Cel mai dur mesaj pentru Gigi Becali după declarațiile despre rasism. „Cum ar fi să înlocuim țigani cu machedoni?”. Exclusiv

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Scandalul pe tema lozincilor rasiste din timpul meciului FCSB – Rapid, scor 4-1, disputat sâmbătă, 24 octombrie, este departe de final. Patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali (68 de ani), cel care a afirmat în ieșirile sale publice din ultimele zile că scandările fanilor FCSB la adresa rivalilor din Giulești nu reprezintă rasism, a primit un mesaj dur din Parlament.

Fondatorul Partidei Romilor „Pro-Europa”, despre scandările de pe stadioane: „O mare rușine! O încălcare a drepturilor omului”

Nicolae Păun, fondatorul Partidei Romilor „Pro-Europa”, șeful Comisiei pentru Drepturile Omului în Parlament, a avut o intervenție la FANATIK SUPERLIGA în care a comentat în termeni foarte duri tot ceea ce se întâmplă pe stadioane în privința acestor scandări. În primă fază, politicianul a ținut să afirme că, din punct de vedere al imaginii fotbalului românesc, aceste scandări reprezintă „o mare rușine”.

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Păun acuză faptul că și conducătorii de club au o parte din vină pentru că nu își impun punctul de vedere în fața șefilor de galerie. „În primul rând, din punct de vedere al imaginii fotbalului românesc, ceea ce se întâmplă acum este o mare rușine. După cum puteți observa, marile cluburi de fotbal profesionist nu admit galeriilor un asemenea comportament. Nu trebuie să ne dăm după deget acum, să încercăm să mascăm ceea ce se întâmplă în realitate, și anume galeriile sunt legate ombilical de cluburi și de conducerea administrativă a cluburilor. Dacă patronii cluburilor de fotbal ar avea un dialog constructiv și imperativ, la un moment dat, cu șefii galeriilor și le-ar spune clar: ‘Băieți, nu vă mai finanțăm. Vedeți-vă de treaba voastră, că ne creați un mare dezavantaj scandând niște lozinci discriminatorii, rasiale cu romi, neromi, maghiari, LGBT, nici nu contează. Poate să aducă un mare prejudiciu de imagine’”.

Același Nicolae Păun mai notează că a drepturilor omului. ”Din punct de vedere al drepturilor omului, al libertății de exprimare, este o încălcare a drepturilor în sine. Adică nici nu mai poți comenta ceva când vezi că se repetă ca la un tipar un asemenea comportament, fără să fie sancționat la nivelul exprimărilor și a comportamentului. Nu știu ce să zic.

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Parcă este o chestiune concertată. Adică nu este de ajuns că faci o afirmație pe un stadion la adresa unei etnii, și anume cea a romilor. Te apuci acum și arăți cu degetul și către antrenorii unor echipe consacrate. Nu așa cred că putem să ieșim în evidență cu asemenea exprimări rasiale discriminatorii, ca să acoperim cumva neputința noastră de a juca fotbal profesionist. Cred că lumea apreciază mai degrabă cât de bine joci, nu cât de multă gălăgie faci”.

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„Cum ar fi să înlocuim țigani cu machedoni?” Replică pentru Gigi Becali în scandalul de rasism

În tot acest context al scandărilor cu tentă rasistă, Gigi Becali și-a spus și el punctul de vedere. Patronul celor de la FCSB a punctat că, în opinia sa, scandările de tipul „Am avut și vom avea mereu...” nu sunt rasiste. „Ce scandări rasiste? Ce e aia ‘rasiste’? Eu știu definiția rasismului, dar voi inventați rasismul! Cine are mai mulți țigani în galerie? Unde e rasismul? Să fie reglementările pe adevăr și pe realitate, nu dacă se cântă un cântec. Aia e porecla lor. Dacă zic de Dinamo, de câini, înseamnă că îi fac animale pe cei de la Dinamo”, a spus Becali, la .

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Conducătorul celor de la FCSB a primit o replică dură, la FANATIK SUPERLIGA, de la același Nicolae Păun. Politicianul este de părere că Becali nu cunoaște definiția rasismului. „(n.r. Cum apreciați declarația lui Gigi Becali, care spune că nu există, el știe ce e rasismul și, de fapt, lucrurile sunt inventate?) Tocmai că nu știe. Pentru că dacă ar cunoaște…Mă tem că domnul Becali nu știe ce înseamnă o afirmație rasială. Dacă cineva ar fi scandat niște lozinci la adresa etniei din care dumnealui provine, cred că ar fi sărit în sus până la lună.

Eu cred că domnul Gigi Becali n-are ce să caute într-un asemenea scandal. Eu nu o dată i-am luat apărarea, de mai multe ori plecând de la deviza că dumnealui este și deputat, conduce un club de fotbal profesionist cu persoane, jucători care au fost de etnie romă, foarte mulți la număr în clubul dumnealui. Au fost și la Dinamo, au fost și la U Cluj, au fost și sunt în continuare și la Craiova. Cred că domnul Becali vrea să mascheze ceva, dar nu are argumente. Eu nu m-aș băga într-o asemenea chestiune. Adică cum să spui că nu există rasism când tu îl faci pe unul țigan și spui: ‘Ieri în robie, azi în galerie, am avut și vom avea moarte pe țigani’. Dumnezeule, în ce timp dansăm aici?”.

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Păun se întreabă apoi cum ar fi fost ca în loc de „țigani” în acea scandare să apară „evrei” sau „machedoni”. „Închipuiți-vă că dacă s-ar fi scandat pe stadioane: ‘Am avut și vom avea oftică pe evrei’, în minutul 1 ambasadorul Israelului ar fi la președintele României în birou sau la prim-ministru. (n.r. sau ca să vorbim de domnul Gigi Becali, dacă s-ar striga ‘Am avut și vom avea mereu boală pe machedoni’) Păi cam așa. (n.r. Ar fi deranjat de acest lucru?) Eu vă garantez că 100% ar fi deranjat. Și nu numai domnia sa, poate toată comunitatea de machedoni”.

Marius Șumudică, noi declarații după ce Gigi Becali a spus că scandările din tribune nu reprezintă rasism: „E băiat deștept”

Tot la FANATIK SUPERLIGA, , ultimul incident fiind chiar la derby-ul cu U Cluj din Cupa României, a comentat poziția lui Gigi Becali. „(n.r. Cum ți s-a părut luarea de poziție a lui Gigi Becali, care a spus că ăsta nu-i rasism și că el știe ce înseamnă rasismul?) El știe cel mai bine. Domnul Gigi Becali a fost și în politică, din câte știu eu. A fost, este un băiat deștept, un băiat care are școala vieții, care știe să ducă discuția unde vrea. Eu nu stau să-i răspund domnului Gigi Becali, fiindcă dânsul este patron de club, eu sunt antrenor.

Eu spun practic doar ceea ce simt eu ca și antrenor, în contextul în care de o săptămână întreagă atrag atenția. De o săptămână întreagă atrag atenția și spun: ‘Domnilor, vă rog frumos, hai să încetăm cu tâmpeniile astea, hai să încetăm, că sunt niște mizerii’. Nu se ține cont, nu s-a ținut cont. Am vrut să atrag atenția, mai departe…”.