Cel mai frumos oraș din România. E destinația preferată a turiștilor străini în orice perioadă din an

România are multe orașe frumoase și străinii sunt fascinați de acestea. Dar un singur oraș este cel care poate fi numit destinația preferată a turiștilor în orice perioadă din an.

Care e destinația preferată de turiști la noi în țară

Oradea este considerat a fi Turiștii sunt atrași de acest loc, unul deosebit și pentru cei care locuiesc aici.

Mai mult decât atât, Oradea este clasificat drept , un alt factor care probabil îi atrage pe străini.

Oradea a apărut și pe site-ul European Best Destination, unul dintre cele mai apreciate din acest domeniu. Acesta a fost numit unul dintre cele mai frumoase orașe din România. Acesta este un oraș care poate fi admirat în fiecare anotimp și are și multe obiective turistice, scrie site-ul European Best Destination.

„A fost votat «Cel mai frumos oraş din România». Având o agendă de evenimente pe tot parcursul anului, Oradea este destinaţia perfectă pentru turiştii care vor să meargă într-un citybreak”,informează European Best Destination.

Cel mai frumos oraș din România. Ce poți face aici

Oradea este o destinație bună și pentru pasionații de cultură deoarece aici sunt multe muzee și spectacole la Teatrul Național Oradea sau la Filarmonică. De asemenea, tot în Oradea există și un parc acvatic cu suprafață de 7 ha și 15 piscine.

„Pasionaţii de cultură se pot bucura de o gamă impresionantă de expoziţii în muzeele locale şi se pot relaxa în timpul unuia dintre specta­colele Filarmonicii sau Teatrului Naţional Oradea.

Parcul acvatic Nymphaea este locul perfect pentru a-ţi încărca bateriile, oferind o suprafaţă de 7 hectare, 10 tobogane cu apă şi 15 piscine“, mai notează European Best Destination.

În topul celor mai bune destinații europene, Oradea se situează pe locul al șaselea. În total, în județul Bihor au fost peste 400.000 de turiști în anul 2021. Cei mai mulți dintre ei au ales ca destinație finală Oradea.