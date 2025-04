Cel mai bun marcator român din istorie în Europa League, fascinat de Elias Charalambous: „Wow! Nimeni nu se aștepta”

Elias Charalambous (44 de ani) se pregătește să devină cel mai longeviv antrenor din istoria FCSB. Pe lista fanilor cipriotului s-a înscris și Raul Rusescu (36 de ani), și el deținătorul unui record impresionant pentru fotbalul românesc.

Mihai Stoica, lăudat pentru aducerea lui Elias Charalambous la FCSB: „Încă o dovadă că MM știe fotbal”

Retras din activitate, Raul Rusescu rămâne unul dintre cei mai prolifici atacanți pe care i-a dat România. Golgheterul SuperLigii în sezonul 2012-2013, cu 21 de reușite, „Pufulete” este deținătorul unui record uluitor. Cu 19 goluri marcate, Rusescu este cel mai bun marcator român în UEFA Europa League, a doua competiție intercluburi ca importanță.

Stelist convins, Raul Rusescu Antrenorul cipriot a adus primul titlu la FCSB, după nouă ani de secetă, iar acum se pregătește de o nouă performanță incredibilă. Pe 6 aprilie, cipriotul va deveni cel mai longeviv tehnician din istoria roș-albaștrilor. Va ajunge la 2 ani și 9 zile, depășindu-l pe Laurențiu Reghecampf. Adică 739 de zile.

„Wow, cel mai lung mandat din era Becali, e un record meritat! Nimeni nu se aștepta. În general, dacă nu obții performanțe, nu rămâi mai mult de un an.

E surprinzător dacă te gândești că antrenori precum Cosmin Olăroiu sau Laurențiu Reghecampf au câștigat campionate și au dus echipa în Liga Campionilor. Și îi depășește Elias Charalambous, care nu ne spunea nimic. Ca tehnician, nu exista pentru noi înainte să vină la FCSB.

A fost încă un nume descoperit de Mihai Stoica, sunt convins că el a avut rolul principal în numirea lui. Încă o dovadă că MM știe fotbal”, a declarat Raul Rusescu, potrivit

Cipriotul mai are doar două luni de contract cu campioana en-titre

Cu Elias Charalambous, în 2024, FCSB a câștigat atât titlul de campioană, cât și Supercupa României. Ba, mai mult, roș-albaștrii au strâns 14 puncte în grupa XXL de Europa League, competiție unde au ajuns până în optimile de finală. Actuala înțelegere a cipriotului cu clubul lui Gigi Becali e valabilă până la vară,

„Închei acum contractul, în două luni. Nu cred că este momentul să discutăm acum. Mai întâi să terminăm sezonul şi apoi vom discuta. Pentru mine este ok să semnez pe un an, în fiecare an.

Dacă am contract pe 3 sau 4 ani, dar clubul şi eu nu suntem fericiţi, ne dăm mâna şi am plecat. Nu e niciun motiv pentru care să semnăm pe 3-4 ani. An după an şi vom vedea”, a declarat Elias Charalambous, în exclusivitate pentru FANATIK.