Cel mai criticat fotbalist după finala Spania – Argentina este gata să se retragă

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Leandro Paredes traversează una dintre cele mai dificile perioade din carieră. La doar câteva zile după ce Argentina a pierdut finala Campionatului Mondial în fața Spaniei, mijlocașul a lăsat să se înțeleagă faptul că ia în calcul retragerea de la echipa națională. Fotbalistul a recunoscut că are nevoie de timp pentru a procesa eșecul și pentru a decide dacă mai poate continua în tricoul „Albicelestei”.

Leandro Paredes s-ar putea retrage de la națională după Cupa Mondială

după finala cu Spania. Intrat pe teren în repriza secundă, mijlocașul a fost implicat în mai multe dueluri dure, a primit un cartonaș galben și a avut un conflict cu Eric Garcia și Gavi după fluierul final, imagini care au făcut înconjurul lumii.

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Întrebat despre viitorul său la echipa națională, fotbalistul a mărturisit că nu poate oferi un răspuns clar în acest moment. Paredes a explicat că încă resimte dezamăgirea provocată de pierderea finalei și că va lua o decizie abia după ce va avea timp să reflecteze asupra ultimelor săptămâni.

„Nu știu dacă sunt pregătit să continui. Este un proces care trebuie digerat și gândit bine. Va fi un proces lung pentru a depăși ceea ce am trăit. Deși am realizat lucruri importante, pierderea finalei Cupei Mondiale va durea mult timp, pentru că am fost din nou atât de aproape. Va fi foarte dificil să menținem acest nivel, ca grupul să continue să funcționeze în acest fel. Sunt multe lucruri de luat în considerare.

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Pentru mulți, va fi un moment în care vor decide dacă vor continua . A fost un proces frumos, spectaculos; am realizat lucruri importante. Va fi foarte dificil să menținem acest nivel, ca grupul să continue să funcționeze în acest fel. Trebuie să cântărim multe lucruri; trebuie să luăm decizii cu calm.

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Am avut o Cupă Mondială în care oamenii s-au văzut reflectați în noi, iar asta este foarte îmbucurător. Mă bucur de asta. S-au spus multe lucruri înainte, în timpul și după Cupa Mondială. Am avut un turneu grozav, dar Spania a fost superioară în finală; este o câștigătoare meritată”, a declarat Leandro Paredes, citat de .

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Finala cu Spania a lăsat urme adânci în vestiarul Argentinei

. Mai mulți jucători argentinieni au fost criticați pentru comportamentul avut pe teren și după încheierea partidei, iar Leandro Paredes s-a aflat în centrul atenției din cauza altercației cu fotbaliștii Spaniei.

În ciuda tuturor acestor evenimente, mijlocașul a ținut să sublinieze că rămâne mândru de parcursul avut de Argentina în ultimii ani și de realizările generației conduse de Lionel Scaloni. Rămâne de văzut dacă declarațiile sale reprezintă doar reacția la un moment extrem de dificil sau dacă Paredes va decide, într-adevăr, să își încheie aventura la echipa națională..