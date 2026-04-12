Cel mai bun jucător de la Rapid, „certat” de prietenă pentru ratarea campionatului: „Cum ai putut să nu dai gol de acolo?! Am crezut că nu-mi mai revin niciodată!”

Claudiu Petrila (25 de ani) nu va uita prea curând ziua de 8 decembrie 2025. În meciul FC Botoșani – Rapid 0-0, „decarul” alb-vișiniilor a oferit ratarea campionatului. Petrila a dat pe lângă cu poarta goală, reușind să îi scoată din sărite nu doar pe fanii Rapidului, ci și pe iubita lui, Ana Nisioiu.

Claudiu Petrila a marcat 4 goluri în acest sezon de SuperLiga. „Decarul” Rapidului se putea afla la cota 5, dacă nu era protagonistul ratării campionatului. Pe 8 decembrie 2025, în FC Botoșani – Rapid 0-0, .

„Am crezut că nu îmi mai revin, sincer. (n.r. – Ai fost sigur că dai gol?) Din poziția aia, am zis că pun latul ușor, nu am cum să ratez. În primă fază, în capul meu era că a fost ofsaid, la pasa înspre Dobre. Am zis că sigur e ofsaid. Dar m-am dus să pun latul ușor și am lovit-o cu călcâiul, cred, și s-a dus pe lângă bară. În timpul meciului nu am crezut că o să fiu așa apăsat, dar după ce am văzut și fazele, reluările, am zis că nu se poate așa ceva.

Mi-a fost rușine să mai ies din vestiar sau să ies în lume, să mă vadă cineva pe stardă. Să zică ‘Uite-l, mă, și p-ăsta de a ratat cu poarta goală!’ În momentul ăla s-a uitat tot. Nu mai știa nimeni de goluri, pase de gol, nimic. S-a șters tot. Lumea nu mai vedea nimic din ce am făcut în trecut, doar ‘Uite-l și p-ăla de a dat pe lângă cu poarta goală’. Am crezut că nu îmi mai revin.

În următoarele zile eram apăsat, nici la antrenament parcă nu mai eram eu. Au fost niște momente grele pentru mine. Eram și atacat din toate părțile. În capul meu era ‘Bă, ce ai făcut?’. (n.r. – Îți trece prin cap că poate nu mai ești la fel de bun?) E normal să îți pui și semnul ăsta de întrebare: mă, atât de slabă să fiu, să nu dau gol din 2 metri cu poarta goală?

E bine că mental sunt ok. Am vorbit cu colegii, cu Mister. Au fost lângă mine. Am dat dovadă că suntem uniți. Am reușit să îmi revin încet, încet, chiar dacă a fost foarte greu, poate chiar mai greu decât după accidentarea pe care am avut-o. La antrenament nu mai puteam să dau o pasă din cauza lipsei de încredere. Nu mai dădeam la poartă, nu mai făceam un dribling. Mă gândeam doar să nu greșesc”, a dezvăluit Claudiu Petrila, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

Cum l-a „certat” iubita

Claudiu Petrila a povestit că persoana care l-a ajutat să treacă peste ratarea campionatului Inițial, tânara l-a „certat” pe superstarul rapidist. „Chiar dacă era nu prea era înainte cu fotbalul, până și ea m-a întrebat: ‘Cum ai putut, mă, să ratezi de acolo?’ Dar într-un sens frumos, nu să mă certe sau să îmi reproșeze. I-am zis că se poate întâmpla. Am văzut și la jucători mai mari că au ratat. Până la urmă în istorie au fost ratări și mai mari. Nu cred că sunt singurul.

Sunt momente în care nici tu nu ai explicații, cu ai putut să dai. Cred că e vorba de lipsă de concentrare. Când ești prea sigur pe tine, doar pui latul și dai gol, se întâmplă în secunda aia ceva și îți trece mingea peste picior sau dai cu călcâiul cum am dat eu. Cred că e vorba doar de lipsa de concentrare. Dar iubita m-a ajutat foarte mult să trec peste. În momentele grele mă bucur că este lângă mine mereu.

E important să știi că mergi acasă la cineva care ține la tine, care îți vrea binele, care te poate ajuta cu un sfat bun. Poți să îți spui oful, să te descarci. E important când ai o problemă să te poți descărca. Să poți trece peste. Dacă ții în tine e mult mai rău. Se adună mai multe. E foarte important, mai ales când vii la familie, la părinți, la soție, la copii. E foarte bine să ai pe cineva, altfel e greu să treci peste”, a mai povestit „decarul” rapidist.

Cel mai frumos din cariera lui Petrila

Întrebat de moderatorul Robert Niță care a fost cel mai frumos moment de până acum din carieră, Claudiu Petrila a oferit un răspuns surprinzător. „Decarul” giuleștenilor a ales Reușita lui Petrila a fost atunci umbrită de un scandal de arbitraj pentru că, în prealabil, „centralul” Istvan Kovacs n-a fluierat fault la duelul dintre Borza și Musi.

„Cred că ultimul gol cu Dinamo. A venit într-un moment greu pentru noi. După acel gol am reușit să îi întoarcem. Deși a fost un pic umbrită reușita. După meci vedeam doar despre fault, nimic de gol. Cred că e cel mai frumos gol al meu din SuperLiga și cumva e frustrant că e umbrit doar de faza de dinainte. E puțin supărător”, a conchis Claudiu Petrila