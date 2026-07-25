Cel mai galonat antrenor din istoria fotbalului a dat verdictul: “Creierul lui e cu zece ani înaintea celorlalți”

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Sir Alex Ferguson este, la 84 de ani, cel mai galonat antrenor din istoria fotbalului. Venerabilul tehnician, care l-a lansat în fotbalul mare pe , a urmărit meciurile Campionatului Mondial de Fotbal.

“Messi e dincolo de ce am văzut vreodată”

E ăcând și o analiză a felului în care acesta a influențat fotbalul în cei peste 20 de ani pe care îi are în topul fotbalului mondial. Sir Alex Ferguson a fost extrem de clar în opiniile sale, prezentate de Derecha Diario:

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„Mi-am petrecut toată viața uitându-mă la fotbal. M-am descurcat împotriva celor mai mari jucători, am antrenat unii dintre cei mai buni şi am asistat la generații de talente. Dar ceea ce face Lionel Messi la 39 de ani este dincolo de orice am văzut vreodată”.

„Majoritatea jucătorilor la vârsta lui sunt de mult retrași sau se luptă să ţină pasul cu ritmul jocului modern. Messi? El a dus Argentina la o altă finală a Cupei Mondiale. El nu supraviețuiește, domină. Aceasta este diferența”.

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“Creierul lui este cu zeci de ani înaintea celorlalți”

„Oamenii continuă să întrebe cum o mai face. Răspunsul este simplu: creierul său de fotbal este cu zeci de ani înaintea tuturor celorlalți. Nu mai are nevoie să te depăşească pentru că a văzut deja următoarele trei pase înainte de a face primul tău pas”.

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„Uitați-vă la acest turneu. De fiecare dată când Argentina avea nevoie de cineva care să se ridice, Messi a răspuns. Când erau sub presiune, el a cerut mingea. Când Anglia a crezut că au un picior în finală, Messi a schimbat complet jocul cu două pase decisive revoltătoare. Așa arată măreţia”.

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„Poți să-ţi organizezi perfect apărarea, să atribui doi sau trei jucători să-l marcheze şi să petreci luni întregi analizând fiecare mişcare pe care o face. Nimic nu garantează nimic pentru că are nevoie doar de o secundă pentru a distruge nouăzeci de minute de muncă grea”.

“Nu va mai exista nimeni ca el!”

„Ceea ce mă uimeşte cel mai mult nu este abilitatea, ci mentalitatea. Cu cât este mai mare ocazia, cu atât devine mai liniştit. În timp ce toți ceilalţi simt greutatea unei Cupe Mondiale, Messi joacă de parcă s-ar fi născut pentru aceste momente. De aceea continuă să frângă inimile şi să facă istorie”.

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„Voi spune ceva care unora nu le va plăcea, dar nu-mi pasă. Nu vom vedea niciodată un alt fotbalist ca Lionel Messi. Când se retrage, o eră a fotbalului se retrage cu el. Jucătorii vor câştiga Baloane de Aur, vor înscrie sute de goluri şi vor ridica trofee, dar nimeni nu va combina geniul, consecvența, longevitatea şi umilinţa aşa cum a făcut-o el”.

„Bucură-te de fiecare minut în care este încă pe teren, pentru că atunci când Lionel Messi se îndepărtează de fotbal, jocul îşi va pierde o mică bucată din suflet. Vor fi jucători grozavi după el, dar nu va mai exista niciodată un alt Lionel Messi”

Trofeele câștigate de Sir Alex Ferguson:

Manchester United (38 trofee): 13 titluri în Premier League, 5 Cupe ale Angliei (FA Cup), 4 Cupe ale Ligii (League Cups), 10 Supercupe ale Angliei (Community Shield), 2 Ligi ale Campionilor (UEFA Champions League), 1 Cupă a Cupelor UEFA, 1 Supercupă a Europei, 1 Cupă Intercontinentală și 1 Campionat Mondial al Cluburilor FIFA.

Aberdeen (10 trofee): 3 titluri în campionatul Scoției, 4 Cupe ale Scoției, 1 Cupă a Ligii Scoției, 1 Cupă a Cupelor UEFA și 1 Supercupă a Europei.

St. Mirren (1 trofeu): 1 titlu în liga secundă a Scoției (First Division).