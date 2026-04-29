Cel mai bun prieten al lui Kvaratskhelia de la PSG joacă în România: „Suntem foarte apropiați”

Starul lui PSG, Khvicha Kvaratskhelia, are o legătură specială cu un jucător din Superliga. Cel mai bun prieten al său joacă în campionatul din România.
Alex Bodnariu
29.04.2026 | 11:45
Prietenul cel mai bun al lui Kvaratskhelia joacă la Universitatea Craiova. Gruzinul împarte camera la națională cu Anzor de la U. Craiova
Khvicha Kvaratskhelia a strălucit marți seara în Champions League. Atacantul georgian al celor de la PSG a înscris două goluri în meciul cu Bayern Munchen. Un detaliu mai puțin știut despre fotbalistul din Georgia este că prietenul său cel mai bun joacă în Superliga României. Este vorba de Anzor Mekvabishvili, de la Universitatea Craiova.

Khvicha Kvaratskhelia și Anzor Mekvabishvili au fost colegi la juniori în Georgia, la Dinamo Tbilisi. Cei doi au jucat ani la rând împreună și au păstrat o legătură specială și după ce drumurile lor în carieră s-au despărțit. Acum, Kvaratskhelia visează la al doilea trofeu Champions League consecutiv, iar Anzor speră să ia titlul în România.

Cei doi fotbaliști sunt colegi acum la naționala de seniori a Georgiei. Mai mult, Anzor și Kvaratskhelia de la PSG stau în aceeași cameră în timpul cantonamentelor. La Campionatul European de fotbal din Germania, din 2024, ambii au evoluat pentru reprezentativa georgiană și au făcut o figură foarte bună.

Ce spune Anzor despre Kvaratskhelia. Care este marea calitate a superstarului de la PSG

Anzor Mekvabishvili a vorbit în trecut despre relația sa foarte bună cu Khvicha Kvaratskhelia. Mijlocașul Universității Craiova a spus câteva cuvinte despre prietenia pe care a legat-o cu superstarul de la PSG și consideră că, deși a ajuns la una dintre cele mai bune echipe din lume, colegul său de la națională a rămas neschimbat.

„Da, este prietenul meu. Nu este doar prietenul meu, pentru că suntem foarte apropiați, ca familii, pentru că am început academia împreună și am trecut prin aceste etape împreună. De asemenea, suntem colegi de cameră la echipa națională, așa că să împart vestiarul cu el…

Știi acest sentiment: el a ajuns sus și vezi cum este ca star afară, dar, în interior, este aceeași persoană care era. Așa că, atunci când ne întâlnim, nu simt nicio diferență, pentru că este același tip. Este același tip care iubește fotbalul și care face totul pentru a face pe toată lumea fericită și aceasta este cheia lui, pentru că este un tip foarte sincer, foarte calm și foarte bun. Așa că cred că acest tip de oameni ajung la un nivel foarte bun”, declara în trecut Anzor, într-un interviu pentru superliga.ro.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Un club din SuperLiga ar urma să fuzioneze cu altă echipă, iar mai...
iamsport.ro
Un club din SuperLiga ar urma să fuzioneze cu altă echipă, iar mai mulți membri ai Generației de Aur ar fi așteptați să semneze: 'Ăsta e următorul pas'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!