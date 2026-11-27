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Prezent în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș (66 de ani) a transmis un mesaj ferm în privința viitorului fotbalului românesc. El s-a arătat dezamăgit de evoluțiile naționalei U17 la CM din Qatar.

Mesaj virulent după eșecurile naționalei U17 la CM din Qatar

Fostul fotbalist este de părere că suntem într-un moment foarte greu pentru fotbalul din România, deoarece rezultatele la nivelul juniorilor lipsesc cu desăvârșire chiar dacă s-a mizat pe jucători din țară sau pe cei născuți și crescuți în străinătate.

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”E un semn de întrebare. Problema e alta. Am impresia că ADN-ul fotbalistului român cu genă românească este pe cale de dispariție. E foarte important și îmi pare rău că nu am o statistică din ultimii zece ani cu fotbaliștii convocați, români născuți sau crescuți în străinătate, care au populat sau au format loturile naționale de juniori de la U15 la U21. Sunt peste 70%.

Ne place să spunem la televizor: ‘Xulescu este de la Real Madrid. Vine marea speranță română de la Borussia Dortmund, de juniorii lui Arsenal, juniorul de la Fiorentina, Juventus, Inter’. OK, și unde ne-am calificat?

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Deci cu românii crescuți și care încă sunt în România, vorba lui Dănuț (n.r. – Lupu), pot să se spânzure antrenorii sau academiile cu ei. Am trecut în partea cealaltă la selecție, românii de afară, de la marile cluburi europene, inclusiv Chelsea, City și așa mai departe, tot nu batem pe nimeni. Deci nu am dat gol cu Venezuela și cu Mexic. Ia hai să vedem jucătorii ăștia de 17 ani din Venezuela pe la ce Real de Caracas joacă”, a declarat Marcel Pușcaș, la FANATIK SUPERLIGA.

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Cauzele eșecurilor de la CM din Qatar

În ciuda celor două eșecuri înregistrate în Grupa K de la Campionatul Mondial, , dar depinde și de jocul rezultatelor. În primul rând, ”tricolorii” sunt obligați să învingă Camerun U17 în ultimul joc din grupă, chiar la o diferență considerabilă pentru a avea și golaveraj, iar apoi să spere că se vor afla între cele mai bune opt formații de pe locul 3 din cele 12 grupe.

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Prezent în Qatar, Emanuel Roșu, reporterul FANATIK, a observat o după înfrângerea cu Venezuela și consideră că marea problemă a echipei noastre o reprezintă faptul că nu se găsesc soluții pentru a desface adversarul în ultima treime.