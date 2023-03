Cel mai ghinionist bărbat. A fost dat de gol chiar de Google Maps

Cine este cel mai ghinionist bărbat din lume. Cum a fost acesta dat de gol de Google Maps. Așa a fost prins, cu ajutorul faimoasei aplicații.

Cel mai ghinionist bărbat. Cum a fost dat de gol de Google Maps

Acest bărbat poate fi considerat . Acesta face parte din toate sutele de oameni care au fost dați în vileag chiar de Google Maps.

Bărbatul originar din Scoția, despre care este vorba în acest caz, a fost surprins în niște ipostaze nu tocmai decente. Acesta era într-o parcare și se uita la filmulețe indecente.

Fotografia cu bărbatul respectiv, care se poate considera foarte ghinionist, a fost făcută publică recent, iar aceasta a devenit virală.

Milioane de oameni cu conturi pe rețelele de socializare s-au amuzat pe seama acestui bărbat surprins de Unii chiar l-au judecat pentru faptul că și-a ales acest loc atât de prost pentru a se uita la filmulețe indecente.

„Cu toții o facem, dar nu în public, în mijlocul zilei. Google Maps a mai făcut încă o victimă, sunt un fan al dezvăluirilor făcute de ei”, a spus cineva.

Oamenii, nemulțumiți de pozele Google Maps

Dacă unii l-au criticat pe bărbat pentru ceea ce făcea în văzul lumii, au fost și unii care s-au plâns că Google Maps le încalcă intimitatea. Iată ce a spus un bărbat cu o pățanie similară:

„Și eu am pățit ceva similar. Chiar aș vrea să iau legătura cu bărbatul. Eu am fost surprins într-un moment intim alături de iubita mea. Google Maps are trebui să înceteze cu astfel de fotografii. Este o încălcare a drepturilor”, a spus el, nemulțumit.

Un alt bărbat a fost surprins de soție pe Google Maps când era în mașină, dar nu singur, ci cu amanta. Acesta era în apropierea casei sale, iar soarta a făcut ca femeia să se uite pe fotografiile din Google Maps și să vadă că soțul ei nu era fidel.