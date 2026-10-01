Cel mai ghinionist „tricolor”: n-a prins lotul în niciun meci până acum în Nations League

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Polonia – România se joacă vineri, 2 octombrie, de la 21:45, în etapa a 3-a din Nations League. Gică Hagi a decis lotul pentru această partidă joi, 1 octombrie, după antrenamentul susținut dimineața la Mogoșoaia. Raul Opruț (28 de ani) este „tricolorul” care a ratat și acest meci.

Raul Opruț, ignorat de Gică Hagi și la meciul Polonia – România

Gică Hagi a convocat înaintea startului campaniei din Nations League . Dintre aceștia, Drăguș a ieșit imediat din planurile echipei naționale din cauza accidentării suferite la FCSB, iar . Dacă cei doi nu au mai reprezentat opțiuni pentru selecționer din motive medicale, există și cazuri de fotbaliști apți, dar neutilizați.

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Mai exact, Raul Opruț, fundașul lateral al lui Dinamo, nu se regăsește în pentru meciul vital cu „leșii”. El a fost omis de Gică Hagi și la precedentele două partide, pierdute cu 1-2 în fața Suediei, în deplasare, și cu 2-4 în fața Bosniei, acasă. De la Dinamo, doar Cătălin Cîrjan a prin lotul contra bosniacilor și contra polonezilor, acum.

Anterior duelului cu Polonia, Bogdan Racovițan și Marius Marin erau cei doi „tricolori” care nu prinseseră loturile finale pentru meciurile cu Suedia și Bosnia, însă acum au fost luați în seamă de selecționer. Pentru partida de la Varșovia, Gică Hagi a mai renunțat la Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, David Matei, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir și Darius Olaru.

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Lotul României pentru meciul cu Polonia

Iată cei 23 de jucători păstrați de Gică Hagi pentru meciul contra Poloniei:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan Atacanți: Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man.

Cei alți jucători au rămas în afara lotului la meciurile cu Suedia și Bosnia

Nouă fotbaliști din lotul extins al lui Hagi nu au făcut deplasarea în Suedia, decizie considerată controversată. Aceștia au fost: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.

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Gică Hagi a surprins din nou și înaintea meciului cu Bosnia, în care i-a lăsat în afara lotului pe Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man, Ianis Hagi, Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

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Ce spunea Raul Opruț despre echipa națională înaintea convocării pentru campania din Nations League

Dinamo a intrat în pauza competițională după un fabulos 4-0 cu Farul, la București, meci în care a jucat și Raul Opruț. După fluierul final, fundașul lateral declara că vrea să se concentreze pe echipa națională și spera să facă o figură frumoasă în tricoul României. „Sperăm să ajutăm acum echipa națională. Vor veni patru meciuri foarte importante”, spunea Opruț la