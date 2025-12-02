S-a jucat cel mai emoționant meci din istoria fotbalului. A avut un singur spectator, care și-a îndeplinit ultima dorință! Update

ADVERTISEMENT

Marți, 2 decembrie, a avut loc poate unul dintre cele mai emoționante momente din istoria fotbalului. Peter, un fan înfocat al lui Ajax Amsterdam, își trăiește ultimele sale zile pe pământ, iar conducerea „lăncierilor” i-a oferit singura invitație în meciul cu Groningen, care se joacă complet fără spectatori.

Deși a fost cât pe ce să nu mai apuce să-și vadă favoriții pentru ultima dată, Peter a asistat pe Johan Cruijff Arena la ceea ce ar putea însemna ultima victorie a lui Ajax pe care fanul muribund a văzut-o. „Lăncierii” s-au impus cu 2-0 în partida ce a avut un singur spectator în tribune.

Ajax Amsterdam, gest impresionant pentru cel mai înfocat fan. Peter își vede echipa live pentru ultima dată

Peter, unul dintre cei mai mari suporteri ai lui Ajax Amsterdam, este grav bolnav și își trăiește probabil ultimele zile. Dorința lui cea mai mare a fost să-și poată vedea echipa de suflet pentru ultima dată jucând pe Johan Cruijff Arena.

Astfel, Peter a fost prezent la meciul de luni, contra lui Groningen, însă, spre dezamăgirea lui, partida a fost abandonată la cererea arbitrului de centru. Astăzi, la o zi distanță, partida s-a reluat, însă fără spectatori. Cu toate astea, din inima tribunei se pot zări doi ochi ce sclipesc: este nimeni altul decât Peter. Conducerea lui Ajax i-a oferit unica invitație pentru această partidă, iar el își poate vedea liniștit, probabil pentru ultima dată în viață, echipa pentru care a fost trup și suflet până în ultimul moment.

„Peter a jucat fotbal toată viața, a fost și arbitru, și urmărește Ajax foarte îndeaproape. Fotbalul este întreaga lui viață, așa că am vrut să îi oferim ocazia de a merge la un ultim meci. Când am ajuns la stadion, am primit o îndrumare excelentă și am avut un loc grozav în spatele porții. Peter a fost foarte dezamăgit când partida a fost abandonată”, a declarat unul dintre oamenii ce s-au ocupat de ultima dorință a lui Peter, conform

Gestul de a-i permite lui Peter, suporterul muribund, să participe la ultimul său meci al favoriților săi, demonstrează încă o dată că menit să apropie oamenii și să le ofere momente de neuitat.

🚨 Meet Peter, a lifelong Ajax fan who is suffering from a terminal illness and has not got long to live. His final wish was to watch Ajax play one final time. Unfortunately, last night's home match against Groningen at the Johan Cruijff was abandoned after just five minutes… — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

De ce a fost întrerupt meciul dintre Ajax și Groningen

La scurt timp după fluierul de start în meciul Ajax – Groningen, Fumul era atât de dens încât jucătorii abia mai puteau fi zăriți pe teren, iar aerul era aproape irespirabil.

Arbitrul a întrerupt pentru un moment partida, iar suporterii au fost rugați să înceteze aceste comportamente, întrucât ar putea duce la suspendarea partidei. Deoarece artificiile au continuat, „centralul” a decis ca meciul să fie abandonat, urmând ca el să fie reluat ziua următoare, fără ca niciun spectator să mai participe. Fanii lui Ajax au motivat acest incident prin faptul că și-au dorit să-l comemoreze pe unul dintre ultrași, care s-a stins recent din viață în urma unui accident rutier.