Cel mai dificil moment din cariera lui Cătălin Cîrjan. Cum l-a salvat Dinamo când nu mai voia să audă de România

Cătălin Cîrjan, sezon excelent la Dinamo. Mijlocașul a dezvăluit cum l-a convins Zeljko Kopic să semneze cu „câinii roșii”, după despărțirea de Arsenal.
Alex Bodnariu
29.04.2026 | 07:30
Cum a ajuns Cătălin Cîrjan la Dinamo. Cine a fost omul care l-a convins să semneze
Cătălin Cîrjan are parte de un sezon foarte bun la Dinamo. Mijlocașul „câinilor roșii” este unul dintre oamenii de bază din echipa lui Zeljko Kopic și speră ca în vară să evolueze în preliminariile cupelor europene. Acesta a spus cum a ajuns să semneze cu Dinamo.

În vara anului 2024, Cătălin Cîrjan se afla într-o situație extrem de complicată. Contractul său cu Arsenal se încheiase, iar mijlocașul român a rămas fără echipă, după ce Rapid nu a dorit să-i ofere o propunere definitivă, oficialii nefiind mulțumiți de randamentul dat de Cîrjan pe perioada împrumutului din Anglia.

În acel moment, Cătălin Cîrjan se gândea serios să plece din România și să își continue cariera într-un campionat din afara țării. Au existat discuții, însă în cele din urmă mijlocașul a fost convins de oficialii celor de la Dinamo să semneze cu clubul din Ștefan cel Mare, mutare care s-a dovedit a fi una extrem de inspirată.

Cătălin Cîrjan a fost invitatul lui Cristi Coste la FANATIK DINAMO. Fotbalistul a vorbit despre negocierile pe care le-a purtat cu clubul din Ștefan cel Mare și a precizat că telefonul primit de la Kopic l-a făcut să pună pixul pe foaie și să semneze cu „câinii roșii”.

„Familia mea este dinamovistă. Mi-au insuflat dragostea pentru club. Era un moment foarte dificil pentru mine. Terminasem cu Rapidul, am încheiat și cu Arsenal, iar primul meu gând a fost să plec din România. Vorbisem cu familia să fac pasul afară. Voiam să fiu departe de România. Au venit totuși oferte din Superligă și, mai târziu, apelul de la mister Kopic. Atunci s-a schimbat situația. A fost o discuție extraordinară. Am vorbit cred 30-40 de minute. Mi-a spus cum vede el lucrurile. Mi-a spus că voi juca și voi prinde încredere.

Începutul la Rapid a fost unul bun pentru mine. Lucrurile s-au schimbat după ce a plecat domnul Mutu. Nu a mai funcționat ceva. Nu au venit șansele. Conducerea a decis să nu continui la Rapid. Împrumutul s-a încheiat. Erau discuții și cu cluburi din afara țării înainte să semnez cu Dinamo. Ceva concret nu a fost”, a declarat Cătălin Cîrjan la FANATIK DINAMO.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
