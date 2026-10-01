Cel mai ghinionist „tricolor”: n-a prins lotul în niciun meci până acum în Nations League

Polonia – România se joacă vineri, 2 octombrie, de la 21:45, în etapa a 3-a din Nations League. Gică Hagi a decis lotul pentru această partidă joi, 1 octombrie, după antrenamentul susținut dimineața la Mogoșoaia. Raul Opruț (28 de ani) este „tricolorul” care a ratat și acest meci.
Gică Hagi a convocat înaintea startului campaniei din Nations League un lot format din 33 de jucători. Dintre aceștia, Drăguș a ieșit imediat din planurile echipei naționale din cauza accidentării suferite la FCSB, iar Louis Munteanu s-a accidentat chiar înainte de meciul cu Polonia. Dacă cei doi nu au mai reprezentat opțiuni pentru selecționer din motive medicale, există și cazuri de fotbaliști apți, dar neutilizați.
Mai exact, Raul Opruț, fundașul lateral al lui Dinamo, nu se regăsește în lotul de 23 de jucători pentru meciul vital cu „leșii”. El a fost omis de Gică Hagi și la precedentele două partide, pierdute cu 1-2 în fața Suediei, în deplasare, și cu 2-4 în fața Bosniei, acasă. De la Dinamo, doar Cătălin Cîrjan a prin lotul contra bosniacilor și contra polonezilor, acum.
Anterior duelului cu Polonia, Bogdan Racovițan și Marius Marin erau cei doi „tricolori” care nu prinseseră loturile finale pentru meciurile cu Suedia și Bosnia, însă acum au fost luați în seamă de selecționer. Pentru partida de la Varșovia, Gică Hagi a mai renunțat la Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, David Matei, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir și Darius Olaru.
Iată cei 23 de jucători păstrați de Gică Hagi pentru meciul contra Poloniei:
Nouă fotbaliști din lotul extins al lui Hagi nu au făcut deplasarea în Suedia, decizie considerată controversată. Aceștia au fost: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.
Gică Hagi a surprins din nou și înaintea meciului cu Bosnia, în care i-a lăsat în afara lotului pe Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man, Ianis Hagi, Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.
Dinamo a intrat în pauza competițională după un fabulos 4-0 cu Farul, la București, meci în care a jucat și Raul Opruț. După fluierul final, fundașul lateral declara că vrea să se concentreze pe echipa națională și spera să facă o figură frumoasă în tricoul României. „Sperăm să ajutăm acum echipa națională. Vor veni patru meciuri foarte importante”, spunea Opruț la Digi Sport.