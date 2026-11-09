Cel mai bun prim 11 din lume în ancheta FIFPRO. Messi revine, Ronaldo și Kane OUT, Yamal scrie istorie, lovitură cruntă pentru Dembele

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a anunțat cel mai bun prim 11 din lume în 2026, după ce la acest vot au participat 19.806 de fotbaliști profesioniști din 73 de țări. Astfel, această echipă ideală ar arăta în felul următor: David Raya (Arsenal / Spania) – Pau Cubarsi (Barcelona / Spania), Achraf Hakimi (PSG / Maroc), Nuno Mendes (PSG / Portugalia) – Jude Bellingham (Real Madrid / Anglia), Rodri (Manchester City / Barcelona / Spania), Vitinha (PSG, Portugalia) – Erling Haaland (Manchester City / Norvegia), Kylian Mbappe (Real Madrid / Franța), Lionel Messi (Inter Miami / Argentina), Lamine Yamal (Barcelona / Spania).

Cel mai bun prim 11 din lume în 2026 în ancheta FIFPRO: Lionel Messi revine, Cristiano Ronaldo și Harry Kane sunt OUT

Așadar, revine în prim-plan în această anchetă anuală realizată de sindicatul mondial al fotbaliștilor profesioniști. Astfel, starul argentinian ajunge la nu mai puțin de 18 astfel de includeri în primul 11 ideal al FIFPRO pe un an calendaristic și implicit își extinde recordul istoric deținut de mai mult timp din această perspectivă.

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Pe de altă parte însă, , rivalul practic istoric al lui Lionel Messi, nu a fost inclus acum în această echipă ideală. De asemenea, , nu a prins nici măcar lista celor 26 de finaliști luați în calcul în această anchetă. În plus, în aceeași situație se mai află un nume mare, respectiv Raphinha de la FC Barcelona.

Cine sunt ceilalți mari absenți și ce a realizat Lamine Yamal

Totodată, există mari absenți și în ceea ce privește primul 11 propriu-zis. Este vorba în primul rând despre , dar și despre nume precum Michael Olise, William Saliba, Dayot Upamecano sau Declan Rice. Nu în ultimul rând, în ceea ce îl privește pe , și el a bifat o bornă extrem de importantă cu această ocazie.

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Concret, este vorba despre faptul că starul de la FC Barcelona devine acum primul fotbalist din istorie care prinde de două ori primul 11 ideal al anului în ancheta FIFPRO cât timp este încă doar un adolescent practic.

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