Cel mai cunoscut trans, devenit femeie, Daria Jane, despre experiența trăită: ”Am trecut prin tot felul de stări hormonale, dureri fizice”

Daria Jane, cea mai cunoscută persoană trans din România și, potrivit multor păreri, cea mai frumoasă, și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru FANATIK!

Daria Jane, despre transformarea în femeie, căsătorie și momentele dureroase ale vieții

Fosta concurentă de la Românii au talent (pe vremea când era băiat) ne-a povestit din ce își câștigă existența, cum a fost copilăria ei, ce spune despre nuntă și copii, dar și cât a durat, în sine, operația de schimbare de sex. a elucidat și una din dilemele pe care o au multe persoane legate de transsexuali, și anume, dacă după operație persoanele trans mai simt plăcere sau nu!

Sinceră, deschisă și extrem de jovială, Daria ne-a mărturisit care este plăcerea ei vinovată, dezvăluind, totodată, un talent despre care puțini știau că îl are.

„Aveam 4 ani când am spus prima dată că sunt fată”

Bună, Daria! Înainte să începem pe bune acest interviu, mi-ar plăcea să ne spui cine este Daria Jane? Cum te-ai descrie unui necunoscut, de exemplu?

– M-aș descrie foarte general fiindcă nu îmi plac descrierile (mai ales despre propria persoană), deci “ am 24 de ani și sunt digital content creator”.

Când și cum ți-ai dat seama că ești femeie? Poți să ne povestești puțin despre cum ți-ai dat seama de identitatea sexuală reală?

– Aveam cam 4 ani când am spus pentru prima dată că sunt fată, fiindcă am avut un șoc să aflu de la cei din jur că ar trebui să fiu băiat. Mi-a fost greu să procesez, eu mă percepeam de gen feminin de când am făcut cunoștință cu lumea asta. Ulterior, abia la 15 ani am făcut legătura cu transgenderismul, adică am aflat că ce experimentez eu există și la alte persoane.

Cât a durat în total procesul transformării, am putea spune al devenirii tale?

– Nu știu să spun un interval de timp fiindcă sunt într-o continuă transformare de la an la an, evoluez. Operațiile în schimb (care sunt cele mai “vizibile” aspecte alte tranziției) s-au întins pe o perioadă de 4-5 ani.

Daria, hărțuită în liceu: „Mă pipăiau și mă filmau”

Este scumpă operația de schimbare de sex?

– Depinde de bugetul fiecăruia. Poate fi costisitor oricum, iar ce este prea ieftin iar nu este bun, deoarece primești ce plătești. Eu am fost motivată și am investit o mare parte din veniturile mele în mine.

Te-ai lovit vreodată de prejudecăți? Ai avut vreun episod în care te-ai confruntat cu transfobia? De ce crezi că transgenderii nu sunt atât de ușor acceptați de societatea românească?

– Am avut super multe, mai ales în liceu, unde nu eram niciodată lăsată în pace – nici de elevi, nici de profesori. Oamenii sunt curioși, mai ales copiii, care deseori sunt și răutăcioși pe deasupra. Eu eram împinsă în fiecare zi, mă pipăiau pe sâni și țipau “uite are țâțe”, mă filmau constant oriunde mergeam ca la circ. Educația precară din familie se vede cel mai bine în astfel de momente. De altfel, sunt și mulți adulți care sunt la același nivel, nu mă mai surprinde nimic sincer.

Daria are propria agenție de publicitate și cont pe OnlyFans

Cu ce te ocupi în acest moment? Ce poți să ne spui despre proiectele tale?

– Am propria firmă de publicitate de care este conectată toată activitatea mea din mediul online (YouTube, TikTok și Instagram), am un profil interesant pe platforma Onlyfans unde postez tot ce nu am voie să postez pe Instagram, în paralel îl ajut pe prietenul meu la firma lui pe partea de marketing (eu fiind licențiată în Marketing) și plănuim să ne extindem activitatea.

Ce fel de relație ai tu cu Divinitatea? Ești credincioasă sau ai vreo anumită religie? Crezi în ceva? Te întreb pentru că în mare parte comunitatea LGBT e judecată de credincioși…

– Mă consider destul de spirituală, dar deloc religioasă. Mai pe românește, nu țin cont de dogme, cred în mine, în libertățile pe care le avem ca ființe aici, cred în respectarea sentimentelor indiferent de ce crede lumea “credincioasă”, cred în a trăi autentic și fericit cu tine.

„Pierderea senzațiilor a devenit un risc extrem de mic. La mine simțurile s-au amplificat”

E adevărat că nu toți transgenderii fac tranziția de teamă că își pierd plăcerea sexuală? Există acest risc, să nu mai simți plăcere în acele momente intime? Care e adevărul?

– Există într-adevăr aceasta frică și ea vine din secolul trecut, în ani ‘60-‘70 când operația de corecție a sexului nu era atât de avansată. Femeile trans de atunci au fost niște pioniere, niște regine practic. În prezent există o gamă largă de chirurgi care sunt capabili să ofere rezultate satisfăcătoare, există chiar mai multe metode ale vaginoplastiei, iar pierderea senzațiilor a devenit un risc extrem de mic (la fel ca la oricare altă operație de altfel). La mine cel puțin parcă este invers – adică simțurile s-au amplificat.

Ești extrem de frumoasă și sunt curios ce faci de arăți așa bine? Ții vreo dietă, faci sport? Cum arată rutina ta de întreținere?

– Mulțumesc! Fac și sport, dar nu atât de constant cum mi-aș dori, însă ce fac cel mai mult este să am grijă cât mănânc. Mi-am format un obicei de a mânca doar o singură masă principală pe zi, în rest doar fructe sau salate (dar nu încurajez pe nimeni să fie ca mine).

Influencerița are o pasiune mai puțin cunoscută: „Cânt la pian”

Ce părere ai despre persoanele trans care au devenit populare pe TikTok? Crezi că există personaje care fac rău imaginii colectivității LGBT?

– Depinde de fiecare cum își folosește platforma, nu doar pe TikTok. Există și exemple fericite și exemple mai puțin fericite din punct de vedere educațional.

Ce vise aveai când erai băiat, în afară de cel a de a deveni femeie, și câte din ele încă le-ai păstrat? Ce îți dorești cel mai mult de la viață în acest punct? Ai vreun proiect mare în plan?

– Îmi doream foarte mult să compun muzică, ceea ce mai fac în prezent ca pasiune. Practic cânt la pian, fac instrumentale și linii melodice, scriu versuri etc.

Crezi că ești un exemplu pentru persoanele care nu au curajul/ determinarea pe care tu ai avut-o pentru a fi cine ești? Ai primit mesaje de la oameni? Ce ți-au scris și ce sfaturi le-ai dat?

– Nu m-aș vedea neapărat ca un exemplu, însă, într-adevăr, am primit foarte multe mesaje de-a lungul timpului de la oameni care sunt motivați de experiența mea. Mereu îi încurajez să lupte pentru ceea ce simt, chiar și în ciuda societății.

„Dacă mi-ai fi spus la 17 ani că la 19 o să intru într-o relație stabilă, nu te-aș fi crezut”. Vedeta vrea să îmbrace rochia de mireasă

Cum este Daria Jane ca parteneră de viață? Am văzut că ești într-o relație frumoasă…

– Daria Jane ca parteneră este probabil extrem de pretențioasă (zic asta din perspectiva iubitului meu). Ne înțelegem foarte bine de 5 ani jumătate. Dacă mi-ai fi spus la 17 ani că la 19 o să intru într-o relație stabilă, nu te-aș fi crezut, însă cumva lucrurile s-au întâmplat and here we are.

Te-ai gândit vreodată să îmbraci rochia de mireasă?

– Bineînțeles! Și probabil o voi face la momentul potrivit.

Apropo, dacă tot vorbim de nuntă, ți-ar plăcea să ai copii? Să înfiezi, de pildă…

– Relația mea cu copiii este mai ciudățică. Îmi place să îi văd și să mă joc cu ei câteodată, dar nu mi-aș dori să cresc unul. Nu consider că am nevoie de responsabilitățile unui părinte în viața asta, iar iubitul meu nici atât.

„Copilăria mea este motivul pentru care nu vreau copii”

Cum erai în copilărie? Cum a fost copilăria ta? Erai genul de copil cuminte? Ce năzbâtii făceai?

– Copilăria mea cred că este motivul pentru care nu vreau copii, sincer. Am fost un copil destul de rebel. Făceam până la urmă doar ce voiam. Mama nu făcea absolut nimic fără mine, mă ducea peste tot, în orice vacanță. Am avut o copilărie minunată, am avut mereu ce am vrut și tocmai pentru că am văzut un exemplu atât de bun de părinte de la mama mea, nu știu dacă m-aș putea ridica vreodată la acele standarde (și în concepția mea degeaba ești părinte dacă nu ești implicat 100%). Parentingul chiar nu este pentru toată lumea.

Unde te vezi peste 10 ani?

– Nu știu, sper că la Istanbul, fiindcă tot călătorim de 5 ori pe an.

Ce pasiuni mai ai? Ce-ți place să faci în viața de zi cu zi cel mai tare?

– Pe lângă muzică, am o plăcere vinovată – mă uit la multe seriale turcești.

Schimbarea de sex nu a fost deloc ușoară: „Am trecut prin tot felul de stări hormonale, dureri fizice”

Care consideri că a fost cel mai dificil moment al vieții tale din punct de vedere emoțional și cum l-ai depășit?

– Cred că cel mai greu moment a fost când am făcut operația de corecție a sexului, implicit următoarele 3 luni după operație. S-au întâmplat multe, am trecut prin tot felul de stări hormonale, dureri fizice etc., însă ce m-a ținut pe linia de plutire a fost motivația că într-o zi va fi totul ok

Transmite-le un mesaj încurajator tuturor celor care fac parte din comunitatea LGBT, dar nu au curajul să iasă în față… Cred că mesajul tău ar ajuta multă lume închisă în dulap!

– Vă rog să vă iubiți pe voi înșivă, indiferent cine sunteți, indiferent ce zice lumea! Acordați-vă atenție, ascultați-vă sentimentele și luptați pentru a trăi împăcați cu ele!❤️