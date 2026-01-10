Cel mai frumos oraș din România va avea un nou stadion. Cum va arăta arena de zeci de milioane de euro

ADVERTISEMENT

Infrastructura sportivă din România continuă să se dezvolte. În curând, un oraș mare și extrem de apreciat de turiști va avea parte de un nou stadion ultra modern. Arena de aproape 30 de milioane de euro va fi una impresionantă.

După Revoluție, România a fost o țară a Europei codașă la capitolul stadioane și săli de sport. Competițiile s-au desfășurat pe arene învechite, care au fost ridicate cu zeci de ani în urmă. Treptat însă, această zonă a cunoscut o dezvoltare accelerată.

În ultimii ani, în țara noastră . Cele mai multe dintre ele se află în București. Vorbim de Arena Națională, Ghencea (stadionul Stelei), Giulești (arena Rapidului) și Arcul de Triumf. Au mai apărut construcții moderne și în Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu și Sfântu Gheorghe.

În curând, un alt stadion de ultimă generație va fi ridicat în țara noastră. Municipiul Brașov, desemnat în 2025 de către celebra revistă National Geographic drept cel mai frumos oraș din România, va avea și una dintre cele mai moderne arene din Ardeal.

Încă din toamna anului trecut, Consiliul Local Brașov a aprobat o cofinanțare de 25% pentru reconstruirea Stadionului Tineretului, în valoare totală de peste 138 milioane lei (TVA inclus). O sumă de circa 30,9 milioane lei, pusă la dispoziție de bugetul local, se adaugă la fondurile puse la dispoziție de către Comisia Națională de Investiții (CNI).

Cum va arăta Stadionul Tineretului din Brașov

Stadionul Tineretului din Brașov urmează să fie reconstruit complet de la zero prin Compania Națională de Investiții (CNI). Asta înseamnă că actualul stadion va fi demolat. Noua arenă va fi una de standarde înalte, în acord cu cerințele UEFA de categorie 4. Se vor putea juca aici meciuri internaționale și alte evenimente.

Conform proiectului, , compact. Tribune 1 și 2, precum și peluzele, vor fi construite mai aproape de teren pentru o vizibilitate mai bună. O veste bună pentru spectatori: toate locurile vor fi acoperite. De asemenea, arena va fi sustenabilă, cu panouri fotovoltaice pentru independență energetică.

Ce capacitate și ce dotări suplimentare va avea arena din Brașov

Viitorul stadion din orașul de sub Tâmpa va avea o capacitate de 9.716 locuri, toate pe scaune. Includem aici și zone pentru spectatori, pentru VIP, presă și pentru persoane cu dizabilități.

La capitolul facilități, arena din Brașov va avea vestiare moderne pentru jucători și oficiali, unități medicale și de prim ajutor (pentru jucători și spectatori), un post antidoping, sală de conferințe de presă și zonă de interviuri precum și parcări pentru spectatori și echipe. Proiectul din Ardeal, gestionat de CNI, are un termen estimat de 24 de luni pentru proiectare și executare: 5 luni pentru planificare, 19 luni pentru construcție, informează .

Reamintim faptul că, în trecut, s-a mai discutat despre construirea unui stadion la Brașov. Acel proiect nu a mai fost materializat. În 2014 se discuta despre o arenă cu o capacitate de 25.000 de locuri și o valoare estimată de 40 milioane de euro.