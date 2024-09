Cel mai bun sat din România unde e perfect să te muți. O să ai o viață liniștită și vei face economii. O casă aici costă doar 10 mii de lei. ”Autoritățile vor să sprijine proprietarii”

Cel mai bun unde e perfect să te muți. O să ai o viață liniștită și vei face economii. O casă aici costă doar 10 mii de lei. Autorităţile vor să sprijine puținii proprietari care au mai rămas în această regiune.

Comuna din țara noastră, ideală pentru o existență bună. Poți strânge bani, iar o se vinde cu numai 10.000 de lei. Prețurile sunt atât de mici pentru că localitatea a început să se depopuleze masiv în ultimii ani.

Oamenii au plecat din cauza lipsei locurilor de muncă și a lipsei utilităților, dovadă că în prezent multe case au rămas goale. Primăria din Săcelu, județul Gorj, și-a propus să ia măsuri în această situație pentru cei 1.305 locuitori care au rămas aici.

Casele sunt răsfirate pe dealuri, fiind construite având în preajmă un peisaj de poveste. Pentru a se asigura că aceste imobile nu rămân nelocuite o perioadă îndelungată autoritățile sar în ajutorul oamenilor.

„Acum, mulţi dintre ei vor să vină aici şi să vândă mare parte din casele care au rămas goale în urma lor. Iar acestea se vând cu preţuri modice, care pornesc de la 10.000 de lei.

Autorităţile vor să sprijine proprietarii, să îi ajute să vândă locuinţele şi să elibereze titlurile de proprietate, în speranţa că în curând uliţele acum goale vor prinde din nou viaţă”, susține reporterul de la .

Săcelu, singura stațiune balneară din Gorj

Săcelu este o comună cunoscută pentru izvoarele și apele sale, care tratează diverse afecțiuni medicale. De altfel, localitatea este singura stațiune balneară din județul Gorj, fiind mărginită de dealul Ciocadia (579 metri) la est şi dealul Săcelu (570 metri) la vest.

Aceste două dealuri sunt despărţite de valea îngustă şi adâncă a râului Blahniţa. Turiștii care ajung în această regiune au parte de ape sulfuroase, iodurate și cu efect terapeutic, prețurile fiind unele foarte accesibile.

În plus, stațiunea beneficiază de caracteristicile temperat continentale cu influenţa dominantă a maselor de aer mediteranean şi adriatic. Iernile sunt blânde, având o temperatură medie multianuală de 10,2 grade Celsius.

Studiile efectuate de Institutul de Inframicrobiologie București arată că în stațiunea Săcelu are loc un fenomen unic și interesant. Acesta are legătură cu apa din cele 4 bazine, care are o culoare diferită în funcție de anotimp.