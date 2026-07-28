Cel mai criticat jucător de la FCSB, lăudat de Dumitru Dragomir: „Nu e lăsat să se exprime! Poate ajunge fotbalist de peste 5.000.000 de euro”

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Mitică Dragomir (80 de ani) are o părere excelentă despre un jucător de la FCSB care a primit mai multe critici în ultimele luni din cauza inconstanței sale în joc. Contrar opiniei generale, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) îl vede pe acest fotbalist drept o uriașă promisiune. Se încumetă să facă o predicție: tânărul poate ajunge să valoreze câteva milioane de euro.

Ce previziune face Dumitru Dragomir în legătură cu un jucător de la FCSB: ”Poate ajunge fotbalist de peste 5.000.000 de euro”

De-a lungul vremii, încă de pe vremea când conducea LPF, Dumitru Dragomir a vorbit la superlativ despre mulți fotbaliști din întrecerea internă. O parte dintre ei au confirmat și au ajuns jucători de top la echipele galonate sau chiar în străinătate. E adevărat, „Oracolul din Bălcești” a mai avut și pariuri ratate.

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Acum, în direct la ”Profețiile lui Mitică”, . Dragomir spune, în emisiunea de la FANATIK, că Mihai Toma (19 ani), de la FCSB, are un uriaș potențial și poate să explodeze dacă i se dă mai multă încredere. Mitică enumeră calitățile fotbalistului din echipa lui Gigi Becali (68 de ani): capacitate de efort, viteză în execuție și plecare de pe loc.

„O să mai fac o predicție. Eu zic că la FCSB este un jucător din care eu aș putea să fac unul dintre mari fotbaliști ai acestei țări. E vorba de (Mihai) Toma. L-am analizat foarte atent. Nu e lăsat să se exprime pentru că stau ăia cu gura pe ei. Are niște calități… o capacitate de efort ieșită din comun. Apoi, viteză în execuție cum nu au trei jucători de la FCSB.

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Ce îi lipsește: lovitura mingii cu capul, pentru că el e mic și nimeni nu a exersat cu el. Dar are forță în picioare și dacă ai forță în picioare, obligatoriu, poți să ai și detentă. Eu aș face un fotbalist de peste 5.000.000 de euro din el. L-aș face pe Toma un jucător peste toți colegii lui de la FCSB.

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Este un jucător care aleargă foarte mult, care îți face alunecări, care dă drumul repede la minge, care recuperează balonul de la adversar. Ce îți mai trebuie să aduci jucători de afară? Are și viteză. Ordonează-l, ai grijă de el, dă-i mingea să o domesticească. Cred că Toma o să spargă bariera. Are niște calități cum nu au mulți. Nu ați văzut ce frecvență are? Cum pleacă de pe loc, ca avionul cu reacție”, spune Mitică.

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Pe ce tineri de la FCSB mai mizează Mitică Dragomir

În acest început de sezon, Mihai Toma a fost pe teren în toate cele trei meciuri jucate de FCSB: cu FC Argeș (2-0) și Csikszereda (2-0) în Superliga și cu FK Auda (2-3) în Conference League. Fără îndoială, cu Csikszereda, în deplasare, Toma a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale la FCSB. A fost integralist și a pasat la golul de 1-0.

În afară de Mihai Toma, de la FCSB, despre care spune că pot să se dezvolte pe viitor. E vorba de fundașul Ricardo Pădurariu (19 ani) și de atacantul Alexandru Stoian (18 ani). „Pe amândoi mizez eu (n.r. Toma și Pădurariu). Eu cred că și pe vârful de atac, Stoian, aș miza. Părerea mea este că are viteză peste Bîrligea. Numai că îi lipsește experiența și tehnica preluării. La FCSB numai doi inși știu să facă preluare: Octavian Popescu și Florin Tănase”, este de părere Mitică.

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