Cel mai bun jucător de la FCSB în cantonament: „De departe numărul 1!”

ADVERTISEMENT

FCSB se află de o săptămână în cantonamentul de la Venray și a pus la cale deja primele meciuri de verificare. Mihai Stoica a oferit cele mai noi detalii despre cum s-au pregătit până acum elevii lui Marius Baciu și a spus cine este fotbalistul care va „exploda” odată cu startul noului sezon competițional.

Mihai Stoica anunță că Octavian Popescu va fi noua revelație de la FCSB

Ulterior, , programat miercuri, 8 iulie. Între timp, fotbaliștii bucureștenilor trag tare la antrenamente, iar Mihai Stoica a dezvăluit că

ADVERTISEMENT

„Am avut o săptămână în care toate au mers perfect. Toți jucătorii s-au antrenat, Miculescu și Ngezana sunt cu noi. Copiii au fost mult peste așteptări. Până acum, fotbalistul care vrea anul ăsta să demonstreze cine este… De departe numărul 1 a fost Octavian Popescu. De departe! Am foarte mare încredere în el. Avem și niște înțelegeri. Am căzut de comun acord să umblăm împreună la București (n.r. râde). La ce calități are, cred că va fi mai bun decât acum câțiva ani!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Ce s-a schimbat, de fapt, la Octavian Popescu

Ulterior, Mihai Stoica a explicat motivul pentru care consideră că va depăși forma cu care se consacrase în primele sale sezoane pentru FCSB, când era doar un puști. Președintele „roș-albaștrilor” a explicat că fotbalistul de 23 de ani tratează cu mai multă seriozitate fotbalul acum.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Ce s-a schimbat la el?) A avut multe discuții cu membrii staff-ului, cu colegii. Și-a dat seama că fotbalul trebuie luat în serios, viața trebuie luată în serios. Nu sunt doar clișee. Noi îi știam calitățile, iar acum implicarea lui este alta. Cred că se poate transforma, fără exagerare, în locomotiva acestei echipe. A realizat, e tânăr, are 23 de ani. Cred că se uită cu jint la Cupa Mondială când vede jucători la fel de talentați care joacă la echipe bune, au salarii mari”, a declarat Mihai Stoica, în direct la

ADVERTISEMENT