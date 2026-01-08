Atacul cel mai dur posibil la adresa lui Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Un despot portocaliu”

ADVERTISEMENT

Lou DiBella, veteranul promotor de box, care trăiește în New York, a avut o reacție la adresa președintelui Statelor Unite ale Americii după ce „subiectul Groenlanda” a devenit unul de interes public.

Scandal uriaș după ce Donald Trump a spus că vrea Groenlanda sub tutela Statele Unite

În aceste zile, știrea momentului este legată de politica agresivă pe care Donald Trump o are cu privire la anexarea Groenlandei de către Statele Unite. Acesta chiar are o susținere din partea unor americani, dar sunt și destui care se arată deranjați de atitudinea președintelui.

„Adevărata întrebare este ce drept are Danemarca de a exercita control asupra Groenlandei. Pe ce se bazează revendicarea teritorială? Care este baza pentru existența Groenlandei ca și colonie în Danemarca? Statele Unite sunt puterea NATO. Pentru ca Statele Unite să securizeze regiunea arctică și să protejeze și să apere interesele NATO, evident, Groenlanda ar trebui să facă parte din Statele Unite.”, a spus un jurnalist american.

Răspunsul lui DiBella a venit imediat: „Președintele păcii?? Ce naiba e asta? Este America un baron tâlhar fără lege? Cine e următorul după Venezuela și Groenlanda? Canada? Mexic? Columbia? Este acest despot portocaliu care distruge lumea cu Putin și China? Este standardul nostru să fim principalul bătăuș al lumii, îmbogățind SUA ilegal și imoral, pentru că nimeni nu se va lupta cu noi pentru asta?”.

Nu e liniște în lume! Trump l-a capturat pe Maduro și acum vrea să ia Groenlanda

În ultimul timp, a reaprins o dispută internațională privind Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei situat în Arctica. Trump și colaboratorii săi au reluat ideea că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra insulei, argumentând că acest lucru este în interesul „securității naționale” și al influenței strategice în regiune. Administrația sa a mers până a numi un trimis special pentru Groenlanda și a sugerat, în termeni neexclusivi, posibilitatea folosirii forței militare sau presiunii economice pentru a obține acest teritoriu, ceea ce a alarmat atât guvernul danez, cât și liderii europeni.

Răspunsul din partea Danemarcei și al Groenlandei a fost unul foarte ferm: oficialii danezi au declarat că SUA nu au dreptul să anexeze sau să cumpere Groenlanda, iar aceștia au subliniat că insula nu este de vânzare și că viitorul ei trebuie decis de locuitorii săi. Sprijinul pentru suveranitate a fost reiterat și de aliații europeni, care văd aceste comentarii ca pe o provocare la adresa ordinii internaționale și a cooperării transatlantice. Deși o anexare militară este considerată improbabilă, tensiunile actuale subliniază importanța Groenlandei în geopolitica globală, în special datorită poziției sale strategice în Arctica și resurselor naturale bogate.

SUA continuă politica agresivă. Critici după capturarea lui Maduro, președintele Venezuelei

a escaladat semnificativ la începutul lui 2026, transformându-se dintr-o criză diplomatică într-un conflict major. La începutul lunii ianuarie, forțele armate americane au lansat o operațiune militară în Venezuela, ceea ce a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, extrădați ulterior în New York pentru a fi judecați pe baza unor acuzații federale legate de narco-trafic și alte infracțiuni transnaționale.

Administrația Trump a descris acțiunea ca o lovitură necesară împotriva unui regim pe care îl consideră un „cartel narco-terorist”, dar criticii spun că intervenția este neautorizată și încalcă dreptul internațional. De asemenea, se vorbește și despre faptul că Venezuela este țara de pe glob care are cele mai multe resurse de petrol și astfel SUA a vrut să controleze această piață.