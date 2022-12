Cel mai frumos cadou de Crăciun primit de Teo Trandafir de la părinții săi. Cum petrecea vedea sărbătorile în copilărie

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate vedete tv din România. Fiecare emisiune pe care a prezentat-o a reușit să ajungă la inimile publicului.

Cel mai frumos cadou primit de Teo Trandafir de Crăciun

Puțini știu însă detalii din copilăria vedetei de la Kanal D. Deși acum se bucură de un real succes, viața lui Teo Trandafir nu a fost mereu una ușoară.

Într-un interviu recent, Teo Trandafir a vorbit despre cum își petrecea sărbătorile alături de părinții ei, dar și care a fost cel mai frumos cadou primit vreodată.

, drept urmare, de Crăciun i-au cumpărat prima ei instalație de brad, iar vedeta a fost atât de încântată, încât o păstrează chiar și astăzi.

La acel moment, când totul era simplu, instalația de brad părea cel mai frumos cadou primit vreodată, a dezvăluit ea.

”Îmi aduc aminte prima mea instalație de brad. Părinții mei mi-au făcut-o cadou cu mari dificultăți. La vremea respectivă locuiam la țară. Era o instalație care imită lumânările.

O am și astăzi. La momentul respectiv mi s-a părut cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată”, a povestit Teo Trandafir într-un interviu acordat pentru Spectacola.

Obiceiul pe care Teo Trandafir îl respectă în fiecare an, de Crăciun

Și chiar dacă au trecut ani buni de atunci, Teo Trandafir încearcă în continuare să respecte anumite tradiții pe care le-a moștenit de la părinții săi.

În prezent, vedeta încă mai are globurile primite la 3 sau la 4, la care ține foarte mult. De asemenea, în fiecare an, de Crăciun, Teo Trandafir are grijă să cumpere câte un glob nou, care să facă parte din colecția ei.

Cel mai probabil toate aceste obiceiuri vor fi moștenite și de fiica sa, .

”Am păstrat globurile pe care le am de când aveam 3 sau 4 ani. Le folosesc și astăzi și este una dintre tradițiile la care nu renunț. Am niște globuri atât de urâte după 50 de ani de când sunt folosite, dar sunt ale mele.

Am un fluture din plus care a trăit și vremuri mai bune, însă îl pun și pe acela în brad. O altă tradiție este că în fiecare an să cumpăr un glob nou”, a mai spus Teo Trandafir, pentru .