Cel mai bun prieten al lui Kvaratskhelia de la PSG joacă în România: „Suntem foarte apropiați”

ADVERTISEMENT

Khvicha Kvaratskhelia a strălucit marți seara în Champions League. Atacantul georgian al celor de la PSG a înscris două goluri în meciul cu Bayern Munchen. Un detaliu mai puțin știut despre fotbalistul din Georgia este că prietenul său cel mai bun joacă în Superliga României. Este vorba de Anzor Mekvabishvili, de la Universitatea Craiova.

Khvicha Kvaratskhelia și Anzor Mekvabishvili au fost colegi la juniori în Georgia, la Dinamo Tbilisi. Cei doi au jucat ani la rând împreună și au păstrat o legătură specială și după ce drumurile lor în carieră s-au despărțit. consecutiv, iar Anzor speră să ia titlul în România.

ADVERTISEMENT

Cei doi fotbaliști sunt colegi acum la naționala de seniori a Georgiei. Mai mult, Anzor și Kvaratskhelia de la PSG stau în aceeași cameră în timpul cantonamentelor. , ambii au evoluat pentru reprezentativa georgiană și au făcut o figură foarte bună.

Anzor Mekvabishvili a vorbit în trecut despre relația sa foarte bună cu Khvicha Kvaratskhelia. Mijlocașul Universității Craiova a spus câteva cuvinte despre prietenia pe care a legat-o cu superstarul de la PSG și consideră că, deși a ajuns la una dintre cele mai bune echipe din lume, colegul său de la națională a rămas neschimbat.

ADVERTISEMENT

„Da, este prietenul meu. Nu este doar prietenul meu, pentru că suntem foarte apropiați, ca familii, pentru că am început academia împreună și am trecut prin aceste etape împreună. De asemenea, suntem colegi de cameră la echipa națională, așa că să împart vestiarul cu el…

ADVERTISEMENT

Știi acest sentiment: el a ajuns sus și vezi cum este ca star afară, dar, în interior, este aceeași persoană care era. Așa că, atunci când ne întâlnim, nu simt nicio diferență, pentru că este același tip. Este același tip care iubește fotbalul și care face totul pentru a face pe toată lumea fericită și aceasta este cheia lui, pentru că este un tip foarte sincer, foarte calm și foarte bun. Așa că cred că acest tip de oameni ajung la un nivel foarte bun”, declara în trecut Anzor, într-un interviu pentru