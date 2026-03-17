„Cel mai bun fotbalist din România!”. Mitică Dragomir a dat verdictul după derby-ul Clujului și a explicat explozia lui Lukic: „FCSB nu are așa ceva!”

U Cluj a învins CFR Cluj cu 2-1 în derby și a făcut un pas uriaș către titlu. Dumitru Dragomir a văzut meciul și a spus totul despre echipa lui Cristiano Bergodi.
Mihai Dragomir
17.03.2026 | 11:42
Cel mai bun fotbalist din Romania Mitica Dragomir a dat verdictul dupa derbyul Clujului si a explicat explozia lui Lukic FCSB nu are asa ceva
Dumitru Dragomir, „fermecat” de mai mulți jucători după ce a văzut U Cluj - CFR Cluj 2-1. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
U Cluj a învins CFR Cluj cu 2-1 în prima etapă din play-off și a arătat o forță demnă de o formație cu pretenții. Dumitru Dragomir a intrat a doua zi în direct și a lăudat prestația elevilor lui Cristiano Bergodi și a spus marele avantaj al acestora, precum și motivul pentru care atacantul Jovo Lukic joacă atât de bine acum.

Dumitru Dragomir a văzut derby-ul U Cluj – CFR Cluj 2-1 și s-a convins de echipa gazdelor

Play-off-ul SuperLigii a început cu rezultate tari. Prima etapă a consemnat o victorie a lui FC Argeș pe terenul Universității Craiova, un succes acasă al Rapidului cu rivala Dinamo, precum și victoria lui U Cluj cu CFR Cluj.

„Șepcile Roșii” au învins cu 2-1 și au făcut un pas important către titlu. Dumitru Dragomir a spus că U Cluj are cel mai bun fundaș central din țară: Andrei Coubiș, cel care spunea la începutul anului de ce a ia preferat pe ardeleni în detrimentul lui Dinamo.

„Meci bunicel, de nota 7-8. U Cluj are cel mai bun fotbalist din România, Coubiș ăla. E cel mai bun fundaș central din țară. Îl are și pe Macalou, și pe Mendy, care a dat gol, are jucători buni U Cluj. Linia de fund ține echipa. FCSB de ce nu are performanță?”, a spus inițial fostul șef LPF.

Dumitru Dragomir știe motivul pentru care Jovo Lukic a explodat la U Cluj

Jovo Lukic, cel care a restabilit egalitatea pe „Cluj Arena” în meciul cu CFR Cluj, traversează un sezon fenomenal. Fostul atacant de la U Craiova este acum golgheterul SuperLigii în calitate de jucător al lui U Cluj. Dumitru Dragomir a explicat de ce joacă bosniacul atât de bine în prezent.

„Știi de ce a început Lukic să joace bine? Datorită mijlocașilor. Vârful de la FCSB, cel mai bun din țară, știi de ce nu își arată valoarea? Nu are mijlocaș de pasă finală, niciunul! Poate Tănase, puțin, dar și el este de muncă multă, nu de pasă finală.

Ăia de la U Cluj i-o pun pe cap lui Lukic, punct ochit, punct lovit. Când ai jucători valoroși, care pasează, lângă tine, îți crește valoarea 50%. Mendy e și un băiat inteligent, l-am auzit la interviuri”, a mai spus Dragomir.

Premonițiile lui Dumitru Dragomir. Cum ajunge U Cluj campioană și pe cât se va vinde „perla” rivalei CFR Cluj

Ulterior, Mitică a spus scenariul prin care U Cluj poate deveni campioană, dar și pe ce sumă se va vinde tânărul Lorenzo Biliboc, „perla” lui CFR Cluj care a deschis scorul în derby-ul cu rivala „U” după o fază excepțională.

„Și CFR are echipă bună. Dar dacă mai câștigă U Cluj un meci cu ei sau dacă câștigă cu Craiova și cu Rapid, sunt campioni. Cel mai bun under e Mario Tudose de la FC Argeș, apoi e Biliboc. Ăștia sunt jucători care se fac de peste 5 milioane. Biliboc are și simțul golului”, a mai spus Dumitru Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.

  •  18 contribuții la gol are Jovo Lukic în acest sezon (16 goluri și 2 pase de gol)
  • 900.000 de euro valorează bosniacul în prezent

Mitică Dragomir a dat verdictul după derby-ul Clujului

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
