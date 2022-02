Cel mai dificil moment din viața Roxanei Ciuhulescu de la Survivor. A pățit-o la doar 18 ani: ”Am zis că mor!”

Roxana Ciuhulescu a vorbit, în cadrul unei emisiuni, despre cel mai dificil moment din viața ei, de pe vremea când juca handbal.

Fosta concurentă de la Survivor România 2022 este pasionată de sport, mai ales de sporturile extreme. La 18 ani, vedeta a suferit o operație la genunchi din cauza unei rupturi de ligament.

Din cauza acestui accident, vedeta a fost nevoită să renunțe la handbal.

Cel mai dificil moment din viața Roxanei Ciuhulescu

a suferit un accident cumplit pe teren, în timp ce juca handbal, la doar 18 ani. Vedeta a avut atunci o ruptură de ligament încrucișat și una de menisc.

“Eu am făcut handbal de performanță și m-am lăsat pentru că am avut un accident urât pe teren. Am trecut prin două operații. Am jucat handbal de la 12 la 18 ani. (…) Eu mă antrenam deja cu senioarele de la clubul Antilopa. Am intrat în meci și m-am accidentat.

Am suferit o ruptură de ligament încrucișat și ruptură de menisc. Aveam 18 ani. Am fost prinsă între două jucătoare, mi-au prins piciorul… Nu știu.

Am urlat, am fost dusă la spital și am stat cu piciorul în ghips vreo 8 săptămâni. Ulterior, am fost operată.”, a declarat Roxana Ciuhulescu la .

a povestit cum doctorul a forțat-o să meargă la doar câteva ore după ce a fost operată.

“Am zis că mor în ziua aceea”

După ce s-a dat jos din pat, cu ajutorul unei asistente, blondina a amețit și a căzut chiar pe piciorul operat. Durerea a fost cumplită, iar Roxana credea că își va pierde viața. A fost chiar miruită de un preot care se afla pe holul spitalului.

“La câteva ore după operație, doctorul mă tot împinge să mă plimb. Ziceam ‘Domnule doctor, nu pot să îmi simt piciorul’. El spunea ‘Nu există așa ceva. Ți-a trecut anestezia. Dă-te jos’. M-am dat jos, ajutată de o asistentă.

La un moment dat am amețit și am căzut pe piciorul operat. Tubul care făcea drenajul mi-a secționat ligamentul. Am urlat, am plâns în hohote.

Când mă duceam către salon, urlând și ținându-mă de femeia aceea care era jumătate din mine, din sens opus venea un preot.

Mă gândeam ‘Doamne, azi e ziua în care mor’. A venit preotul, m-a miruit, mi-a citit ceva. Am zis că mor în ziua aceea.”, a continuat Roxana Ciuhulescu.

Ulterior, sportiva s-a întors pe teren, dar s-a accidentat din nou în prima săptămână. Acela a fost momentul în care a decis să renunțe la sportul de performanță. A încercat să practice volei, dar nici acest lucru nu a durat mult din cauza unei alte accidentări.

Vedeta a fost eliminată de la Survivor România tot din cauza unei accidentări, la numai două săptămâni de la începutul sezonului trei.