Sport

Cel mai bun prim 11 din lume în ancheta FIFPRO. Messi revine, Ronaldo și Kane OUT, Yamal scrie istorie, lovitură cruntă pentru Dembele

Gabriel-Alexandru Ioniță
09.11.2026 | 19:00
Cel mai bun prim 11 din lume in ancheta FIFPRO Messi revine Ronaldo si Kane OUT Yamal scrie istorie lovitura crunta pentru Dembele
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Lionel Messi, în cel mai bun prim 11 din lume în ancheta FIFPRO. Foto: Profimedia
Cel mai bun prim 11 din lume în ancheta FIFPRO a fost anunțat! Lionel Messi își extinde recordul istoric, Cristiano Ronaldo și Harry Kane, lăsați pe dinafară! Ce s-a întâmplat cu Lamine Yamal și Ousmane Dembele
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FIFPRO a anunțat cel mai bun prim 11 din lume în 2026, după ce la acest vot au participat 19.806 de fotbaliști profesioniști din 73 de țări. Astfel, această echipă ideală ar arăta în felul următor: David Raya (Arsenal / Spania) – Pau Cubarsi (Barcelona / Spania), Achraf Hakimi (PSG / Maroc), Nuno Mendes (PSG / Portugalia) – Jude Bellingham (Real Madrid / Anglia), Rodri (Manchester City / Barcelona / Spania), Vitinha (PSG, Portugalia) – Erling Haaland (Manchester City / Norvegia), Kylian Mbappe (Real Madrid / Franța), Lionel Messi (Inter Miami / Argentina), Lamine Yamal (Barcelona / Spania). 

Cel mai bun prim 11 din lume în 2026 în ancheta FIFPRO: Lionel Messi revine, Cristiano Ronaldo și Harry Kane sunt OUT

Așadar, Lionel Messi revine în prim-plan în această anchetă anuală realizată de sindicatul mondial al fotbaliștilor profesioniști. Astfel, starul argentinian ajunge la nu mai puțin de 18 astfel de includeri în primul 11 ideal al FIFPRO pe un an calendaristic și implicit își extinde recordul istoric deținut de mai mult timp din această perspectivă.

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Pe de altă parte însă, Cristiano Ronaldo, rivalul practic istoric al lui Lionel Messi, nu a fost inclus acum în această echipă ideală. De asemenea, Ousmane Dembele, Balonul de Aur de anul trecut, nu a prins nici măcar lista celor 26 de finaliști luați în calcul în această anchetă. În plus, în aceeași situație se mai află un nume mare, respectiv Raphinha de la FC Barcelona.

Cine sunt ceilalți mari absenți și ce a realizat Lamine Yamal

Totodată, există mari absenți și în ceea ce privește primul 11 propriu-zis. Este vorba în primul rând despre Harry Kane, Balonul de Aur din acest an, dar și despre nume precum Michael Olise, William Saliba, Dayot Upamecano sau Declan Rice. Nu în ultimul rând, în ceea ce îl privește pe Lamine Yamal, și el a bifat o bornă extrem de importantă cu această ocazie.

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Concret, este vorba despre faptul că starul de la FC Barcelona devine acum primul fotbalist din istorie care prinde de două ori primul 11 ideal al anului în ancheta FIFPRO cât timp este încă doar un adolescent practic.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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