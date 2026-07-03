Sport

Cel mai bun jucător de la FCSB în cantonament: „De departe numărul 1!”

FCSB se află în Olanda pentru stagiul de pregătire din această vară. Mihai Stoica a vorbit despre situația jucătorilor din lot și a anunțat cine va fi revelația noului sezon.
Mihai Dragomir
03.07.2026 | 23:37
Cel mai bun jucator de la FCSB in cantonament De departe numarul 1
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica a dezvăluit numele celui mai bun jucător de la FCSB în cantonamentul de vară. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

FCSB se află de o săptămână în cantonamentul de la Venray și a pus la cale deja primele meciuri de verificare. Mihai Stoica a oferit cele mai noi detalii despre cum s-au pregătit până acum elevii lui Marius Baciu și a spus cine este fotbalistul care va „exploda” odată cu startul noului sezon competițional.

Urmăreşte Fanatik.ro în Discover Adaugă Fanatik.ro ca sursă preferată

Mihai Stoica anunță că Octavian Popescu va fi noua revelație de la FCSB

FCSB va juca primul meci amical din această vară duminică, 5 iulie, cu belgienii de la Royale Union Saint-Gilloise, actuala echipă a lui Darius Olaru. Ulterior, fosta campioană a României va avea parte de un duel de gală cu Al Jazira, echipa lui Cosmin Olăroiu, programat miercuri, 8 iulie. Între timp, fotbaliștii bucureștenilor trag tare la antrenamente, iar Mihai Stoica a dezvăluit că Octavian Popescu a fost cu un pas înaintea colegilor săi.

ADVERTISEMENT

„Am avut o săptămână în care toate au mers perfect. Toți jucătorii s-au antrenat, Miculescu și Ngezana sunt cu noi. Copiii au fost mult peste așteptări. Până acum, fotbalistul care vrea anul ăsta să demonstreze cine este… De departe numărul 1 a fost Octavian Popescu. De departe! Am foarte mare încredere în el. Avem și niște înțelegeri. Am căzut de comun acord să umblăm împreună la București (n.r. râde). La ce calități are, cred că va fi mai bun decât acum câțiva ani!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Ce s-a schimbat, de fapt, la Octavian Popescu

Ulterior, Mihai Stoica a explicat motivul pentru care consideră că Octavian Popescu, cel care a marcat golul decisiv în semifinala barajului de Conference League cu FC Botoșani, va depăși forma cu care se consacrase în primele sale sezoane pentru FCSB, când era doar un puști. Președintele „roș-albaștrilor” a explicat că fotbalistul de 23 de ani tratează cu mai multă seriozitate fotbalul acum.

ADVERTISEMENT
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa...
Digi24.ro
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO

„(n.r. Ce s-a schimbat la el?) A avut multe discuții cu membrii staff-ului, cu colegii. Și-a dat seama că fotbalul trebuie luat în serios, viața trebuie luată în serios. Nu sunt doar clișee. Noi îi știam calitățile, iar acum implicarea lui este alta. Cred că se poate transforma, fără exagerare, în locomotiva acestei echipe. A realizat, e tânăr, are 23 de ani. Cred că se uită cu jint la Cupa Mondială când vede jucători la fel de talentați care joacă la echipe bune, au salarii mari”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială
  • 600.000 de euro valorează în prezent Octavian Popescu
  • 5 contribuții a avut Octavian Popescu pentru FCSB în sezonul trecut
Australia – Egipt 1-1, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Prelungiri la meciul...
Fanatik
Australia – Egipt 1-1, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Prelungiri la meciul din Texas!
Columbia – Ghana, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu...
Fanatik
Columbia – Ghana, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Cum arată John Cena la jumătate de an după retragerea din wrestling. Apariție...
Fanatik
Cum arată John Cena la jumătate de an după retragerea din wrestling. Apariție șocantă pentru fanii săi: „De ce ai făcut asta?”
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar apoi a fost transferat...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar apoi a fost transferat pe 2.500.000 de dolari
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!