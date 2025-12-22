Cel mai dur atac la adresa președintelui Nicușor Dan după scandalul din Justiție: „E o tâmpenie!”

ADVERTISEMENT

După scandalul din Justiție, președintele Nicușor Dan a fost ținta unui atac fără precedent din partea lui Mitică Dragomir. Fostul șef al LPF a catalogat drept „tâmpenie” inițiativele recente ale șefului statului, criticând modul în care se implică în sistemul judiciar.

Dumitru Dragomir susține că a anticipat scandalul din Justiție

Scandalul care zguduie în ultimele zile sistemul de Justiție a provocat reacții dure și acuzații directe la adresa puterii politice. În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a comentat situația actuală, afirmând că ceea ce se întâmplă era previzibil și că avertismentele lui au fost făcute cu câteva luni înainte.

„Noi suntem primii care am spus-o, acum trei luni, că se vor lega de justiție. Că vor să pună piciorul pe grumazul justiției. Așa am spus atunci. N-a existat să spun ceva și să nu se adeverească”, a spus Mitică Dragomir, în cadrul emisiunii care îi poartă numele.

Dragomir, atac frontal la inițiativa lui Nicușor Dan de a face referendum

În același context, Dragomir a criticat, de asemenea, anunțul făcut de Nicușor Dan privind organizarea unui referendum în domeniul Justiției. Fostul șef al LPF a catalogat inițiativa drept o greșeală majoră, indicând că președintele ar fi fost influențat să facă această mișcare. El a mai subliniat și că Justiția nu poate fi controlată și a avertizat asupra unui pericol mai amplu de subordonare a acesteia.

„Asta e o prostie, e o tâmpenie. A greșit. Trebuie să retracteze și să vină să spună că a fost informat greșit sau că l-a împins cineva ca să facă treaba asta. Ce a spus Nicușor Dan nu se poate face niciodată, îți dai seama. Nici dacă ești în Bangladesh nu se poate întâmpla așa ceva. Nu luați în serios ce a spus.

Părerea mea este că e împins să greșească. Nu poate așa ceva. De justiție nu te poți lega. Justiția, acum, e în proporție de 99% cinstită, nu e subjugată politic, nu e subjugată de servicii… Fii atent aici, ce spun eu, ce se încearcă acum, inclusiv prin ce a divulgat Recorder, este subjugarea justiției”, a ținut să menționeze fostul şef al Ligii Profesioniste despre anunțul lui Nicușor Dan cu privire la realizarea unui referendum.

Mitică: „Vă spune un om care a stat 25 de ani în procese”

În continuarea discuției, . Totodată, fostul șef al Ligii a susținut că atacurile la adresa magistraților urmăresc, în realitate, slăbirea independenței Justiției.

„Suntem curioși să aflăm ce a făcut de dimineață domnul președinte Nicușor la întâlnirea cu răzvrătiții. Să nu mai zic, când am auzit că unii din judecători spuneau să-i ia din benzinării. Doamne, Maica Domnului! Domnule, știți ce înseamnă asta? Iar împărțim țara în două.

Nu mai țineți secret, domnule, nimic. Chemați presa, fără presă nu există libertate. Chiar dacă presa greșește în proporție de peste 50%. Fără presă suntem terminați. Nu ei dau verdictul legal. Verdictul legal îl dau judecătorii. De-asta vor să îngenuncheze judecătorii. De-asta vor să îngenuncheze Curtea de Apel și Înalta Curte. Acolo sunt două doamne cu sânge în instalație, care au învățat carte, știu meserie și nu acceptă piciorul pe grumazul justiției. Vă spune un om care a stat 25 de ani în procese fără să fiu implicat cu 1% măcar”, a completat Mitică, în discuția cu Horia Ivanovici.

Sistemul judiciar, în centrul luptelor politice: semnalul lui Dragomir

În același registru critic, , declarând că există o dorință generalizată de influențare a Justiției. A insistat asupra ideii că sistemul judiciar trebuie condus de profesioniști aleși din interiorul breslei, nu numiți politic, și a avertizat asupra intereselor care gravitează în jurul funcțiilor-cheie.

„Și Bolojan vrea să îngenuncheze justiția. Toți vor asta. Știți de ce? Pentru că acum la justiție sunt șefi necorupți. Aici e nenorocirea lor, nu a noastră. Nici primul ministru, nici președintele țării n-au atribuții în cadrul justiției. Ca într-o societate comercială, îl alegi pe cel mai bun. Nu alegi unul corupt și cu belciug în nas.

Sunt și aici interese, că în toată lumea e la fel, fiecare pentru el. Cine n-are interes să ia locul doamnei Arsenie sau doamnei Savonea. Asta-i viața. Ele n-au fost numite, au fost alese. Alese de breaslă. Știi ce înseamnă asta? Că nu poți să pui șeful croitorilor un cizmar. Nu poți să pui șeful IT-ului un măcelar.

De unde să se priceapă X sau Y, să nu mai dau nume? Au învățat carte? Au judecat zeci și sute de dosare până acum, ca să treacă prin experiențe? Pădure fără uscături nu există”, a mai precizat acesta.

Sfaturi tranșante pentru președinte și premier din partea lui Mitică

Pe final, Dumitru Dragomir a oferit recomandări directe pentru conducerea țării, insistând asupra rolului consilierilor și al liderilor politici în raport cu sistemul judiciar. Fostul șef al LPF a avertizat asupra pericolului unei ingerințe excesive și a clarificat că transparența, asumarea și răspunsul direct în fața cetățenilor sunt esențiale pentru încrederea publică.

În acest context, Dragomir a lansat sfaturi tranșante pentru președinte și prim-ministru: „Văd că se tot spune despre consilierii atât ai lui Bolojan, cât și ai lui Nicușor Dan că nu sunt suficienți de atenți la ceea ce le spun celor doi. Eu spun până mor, consilierii pot să spună orice, dar nu știi dacă e bine. Ei n-au de unde să se priceapă la toate. În momentul în care intră președintele sau primul ministru în justiție… închidem țara. Noi am trăit asta. În perioada 2013-2017 asta a fost în țara noastră.

Pot liderii politici să evite ingerința în Justiție?

Eu dacă aș fi în locul lui aș gândi că vreau să am puterea supremă. Și s-ar putea și el să gândească la fel. El nu stăpânește tot, cu toate că serviciile merg bine fără actorul politic. Fii atent aici. Justiția când a început să meargă bine… uite ce s-a întâmplat.

Domnule președinte și domnule prim-ministru ieșiți să vă pună lumea întrebări. Chiar dacă o să vă încurcați, lumea va ajunge să vă iubească pentru că sunteți drepți și cinstiți.

Cei care știu ceva, să spună totul, nu doar să arunce o vorbă că am avut colegi care au luat șpagă. Spune nene numele, în data de, martor. Fără dovadă ești ca Ceaușescu ăla care zice: da-ți, bă, bani înapoi. Care bani, mă?”, sunt recomandările făcute de Dumitru Dragomir pentru cei de la conducerea țării.