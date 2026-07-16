Cel mai dur discurs după eliminarea Angliei de la CM. Joe Cole l-a distrus pe Thomas Tuchel

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie cu pași repezi de final. Ultimul meci al turneului este cel dintre Spania și Argentina, cele două naționale trecând în semifinale de Franța și Anglia. Deși au condus până în minutul 85, elevii lui Thomas Tuchel se vor mulțumi doar cu finala mică a competiției.

Joe Cole l-a distrus pe Thomas Tuchel după eliminarea Angliei

Deși Anthony Gordon a deschis scorul și a menținut Anglia în avantaj până în minutul 85, elevii pregătiți de Thomas Tuchel au ratat calificarea în finala Campionatului Mondial. Argentina a întors rezultatul în doar câteva minute, grație reușitelor semnate de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez, asigurându-și astfel locul în ultimul act al turneului din America.

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După ce Gordon a deschis scorul, Thomas Tuchel a luat o decizie clară: jucătorii să se apere. Din nefericire pentru suporterii Angliei, tactica nu a funcționat, iar favoriții lor se vor mulțumi doar cu finala mică. Acest aspect a fost punctat și de către Joe Cole, fostul internațional criticând dur abordarea selecționerului.

„Nu vreau să aud scuze despre faptul că am întâlnit echipe puternice. Toată lumea știa că Argentina este campioana mondială en-titre încă înainte de a se fluiera startul turneului. Aceasta nu este o scuză, aceasta a fost provocarea. Dacă vrei să câștigi Cupa Mondială, trebuie să-i învingi pe cei mai buni.

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Ai marcat primul și apoi ți-ai abandonat complet identitatea. În momentul în care Anglia a preluat conducerea, a început să joace cu frică în loc de încredere. A fost ca și cum ai privi o echipă mică agățându-se cu disperare de rezultat, în loc de o națiune care încearcă să ajungă într-o finală de Cupă Mondială.

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Nu marchezi împotriva Argentinei pentru ca apoi să îți petreci restul meciului masat în propriul careu de pedeapsă. Acesta este sinucidere fotbalistică. Ai invitat presiunea, i-ai dat lui Lionel Messi mai mult timp cu mingea la picior și practic ai implorat Argentina să revină în meci. În fața celui mai bun jucător al generației sale, asta înseamnă să ceri să fii pedepsit”, a declarat Joe Cole.

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Abordarea lui Tuchel a dus la înfrângere

Cu 56 de selecții și 10 goluri pentru Anglia, . Fostul internațional susține că abordarea a fost una evidentă: supraviețuirea. Pentru a trage o concluzie clară asupra înfrângerii, pentru a învinge campioana mondială en-titre.

„Abordarea tactică a fost șocantă. În loc să meargă după golul doi și să închidă meciul, Anglia s-a retras din ce în ce mai profund. Fiecare schimbare a trimis același mesaj: «Hai să supraviețuim». Nu supraviețuiești în fața campionilor mondiali – fie îi pui la pământ definitiv, fie te pun ei pe tine.

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Nu-mi spuneți că Anglia a pierdut pentru că Argentina a fost prea bună. Anglia a contribuit la propria prăbușire. Acest lot are suficientă calitate pentru a se lupta cu oricine, dar a fost condus de pe bancă cu frică, nu cu încredere.

Adevărul dureros este că Anglia nu a fost învinsă doar de talent, ci de lipsa de curaj. O finală de Cupă Mondială era la o aruncătură de băț și s-a scurs printre degete pentru că selecționerul a ales să protejeze un avantaj de un singur gol în loc să alerge după istorie. Este o decizie pe care Anglia o va regreta ani la rând”, a adăugat Joe Cole.