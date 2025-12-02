Sport

S-a jucat cel mai emoționant meci din istoria fotbalului. A avut un singur spectator, care și-a îndeplinit ultima dorință! Update

Dramă totală în meciul Ajax - Groningen! După ce a fost abandonat din cauza materialelor pirotehnice, un singur fan a mai fost primit pe stadion la reluarea partidei. Care este povestea lui Peter
Ciprian Păvăleanu
02.12.2025 | 17:12
El este Peter, singurul fan prezent pe Amsterdam Arena pentru meciul reluat dintre Ajax și Groningen. Foto: Colaj FANATIK
Marți, 2 decembrie, a avut loc poate unul dintre cele mai emoționante momente din istoria fotbalului. Peter, un fan înfocat al lui Ajax Amsterdam, își trăiește ultimele sale zile pe pământ, iar conducerea „lăncierilor” i-a oferit singura invitație în meciul cu Groningen, care se joacă complet fără spectatori.

UPDATE: Ajax i-a oferit o ultimă bucurie lui Peter! Victorie în meciul cu Groningen

Deși a fost cât pe ce să nu mai apuce să-și vadă favoriții pentru ultima dată, Peter a asistat pe Johan Cruijff Arena la ceea ce ar putea însemna ultima victorie a lui Ajax pe care fanul muribund a văzut-o. „Lăncierii” s-au impus cu 2-0 în partida ce a avut un singur spectator în tribune.

Ajax Amsterdam, gest impresionant pentru cel mai înfocat fan. Peter își vede echipa live pentru ultima dată

Peter, unul dintre cei mai mari suporteri ai lui Ajax Amsterdam, este grav bolnav și își trăiește probabil ultimele zile. Dorința lui cea mai mare a fost să-și poată vedea echipa de suflet pentru ultima dată jucând pe Johan Cruijff Arena.

Astfel, Peter a fost prezent la meciul de luni, contra lui Groningen, însă, spre dezamăgirea lui, partida a fost abandonată la cererea arbitrului de centru. Astăzi, la o zi distanță, partida s-a reluat, însă fără spectatori. Cu toate astea, din inima tribunei se pot zări doi ochi ce sclipesc: este nimeni altul decât Peter. Conducerea lui Ajax i-a oferit unica invitație pentru această partidă, iar el își poate vedea liniștit, probabil pentru ultima dată în viață, echipa pentru care a fost trup și suflet până în ultimul moment.

„Peter a jucat fotbal toată viața, a fost și arbitru, și urmărește Ajax foarte îndeaproape. Fotbalul este întreaga lui viață, așa că am vrut să îi oferim ocazia de a merge la un ultim meci. Când am ajuns la stadion, am primit o îndrumare excelentă și am avut un loc grozav în spatele porții. Peter a fost foarte dezamăgit când partida a fost abandonată”, a declarat unul dintre oamenii ce s-au ocupat de ultima dorință a lui Peter, conform RTL News.

Gestul de a-i permite lui Peter, suporterul muribund, să participe la ultimul său meci al favoriților săi, demonstrează încă o dată că fotbalul nu este doar un simplu sport, ci un grandios eveniment social, menit să apropie oamenii și să le ofere momente de neuitat.

De ce a fost întrerupt meciul dintre Ajax și Groningen

La scurt timp după fluierul de start în meciul Ajax – Groningen, ultrașii din Amsterdam au pornit un adevărat show pirotehnic, cu artificii și torțe. Fumul era atât de dens încât jucătorii abia mai puteau fi zăriți pe teren, iar aerul era aproape irespirabil.

Arbitrul a întrerupt pentru un moment partida, iar suporterii au fost rugați să înceteze aceste comportamente, întrucât ar putea duce la suspendarea partidei. Deoarece artificiile au continuat, „centralul” a decis ca meciul să fie abandonat, urmând ca el să fie reluat ziua următoare, fără ca niciun spectator să mai participe. Fanii lui Ajax au motivat acest incident prin faptul că și-au dorit să-l comemoreze pe unul dintre ultrași, care s-a stins recent din viață în urma unui accident rutier.

