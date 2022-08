Cel mai frumos cadou pentru un jucător al FCSB înainte de meciul decisiv cu Viking. Postarea care i-a cucerit pe fani: „Mulțumim, Doamne!”

FANATIK a aflat în exclusivitate că Ionuț Panțîru . Fundașul stânga a primit însă un cadou minunat înainte de meciul dintre Viking și FCSB.

Ionuț Panțîru a devenit tată înainte de Viking – FCSB

Ionuț Panțîru trece prin momente extrem de dificile, însă trage tare și speră să revină pe teren după mai bine de doi ani de la accidentarea gravă cu Adrian Șut.

Fundașul stânga venit de la Poli Iași are însă motive să lupte în continuare să revină pe teren, mai ales că tocmai a devenit tatăl unui băiețel.

„Mulțumim, Doamne! A ieșit minunea noastră! E băiețel. Vă iubesc”, a scris fotbalistul la o fotografie în care apare noua sa familie.

La scurt timp după, Ionuț Panțîru a avut șansa să își țină băiețelul în brațe pentru prima oară.

Vestea minunată pentru familia FCSB vine exact înainte de un moment extrem de important: returul din play-off-ul Conference League din Norvegia, cu Viking Stavanger.

Ionuț Panțîru și-a susținut colegii din tribune la meciul tur de pe Arena Națională, însă acum va avea emoții și mai mari în fața televizorului.

Ionuț Panțîru, mărturii emoționante despre cele trei operații prin care a trecut: „După ce mi-a dat vestea, am plâns 10 minute”

Ionuț Panțîru a avut un ghinion uriaș, fiind accidentat chiar de către coechipierul său, Adrian Șut. Ultimul său meci la FCSB a fost pe data de 22 iulie 2020.

De atunci, , prima intervenție chirurgicală fiind greșită: „După ce mi-a dat vestea, am început să plâng. Cred ca am plâns 10 minute încontinuu. O perioadă foarte grea, nu mă aşteptam să fie atât de greu. În primul rând, psihic mă simt foarte încărcat.

Nu am avut nicio operaţie până acum sau accidentare. E foarte greu. Sper să revin cât mai repede pe teren. Îmi e dor să fiu alături de băieţi şi de echipă şi să pun osul la treabă. Mai am de muncit. Nu ştiu cât mai durează, sper cât mai repede.

Au fost antrenamente foarte grele zilnic. Nu ştiu deocamdată. Nu am simţit că e grav în momentul accidentării. Am crezut că e o lovitură oarbă. Am încercat să continui, dar am cerut schimbare apoi”, a spus jucătorul pentru FCSB TV.