Cel mai frumos cadou pe care l-a primit Alexandru Musi: “Când am văzut, am început să plâng!”

Alexandru Musi are parte de o carieră frumoasă de fotbalist în prezent. Care a fost cel mai deosebit cadou primit de tânărul jucător român.
Mihai Dragomir
02.10.2025 | 06:30
Cel mai frumos cadou pe care la primit Alexandru Musi Cand am vazut am inceput sa plang
Alexandru Musi și cadoul care l-a făcut să plângă. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

La 20 de ani, Alexandru Musi trăiește un adevărat vis. El este al 3-lea jucător care marchează atât pentru FCSB cât și pentru Dinamo în derby, iar în cadrul emisiunii „Fanatik Dinamo” tânărul fotbalist a dezvăluit care a fost cel mai frumos cadou pe care l-a primit până acum.

Cel mai frumos cadou primit de Alexandru Musi. Ce l-a impresionat până la lacrimi

Fotbaliștii, în special cei din prezent, sunt obișnuiți să primească sau să își facă tot felul de cadouri, de la cele mai luxoase până la cele mai personalizate. Alexandru Musi a primit un cadou care l-a făcut să plângă.

Totul s-a întâmplat pe vremea când era copil. Dinamovistul a dezvăluit că tatăl său i-a oferit un echipament de fotbal cu celebrul Cristiano Ronaldo, iar reacția sa a fost pe măsură.

„Aș vrea să mă întorc în Spania, în orașul ăla unde am crescut eu. Acolo aș vrea să mă duc să mai vizitez o dată locul. Unde am trăit și am crescut acolo. Acolo aș vrea să ajung, da. Nu m-am întors niciodată acolo. Unde am jucat fotbal, în parcuri. Acolo stă unchiul meu.

Îmi place să primesc cadouri. Și iubita și familia mă răsfață cu cadouri. Cadoul perfect, cred că au fost niște ghete de fotbal… De fapt nu, cadoul perfect țin minte că a fost un tricou cu Cristiano Ronaldo.

Eram mic și atunci m-am bucurat, am plâns de fericire. Am primit de la tata un echipament cu Cristiano Ronaldo. Nu avea autograf, era ceva…”, a spus Alexandru Musi la „Fanatik Dinamo”.

Cum s-a simțit Musi după derby-ul Dinamo – FCSB 4-3

În cadrul aceleiași emisiuni, tânărul fotbalist a descris și starea pe care a avut-o după derby-ul Dinamo – FCSB 4-3, în care a și marcat. Dinamovistul nu a putut să se odihnească, pe fondul adrenalinei, în urma unei seri perfecte.

„Cred că am dormit trei ore. Nu am mai răspuns seara la mesaje, am răspuns a 2-a zi. Adrenalina nu m-a lăsat să dorm, nu mă lua somnul deloc. Nu m-am uitat la meci după, m-am pus în pat, am încercat să dorm, dar nu mă lua somnul deloc”, a mai spus Musi la „Fanatik Dinamo”.

Cel mai frumos cadou pe care l-a primit Alexandru Musi

