar, a scos cam tot ce s-a putut scoate, șuturi foarte grele, reacția a fost bună. Jucând pe contraatac, pe tranziție, i-au prins pe rapidiști și au înscris gol. Bellaarouch îmi place foarte mult. Portarul este un pion foarte important în economia jocului. Când ai nevoie de el, trebuie să te scoată. Se vede că este un portar de calitate, de care Dinamo avea nevoie și care te scoate din toate problemele. Are și un joc de picior foarte bun, aseară doar o singură greșeală, parcă, a avut, cea în tușă, dar este bun, are calitate și mă bucur că a venit la noi“, a spus Florentin Petre, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Florentin Petre, cuvinte mari pentru Karamoko: „Cel mai bun jucător din România!”

Fostul internațional român a continuat analiza cu . Karamoko a fost, evident, în centrul atenției după golul care a decis derby-ul, însă Florentin Petre a vorbit și despre Pascual și Irimia și despre ceea ce pot aduce aceștia în echipa lui Nuno Campos.

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„Karamoko este, în ultima treime, cel mai bun jucător din România. Dacă are continuitate și nu este accidentat și are puterea de a se antrena zi de zi, ați văzut cum poate schimba soarta unui meci într-o fracțiune de secundă prin calitățile sale. În vestiar nu e nicio problemă cu el. E jucător de caracter, de vestiar, care se acomodează rapid la cerințe, pentru că are calități mult peste media pe care o avem noi în țară. Cu Rapid cred că a greșit o singură minge în perioada lui de joc. Când intră în posesia mingii e genul acela de jucător care te driblează și în cabina de telefon. Chiar dacă are o înălțime mare, are o reacție și o explozie pe măsură. Am spus-o de la primele antrenamente că este cel mai bun. Ne-am rugat la Dumnezeu să fie sănătos, ca să ne putem folosi de el.

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Pascual este un jucător bun, de care Dinamo are nevoie. Nu l-am văzut zi de zi în pregătire, dar pare un jucător serios, de calitate, nu degeaba a jucat unde a jucat. Boateng și Pascual sunt jucători diferiți, dar atâta timp cât el nu va greși, mai ales individual, cu siguranță va suplini absența lui Boateng fără probleme. Irimia este un copil care trebuie să aibă încredere. Atât el, cât și clubul, au o conexiune bună. Fiind și under, ajută în economia jocului, în planurile antrenorului pentru următorul meci. Irimia trebuie să aibă mult mai multă încredere în el, pentru că are calitate. Mă bucur că s-a întors cu o experiență acumulată și a avut continuitate la Metaoglobus. Poate mult mai mult decât a dat până acum“, a mai spus Florentin Petre, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum s-a construit golul lui Dinamo. Florentin Petre le acordă merite egale lui Karamoko și Hintsa

Florentin Petre a vorbit și despre și faza care a decis și a explicat contribuția celor doi jucători implicați în reușită. Fostul jucător dinamovist a remarcat explozia lui Hintsa, dar și execuția lui Karamoko, considerând că ambii au avut o contribuție importantă la golul care le-a adus alb-roșilor victoria.

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„Hintsa pe mine m-a surprins. L-am văzut încă de la primul meci că se vedea că nu e încă 100% pe partea fizică, dar m-a surprins cu explozia și viteza foarte bună. Acolo s-a făcut diferența. Când ai jucători de calitate, care-ți fac diferența cu un șut, o pasă, este un mare câștig pentru echipă.

Și Karamoko și Hintsa au meritele lor la gol. Unul că a făcut o fază bună, celălalt că a avut un dribbling exact pe calitatea lui. Aș zice 50-50 ca merite. Kaarakomo a avut o execuție grea, pe spațiu mic. I-am spus și soției mele, când mingea a plecat către Karamoko, că va fi gol și aia a fost. Se uita la mine și nu înțelegea. Am mai văzut meciul ăsta (n.r. râde)“, a mai spus Florentin Petre.