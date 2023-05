Cel mai emoționant moment pentru Anca Serea. A început să plângă în direct, la Cătălin Măruță, când a văzut cine intră în platou

Cel mai emoționant moment pentru soția lui Adrian Sînă. în direct, în emisiunea La Măruță, când a văzut cine intră în platou. Vedeta nu a mai vărsat atâtea lacrimi de mai bine de 20 de ani.

Clipe copleșitoare pentru Anca Serea, în show-ul lui Cătălin Măruță. A izbucnit în lacrimi când a văzut surpriza pregătită

Anca Serea a fost invitată în show-ul lui unde a avut parte de clipe de-a dreptul copleșitoare. Vedeta a izbucnit în lacrimi când a văzut surpriza pregătită de producătorii emisiunii de la Pro TV.

Cunoscuta prezentatoare a fost invitată pe micile ecrane pentru a vorbi despre copilăria sa, însă a ajuns să o revadă pe diriginta de la școala gimnazială după 30 de ani de la terminare. Profesoara a mărturisit că bruneta a fost o elevă foarte bună.

„Chiar că surprize. Stai să-mi revin. Știi de ce plâng? Am crezut că nu mai am aceste poze. Nici nu știu dacă se înțelege ce spun. Asta e o poză pe care am făcut-o în fața casei bunicilor mei care nu mai sunt.

Cred că e singura poză pe care o am. Nici nu mai știu, cred că eram până în clasa I. Deci chiar m-ai emoționat, sincer. Vai, nu cred. Doamne, sunteți neschimbată. Deci nu cred că ați venit.

Iertați-mă că plâng, dar sunt super emotivă”, a mărturisit Anca Serea în emisiunea lui Cătălin Măruță, potrivit . Fosta dirigintă, numită de vedetă, „doamna Bibica”, a spus că aceasta era o elevă timidă, care nu se afirma.

Anca Serea, întâlnire emoționantă cu diriginta

„Vai, Ancuța, nu-mi vine să cred că am venit. Să ții tu minte că toți te-am iubit și te-am apreciat. În clasa a 6-a a fost singura dată când a luat premiul 2, în rest avea doar locul 1”, a declarat profesoara, mai arată sursa citată.

Anca Serea a suferit foarte mult la finalul anului în care i s-a înmânat premiul 2. Prezentatoarea a mai subliniat că mereu era uimită de energia unică a cadrului didactic, dar și de vestimentația pe care o purta în timpul orelor.

Profesoara de limba franceză era așteptată cu mare interes de soția lui Adrian Sînă care era nerăbdătoare să vadă ce obiecte vestimentare are aceasta, dar și ce le mai transmite. Vedeta crede că de la dânsa a moștenit simțul estetic.