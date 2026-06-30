Cel mai curtat fotbalist al momentului șochează: „Nu am internet, nici Instagram, nici Titktok sau ceva de genul ăsta”

Paris Saint-Germain negociază cu RB Leipzig pentru transferul atacantului ivorian Yann Diomande, unul dintre cei mai curtați fotbaliști de la Cupa Mondială. Cele două cluburi au început negocierile după ce jucătorul, aflat sub contract cu RB Leipzig până în 2030, a declarat că este dornic să se alăture campioanei europene en titre în această vară.
Născut la Abidjan, Yann Diomande (19 ani) a petrecut câteva luni în 2025 la Leganes (10 meciuri), echipă care evolua atunci în La Liga, iar de un sezon joacă pentru RB Leipzig, având la activ 12 goluri și 9 pase decisive în Bundesliga.
Aflat în America și anunțat titular în partida de azi Norvegia – Coasta de Fildeș (ora 20.00), Diomande a făcut o dezăluire șocantă. „Nu am internet, nici Instagram, nici Titktok sau ceva de genul ăsta. În ceea ce privește negocierile cu clubul meu, agentul meu este cel care conduce”, le-a spus el jurnaliștilor.
Diomande a fost asaltat de oferte după evoluțiile de la Cupa Mondială. Liverpool trimisese o ofertă oficială pentru Yan Diomande, în valoare de 100 de milioane de euro, dar RB Leipzig a refuzat-o și a răspuns că ivorianul poate pleca doar în cazul unei oferte de 130 de milioane de euro. Englezii nu au plusat, astfel că PSG a rămas singură în cursa pentru achiziționarea ivorianului.
Yan Diomande a început fotbalul în Coasta de Fildeș, la Afi Si Komoe, de unde a făcut pasul în Statele Unite ale Americii, la Yulee Hornets. După un an, s-a mutat la DME Academy, unde a fost remarcat de Leganes, echipă care l-a adus în Europa.
Sosirea atacantului, care a impresionat în tricoul Coastei de Fildeș la Cupa Mondială ar marca prima mutare importantă a clubului parizian în această fereastră de transferuri. Luis Enrique a cerut o reîmprospătare a lotului, pentru a putea continua seria incredibilă de performanțe.
Sosirea sa ar compensa, de asemenea, probabila plecare a atacantului portughez Goncalo Ramos la AC Milan, club cu care PSG a ajuns la un acord. Prețul de vânzare este de aproximativ 74 de milioane de euro, dar poate ajunge la 90 de milioane de euro, incluzând bonusurile.
Ramos a petrecut trei ani la PSG, cu care a câștigat trei titluri de campion al Franței, două cupe interne și două Ligi ale Campionilor.