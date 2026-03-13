Cel mai de succes conducător din istoria lui Inter îl atacă în premieră pe Cristi Chivu: „Inacceptabil, mizerabil”

ADVERTISEMENT

Massimo Moratti (80 de ani), fostul președinte al lui Inter, a criticat în termeni extrem de duri modul în care echipa antrenată de Cristi Chivu a arătat în derby-ul cu AC Milan, pierdut cu 0-1. Omul de afaceri a declarat că totul a pornit de la meciul disputat în Cupă pe terenul celor de la Como.

Massimo Moratti, atac la Interul lui Cristi Chivu

Massimo Moratti e de părere că prestația extrem de palidă a Interului din meciul cu Como din prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei, încheiat la egalitate, 0-0, a influențat și evoluția „nerazzurrilor” din derby-ul cu Milan, pierdut cu 0-1. „Echipa trebuie să alerge și să joace din nou. Duminică, pe San Siro, nu am văzut ‘focul’, tensiunea. E inacceptabil, în special într-un derby! Acea înfrângere, însă, a început cu câteva zile mai devreme, la Como.

Am renunțat la meciul din Coppa Italia pentru că avem returul. Ultimele 10 minute au fost mizerabile, doar pasau mingea de la unul la altul. Avem lotul, dar și energia necesară, pentru a căuta tot timpul victoria. Așa s-a antrenat pasivitatea pe care am văzut-o în meciul cu Milan.

Fotbalul te face să plătești pentru anumite lucruri. Inter a făcut un meci obosit în derby, după ce a făcut asta intenționat la Como. O prostie fără sfârșit”, a declarat fostul președinte al Interului pentru Gazzetta dello Sport, conform . Reacția poate fi considerată surprinzătoare, deoarece acesta a avut doar lucruri pozitive de spus cu privire la Cristi Chivu după ce antrenorul român a preluat echipa.

Massimo Moratti, verdict cu privire la lupta pentru Scudetto

După , relansând lupta la titlu. Massimo Moratti susține că avantajul „nerazzurrilor” este unul consistent, însă acesta a subliniat și faptul că un titlu câștigat de Inter ar reprezenta ceva ieșit din comun și nu o „normalitate”.

„Mă aștept ca Inter să reziste. Bineînțeles, următoarea etapă este foarte importantă. Apoi va reveni Lautaro. E important ca jucătorii să își aducă aminte că acest avantaj de 7 puncte este unul mare și meritat. Iar dacă vom câștiga Scudetto, sper că nimeni nu va spune că este un lucru normal”, a afirmat omul de afaceri.

Cine este Massimo Moratti

Massimo Moratti a fost patron și președinte la Inter în perioada 1998-2013, fiind cel mai de succes conducător al clubului. În acei ani, Inter a cucerit 5 titluri, 4 Cupe, 4 Supercupe, UEFA Champions League, Campionatul Mondial al Cluburilor și Cupa UEFA (actuala Europa League). Massimo Moratti se afla la conducerea clubului în momentul în care Inter a câștigat fabuloasa „triplă” din 2010 sub comanda lui Jose Mourinho, Cristi Chivu fiind un jucător de bază în acel sezon.

În perioada în care Massimo Moratti era șeful Interului, „nerazzurrii” au transferat 5 jucători români: Cristi Chivu, Adrian Mutu, Ianis Zicu, Cristian Daminuță și Denis Alibec. De asemenea, .