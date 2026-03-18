Cel mai emoţionant moment pentru Nadia Comăneci în Parlamentul European! Imediat după discurs i-au dat lacrimile şi l-a îmbrăţişat pe campion. Video

Conferinţa „Valori europene și excelență: Moștenirea Nadiei Comăneci, 50 de ani mai târziu” a avut loc la Parlamentul European într-un amfiteatru ocupat la capacitate maximă.

Nadia Comăneci, discurs în Parlamentul European: „Micuţa de 6 ani avea încăpăţânarea de a descoperi şi de a nu se teme”

Au fost sportivi, oameni politici din România, dar şi din alte ţări europene. FANATIK a fost la evenimentul dedicat Nadiei Comăneci în Parlamentul European şi vă prezintă cele mai importante momente.

în aplauzele tuturor şi a luat cuvântul la începutul conferinţei. A fost un discurs presărat cu momente amuzante, emoţionante, care poate fi luat ca model de tinerii sportivi:

„Nu am ştiut la vârsta de 6 ani că peste ani voi avea ocazia să fiu aici cu atât de mulţi lideri în domeniul lor. Sportul a fost foarte important pentru mine şi mă bucur că ne-am conectat prin sport la acest eveniment.

Micuţa de 6 ani avea încăpăţânarea de a descoperi şi de a nu se teme. Când intri pe nişte drumuri necunoscute, era foarte important să îţi doreşti să descoperi şi mă bucur că am făcut acest lucru.

România este o parte importantă din mine. Familia, antrenorii şi ţara m-au ajutat să devin ceea ce sunt azi. Reprezintă baza valorilor pe care le-am învăţat. Şi ştim foarte bine ce importante sunt aceste valori în viaţă”, şi-a început Nadia Comăneci discursul.

Gimnastele junioare de la Oneşti au omagiat-o pe Nadia: „Şi-au făcut freza ca mine la Montreal”

Alături de Nadia Comăneci au participat la eveniment şi sportivele de la Centrul Național Olimpic pentru Junioare în gimnastica feminină de la Oneşti. Junioarele din gimnastică au venit cu frezele făcute în stilul Nadiei de la Montreal:

„Aş vrea să mă uit în spate puţin, la gimnastele care s-au ridicat de la Oneşti şi şi-au făcut freza ca mine la Montreal, cu o codiţă de cal, fiind în costumul de prezentare asemănător pe care l-am purtat.

Mă simt onorată de această gratitudine. Ca să ajungi aici este foarte multă muncă. Dacă ar fi uşor, toţi ar fi campioni olimpici. Sportul te ajută să navighezi în viaţă”.

Nadia Comăneci a glumit în Parlamentul European după nota 10 de la Montreal: „Am apărut înaintea AI-ului!”

, mai în glumă, mai în serios, că este prima persoană care a bătut AI-ul, făcând referire la tabela electronică de la Montreal, care nu era pregătită să arate nota 10, nota perfectă:

„Este foarte important să avem vise. Nu mi-a spus nimeni să merg la Jocurile Olimpice să scriu istorie. Eu îmi doream să merg şi să iau o medalie, dacă se poate… să fie de aur”

Atât mi-am dorit. A fost puţin mai mult. 1,00 arăta tabela, nu era pregătită. Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului (nr. Inteligenţei Artificiale). La vârsta de 14 ani am reuşit să fac acest lucru.

Pe lângă sport mă interesa şi matematica. Numărul meu de competiţie a fost 73, ca să vezi că nu e chiar o coincidenţă. Am reuşit să iau 7 note de 10, 3 medalii de aur. 7+3 egal 10. 7 înmulţit cu 3 înseamnă 21, care a fost numărul ediţiei olimpice de la Montreal”, a transmis Nadia Comăneci.

50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii: „Sunt foarte fericită să reprezentăm România şi Europa”

În final, Nadia Comăneci a fost emoţionată de primirea de care a avut parte în Parlamentul European, spunând că este foarte fericită de moment şi de întâlnirea cu atât de mulţi prieteni:

„Spuneam tot timpul că sportul m-a descoperit pe mine sau eu am descoperit sportul. Cred că gimnastica m-a găsit pe mine și eu m-am găsit în gimnastică. Sportul ne ajută să avem o direcție. Într-un fel, ești un vapor pe apă, dar nu ai direcție, iar în momentul în care găsești acest sport care te dirijează, el poate să te ducă în locuri la care visezi și sunt locuri de succes.

Prietenii mei, cum sunteți? Văd atât de multe fețe familiare. Nu cred că m-am conectat cu toți după o jumătate de secol. Știți ce înseamnă o o jumătate de secol? 50 de ani. Înseamnă mult timp, chiar și pentru cineva care împlinește 50 de ani. Pentru mine e 50 plus. De aceea când menționați mereu 14 ani, e foarte ușor pentru mine să-mi dau seama care este vârsta mea. Și sunt bine cu asta.

În sfârșit, vreau să menționez câteva lucruri. E aniversarea de 50 ani de la zecele perfect. E o aniversare de 30 ani de la nunta mea. Voi împlini 65 ani. Este un an mare. Și sunt foarte fericită să o pot împărtăși cu voi toți și să reprezentăm România, să reprezentăm Europa și doar să mai spun că am ajuns în Parlament”, a fost discursul Nadiei Comăneci.

Discursul Nadiei Comăneci în Parlamentul European

Discursul care a emoţionat-o până la lacrimi pe Nadia Comăneci!

Dar, poate cel mai emoţionant moment al conferinţei pentru Nadia Comăneci a fost discursul lui Ionuţ Păunescu, multiplu campion al competiţiilor Special Olympics. Gimnasta l-a îmbrăţişat la finalul discursului şi a fost emoţionată până la lacrimi de cuvintele tânărului:

„Astăzi celebrăm un model incredibil: Nadia Comăneci. Ea a inspirat generații de gimnaști din întreaga lume, inclusiv pe mine. Îți mulțumim, Nadia, pentru că ne susții. Exemplul tău le reamintește oamenilor că aparținem și că realizările noastre contează”, a transmis Păunescu.

Nadia Comăneci, emoţionată de discursul lui Ionuţ Păunescu

40 de medaliaţi olimpici ai României, în Parlamentul European

Alături de Nadia Comăneci au fost prezenţi mai mulţi campioni ai sportului românesc. Andreea Răducan, Cătălina Ponor, Ana Maria Brânză, Simona Amânar, Laura Badea, Constantina Diţă, Marius Urzică, Marian Drăgulescu sau Mihai Covaliu.

Fiind un eveniment organizat la iniţiativa lui Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, şi-au făcut apariţia mai mulţi europarlamentari din grupul social democraţilor: Gabriela Firea, Maria Grapini sau Vasile Dâncu. La conferinţă a participat şi Roxana Mînzatu, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene.

Pe lângă campioni, au luat cuvântul şi europarlamentari din mai multe ţări europene care au avut discursuri în care au vorbit, preponderent, de impactul uriaş al Nadiei Comăneci în sportul mondial prin performanţa de la Montreal.