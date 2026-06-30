Cel mai curtat fotbalist al momentului șochează: „Nu am internet, nici Instagram, nici Titktok sau ceva de genul ăsta”

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, unul dintre cei mai curtați fotbaliști de la Cupa Mondială. Cele două cluburi au început negocierile după ce jucătorul, aflat sub contract cu RB Leipzig până în 2030, a declarat că este dornic să se alăture campioanei europene en titre în această vară.

Ivorianul Diomande este aproape de transferul la PSG

Născut la Abidjan, Yann Diomande (19 ani) a petrecut câteva luni în 2025 la Leganes (10 meciuri), echipă care evolua atunci în La Liga, iar de un sezon joacă pentru RB Leipzig, având la activ 12 goluri și 9 pase decisive în Bundesliga.

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Aflat în America și anunțat titular în partida de azi Norvegia – Coasta de Fildeș (ora 20.00), Diomande a făcut o dezăluire șocantă. „Nu am internet, nici Instagram, nici Titktok sau ceva de genul ăsta. În ceea ce privește negocierile cu clubul meu, agentul meu este cel care conduce”, le-a spus el jurnaliștilor.

Francezii pun pe masă 130 de milioane de euro

Diomande a fost asaltat de oferte după evoluțiile de la Cupa Mondială. Liverpool trimisese o ofertă oficială pentru Yan Diomande, în valoare de 100 de milioane de euro, dar RB Leipzig a refuzat-o și a răspuns că ivorianul poate pleca doar în cazul unei oferte de 130 de milioane de euro. Englezii nu au plusat, astfel că PSG a rămas singură în cursa pentru achiziționarea ivorianului.

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Yan Diomande a început fotbalul în Coasta de Fildeș, la Afi Si Komoe, de unde a făcut pasul în Statele Unite ale Americii, la Yulee Hornets. După un an, s-a mutat la DME Academy, unde a fost remarcat de Leganes, echipă care l-a adus în Europa.

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Luis Enrique renunță la Goncalo Ramos

Sosirea atacantului, care a impresionat în tricoul Coastei de Fildeș la Cupa Mondială ar marca prima mutare importantă a clubului parizian în această fereastră de transferuri. Luis Enrique a cerut o reîmprospătare a lotului, pentru a putea continua seria incredibilă de performanțe.

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Sosirea sa ar compensa, de asemenea, probabila plecare a atacantului portughez , club cu care PSG a ajuns la un acord. Prețul de vânzare este de aproximativ 74 de milioane de euro, dar poate ajunge la 90 de milioane de euro, incluzând bonusurile.

Ramos a petrecut trei ani la PSG, cu care a câștigat trei titluri de campion al Franței, două cupe interne și două Ligi ale Campionilor.