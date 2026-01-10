News

Cel mai frumos oraș din România va avea un nou stadion. Cum va arăta arena de zeci de milioane de euro

Vești bune pentru fanii fotbalului și ai sportului în general: un nou stadion se construiește în țara noastră, de această dată în cel mai frumos oraș din România.
Adrian Baciu
10.01.2026 | 07:40
Cel mai frumos oras din Romania va avea un nou stadion Cum va arata arena de zeci de milioane de euro
SPECIAL FANATIK
Cel mai frumos oraș din România va avea un stadion ultra modern. Sursa foto: Wikipedia.org / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Infrastructura sportivă din România continuă să se dezvolte. În curând, un oraș mare și extrem de apreciat de turiști va avea parte de un nou stadion ultra modern. Arena de aproape 30 de milioane de euro va fi una impresionantă.

Se construiește un stadion ultra modern în România. Orașul superb unde va apărea arena

După Revoluție, România a fost o țară a Europei codașă la capitolul stadioane și săli de sport. Competițiile s-au desfășurat pe arene învechite, care au fost ridicate cu zeci de ani în urmă. Treptat însă, această zonă a cunoscut o dezvoltare accelerată.

ADVERTISEMENT

În ultimii ani, în țara noastră au apărut mai multe stadioane moderne. Cele mai multe dintre ele se află în București. Vorbim de Arena Națională, Ghencea (stadionul Stelei), Giulești (arena Rapidului) și Arcul de Triumf. Au mai apărut construcții moderne și în Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu și Sfântu Gheorghe.

În curând, un alt stadion de ultimă generație va fi ridicat în țara noastră. Municipiul Brașov, desemnat în 2025 de către celebra revistă National Geographic drept cel mai frumos oraș din România, va avea și una dintre cele mai moderne arene din Ardeal.

ADVERTISEMENT
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și...
Digi24.ro
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei

Încă din toamna anului trecut, Consiliul Local Brașov a aprobat o cofinanțare de 25% pentru reconstruirea Stadionului Tineretului, în valoare totală de peste 138 milioane lei (TVA inclus). O sumă de circa 30,9 milioane lei, pusă la dispoziție de bugetul local, se adaugă la fondurile puse la dispoziție de către Comisia Națională de Investiții (CNI).

ADVERTISEMENT
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul...
Digisport.ro
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților

Cum va arăta Stadionul Tineretului din Brașov

Stadionul Tineretului din Brașov urmează să fie reconstruit complet de la zero prin Compania Națională de Investiții (CNI). Asta înseamnă că actualul stadion va fi demolat. Noua arenă va fi una de standarde înalte, în acord cu cerințele UEFA de categorie 4. Se vor putea juca aici meciuri internaționale și alte evenimente.

Conform proiectului, noul stadion va avea un design modern, compact. Tribune 1 și 2, precum și peluzele, vor fi construite mai aproape de teren pentru o vizibilitate mai bună. O veste bună pentru spectatori: toate locurile vor fi acoperite. De asemenea, arena va fi sustenabilă, cu panouri fotovoltaice pentru independență energetică.

ADVERTISEMENT

Ce capacitate și ce dotări suplimentare va avea arena din Brașov

Viitorul stadion din orașul de sub Tâmpa va avea o capacitate de 9.716 locuri, toate pe scaune. Includem aici și zone pentru spectatori, pentru VIP, presă și pentru persoane cu dizabilități.

La capitolul facilități, arena din Brașov va avea vestiare moderne pentru jucători și oficiali, unități medicale și de prim ajutor (pentru jucători și spectatori), un post antidoping, sală de conferințe de presă și zonă de interviuri precum și parcări pentru spectatori și echipe. Proiectul din Ardeal, gestionat de CNI, are un termen estimat de 24 de luni pentru proiectare și executare: 5 luni pentru planificare, 19 luni pentru construcție, informează Brașov.net.

Reamintim faptul că, în trecut, s-a mai discutat despre construirea unui stadion la Brașov. Acel proiect nu a mai fost materializat. În 2014 se discuta despre o arenă cu o capacitate de 25.000 de locuri și o valoare estimată de 40 milioane de euro.

Afacerea colosală în care a fost implicat fostul patron al Rapidului. A luat...
Fanatik
Afacerea colosală în care a fost implicat fostul patron al Rapidului. A luat 87.000.000 de dolari de la americani ca să facă un hotel de 5 stele și un complex rezidențial. Ce rol au avut talibanii
Turismul din România, în colaps? Românii nu-și mai permit vacanțe multe și lungi....
Fanatik
Turismul din România, în colaps? Românii nu-și mai permit vacanțe multe și lungi. Experții explică fenomenul
Miliardarul care l-a îndemnat pe Donald Trump să preia Groenlanda. Cine e „prietenul...
Fanatik
Miliardarul care l-a îndemnat pe Donald Trump să preia Groenlanda. Cine e „prietenul foarte bogat” din spatele ideii
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Legenda Stelei îi DISTRUGE pe Dobrin și pe Balaci: 'Au jucat fotbal 3...
iamsport.ro
Legenda Stelei îi DISTRUGE pe Dobrin și pe Balaci: 'Au jucat fotbal 3 ani și au dispărut! Ilie nu a fost băiat serios, pe Gicu nu puteai să contezi, să mergi la luptă cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!