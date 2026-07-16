”Cel mai frumos moment după Argentina – Anglia” care nu s-a văzut la TV. Ce a făcut Lionel Scaloni după ce elevii săi au ajuns în finala Cupei Mondiale

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Din minutul 1 până în minutul 102, atunci când americanul Ismail Elfath a fluierat finalul, meciul Argentina – Anglia din semifinalele Cupei Mondiale 2026 a fost unul extrem de tensionat. Cu toate acestea, disputa de la Atlanta a adus și momente frumoase. Unul dintre acestea nu s-a văzut la TV. Ce a făcut selecționerul sud-americanilor, Lionel Scaloni, după ce elevii săi au ajuns în finala Campionatului Mondial.

Momentul care nu s-a văzut la TV după Argentina – Anglia. Ce a făcut Lionel Scaloni după fluierul final semifinalei de la Cupa Mondială

Lionel Messi, Harrry Kane, Lautaro Martinez, Jude Belligham sau Enzo Fernandez au atras toată atenția miercuri seară pe arena Mercedes-Benz Stadium din Atlanta. Semifinala Argentina – Anglia, scor final 2-1, a adus atât momente de fotbal de cea mai înaltă calitate, dar și tensiune pe teren. Au fost intrări dure, dispute verbale și multe cartonașe.

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Pe durata întregii partide, o persoană a rămas calmă. Într-un fotbal al prezentului în care antrenorii aleargă pe margine, se ceartă cu toată lumea sau celebrează ostentativ, selecționerul ”Albiceleștilor”, . Acesta rămâne aproape impasibil, indiferent că echipa sa pierde sau câștigă.

Chiar și după cele mai importante succese ale elevilor săi, reacțiile sale sunt ponderate, iar emoțiile par atent controlate. Așa a fost și miercuri, 15 iulie, în tensionatul meci contra Angliei. Deși pe banca de rezerve a campioanei mondiale en-titre era forfotă mare, Scaloni nu s-a schimbat nicio secundă.

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Apoi, după meci, când elevii săi celebrau succesul pe stadion, Scaloni s-a retras către tribune, acolo unde îl aștepta o persoană specială. E vorba de soția sa, Elisa. Departe de camerele de luat vederi ale televiziunilor, cei doi s-au luat în brațe și s-au sărutat. A fost primul moment de miercuri seara, de la Atlanta, în care Scaloni a dat frâu liber emoțiilor.

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Un fan din tribune a surprins această întâlnire dintre selecționerul Argentinei și partenera sa de viață și a postat imaginile pe X (fostul Twitter). Reacțiile nu au întârziat să apară: ”A fost cel mai frumos moment de după partidă”, a scris un internaut. ”Lionel (Scaloni) este un antrenor modest, cu o inimă mare, care nu se exteriorizează. Acum arată că poate fi și foarte afectuos”, a fost o altă reacție.

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Mi momento favorito post partido es cuando enfocan a scaloni abrazando a la mujer — lud🇦🇷☀️ (@scalwt)

Cine este soția lui Lionel Scaloni și ce familie fericită are selecționerul Argentinei

l-a făcut unul dintre cei mai respectați tehnicieni din sport. Acesta și-a protejat foarte mult viața personală de atenția mass-media. Au apărut însă o serie de informații despre soția și familia argentinianului. Acesta este căsătorit cu Elisa Montero, originară din Mallorca.

Vorbim de o femeie cunoscută pentru discreția sa și pentru faptul că evită aproape complet să apară în lumina reflectoarelor. Deși este partenera de viață a unuia dintre cei mai apreciați antrenori din lume, Elisa preferă o viață liniștită. Și-o dedică 100% familiei și celor doi copii ai lor, Ian și Noah. Lionel și Elisa s-au cunoscut în 2008, când Scaloni era legitimat la clubul spaniol Real Mallorca.

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Născut pe 16 mai 1978 în Pujato, Santa Fe, Argentina, Scaloni deține și cetățenie italiană datorită moștenirii familiale sale. Înainte de numirea sa ca antrenor al Argentinei, antrenorul a avut o carieră de jucător de succes la cluburi precum Newell’s Old Boys, Estudiantes, Deportivo La Coruna, Racing Santander, West Ham United, Lazio, Mallorca și Atalanta.