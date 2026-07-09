Cel mai dur atac la adresa lui Gianni Infantino: ”Este un cretin!”

ADVERTISEMENT

Președintele FIFA a devenit un personaj extrem de criticat în ultima perioadă pentru deciziile luate și apropierea de Donald Trump. Un celebru antrenor l-a atacat fără milă pe Gianni Infantino.

Gianni Infantino, atac violent înainte de sferturile CM 2026

Chiar înainte de disputarea meciurilor din sferturile de finală ale Cupei Mondiale, tehnicianul francez Claude Le Roy (78 de ani), care urmează să devină selecționerul naționalei Congo, pentru felul în care conduce fotbalul.

ADVERTISEMENT

”Nu este vorba doar de Cupa Mondială, este vorba și de Cupa Africii pe Națiuni, relația sa cu CAF. Se vede ca un deus ex machina al Cupei Africii pe Națiuni, lucru pe care nu ar îndrăzni să-l facă nici măcar o sutime de secundă la un Campionat European, o Copa America sau o Cupă a Asiei.

Vine și se așază deasupra, el este cel care îi spune șefului statului: ‘Vino și stai aici, vino și stai aici’. El este cel care împarte toate medaliile. Are o singură calitate, și anume că este multilingv, dar este un idiot multilingv, periculos pentru fotbal, care nu a adus absolut nimic pozitiv și a pătat sportul în ochii tuturor.

ADVERTISEMENT

Pur și simplu profită de lăcomia multor președinți de federații africane, pentru că știe că există 54 de voturi la următoarele sale alegeri. Deci se joacă pentru asta. Nu se joacă pentru dezvoltare”, a declarat Le Roy, într-o emisiune televizată a canalului .

ADVERTISEMENT

Critici vehemente și la adresa lui Arsene Wenger

Tehnicianul francez l-a luat în colimator și pe Arsene Wenger, directorul de dezvoltare globală a fotbalului FIFA, în urma controversatei decizii de .

ADVERTISEMENT

”Aș vrea să știu ce părere are Arsene Wenger, creierul tehnic al FIFA, despre tot acest comportament al lui Gianni Infantino ca răspuns la un apel al lui Donald Trump pentru a cere ștergerea unui cartonaș.

Astăzi, când auzi oameni vorbind despre fotbal pe stradă sau printre prieteni, spun că există corupție, că această comisie disciplinară nu există. Sunt îngrozit de imaginea pe care fotbalul profesionist de top o proiectează lumii de astăzi”, a spus Claude Le Roy.