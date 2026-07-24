Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Cel mai criticat fotbalist după finala Spania – Argentina este gata să se retragă

Leandro Paredes a recunoscut că ia în calcul o despărțire de naționala Argentinei, după criticile și dezamăgirea provocate de înfrângerea din finala Campionatului Mondial.
FANATIK
24.07.2026 | 14:50
Cel mai criticat fotbalist dupa finala Spania Argentina este gata sa se retraga
ULTIMA ORĂ
Leandro Paredes s-ar putea retrage din naționala Argentinei după finala Cupei Mondiale 2026. Foto: hepta.ro.
ADVERTISEMENT

Leandro Paredes traversează una dintre cele mai dificile perioade din carieră. La doar câteva zile după ce Argentina a pierdut finala Campionatului Mondial în fața Spaniei, mijlocașul a lăsat să se înțeleagă faptul că ia în calcul retragerea de la echipa națională. Fotbalistul a recunoscut că are nevoie de timp pentru a procesa eșecul și pentru a decide dacă mai poate continua în tricoul „Albicelestei”.

Leandro Paredes s-ar putea retrage de la națională după Cupa Mondială

Paredes a fost unul dintre cei mai criticați jucători ai Argentinei după finala cu Spania. Intrat pe teren în repriza secundă, mijlocașul a fost implicat în mai multe dueluri dure, a primit un cartonaș galben și a avut un conflict cu Eric Garcia și Gavi după fluierul final, imagini care au făcut înconjurul lumii.

ADVERTISEMENT

Întrebat despre viitorul său la echipa națională, fotbalistul a mărturisit că nu poate oferi un răspuns clar în acest moment. Paredes a explicat că încă resimte dezamăgirea provocată de pierderea finalei și că va lua o decizie abia după ce va avea timp să reflecteze asupra ultimelor săptămâni.

„Nu știu dacă sunt pregătit să continui. Este un proces care trebuie digerat și gândit bine. Va fi un proces lung pentru a depăși ceea ce am trăit. Deși am realizat lucruri importante, pierderea finalei Cupei Mondiale va durea mult timp, pentru că am fost din nou atât de aproape. Va fi foarte dificil să menținem acest nivel, ca grupul să continue să funcționeze în acest fel. Sunt multe lucruri de luat în considerare.

ADVERTISEMENT
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan,...
Digi24.ro
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, și-a sunat soția și i-a spus un singur cuvânt

Pentru mulți, va fi un moment în care vor decide dacă vor continua . A fost un proces frumos, spectaculos; am realizat lucruri importante. Va fi foarte dificil să menținem acest nivel, ca grupul să continue să funcționeze în acest fel. Trebuie să cântărim multe lucruri; trebuie să luăm decizii cu calm. 

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"

Am avut o Cupă Mondială în care oamenii s-au văzut reflectați în noi, iar asta este foarte îmbucurător. Mă bucur de asta. S-au spus multe lucruri înainte, în timpul și după Cupa Mondială. Am avut un turneu grozav, dar Spania a fost superioară în finală; este o câștigătoare meritată”, a declarat Leandro Paredes, citat de Marca.

ADVERTISEMENT

Finala cu Spania a lăsat urme adânci în vestiarul Argentinei

Înfrângerea din ultimul act al Cupei Mondiale a fost urmată de numeroase controverse. Mai mulți jucători argentinieni au fost criticați pentru comportamentul avut pe teren și după încheierea partidei, iar Leandro Paredes s-a aflat în centrul atenției din cauza altercației cu fotbaliștii Spaniei.

În ciuda tuturor acestor evenimente, mijlocașul a ținut să sublinieze că rămâne mândru de parcursul avut de Argentina în ultimii ani și de realizările generației conduse de Lionel Scaloni. Rămâne de văzut dacă declarațiile sale reprezintă doar reacția la un moment extrem de dificil sau dacă Paredes va decide, într-adevăr, să își încheie aventura la echipa națională..

ADVERTISEMENT
Dan Șucu n-a mai ținut cont! Vizită-fulger în cantonamentul echipei
Fanatik
Dan Șucu n-a mai ținut cont! Vizită-fulger în cantonamentul echipei
Alexandru Musi ar fi vrut ca Dinamo – Universitatea Craiova să se joace...
Fanatik
Alexandru Musi ar fi vrut ca Dinamo – Universitatea Craiova să se joace pe alt stadion: „E un teren mai bun acolo!”
FCSB, cifre șocante cu Auda! Unde a pierdut, de fapt, Marius Baciu meciul...
Fanatik
FCSB, cifre șocante cu Auda! Unde a pierdut, de fapt, Marius Baciu meciul din Conference League: Târnovanu nu e singurul vinovat. Exclusiv
Tags:
Parteneri
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE...
iamsport.ro
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!