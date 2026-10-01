Sport

Cel mai ghinionist „tricolor”: n-a prins lotul în niciun meci până acum în Nations League

Gică Hagi a decis lotul pentru Polonia – România, iar Raul Opruț nu și-a regăsit numele printre „tricolorii” aleși nici de data aceasta. Serie negativă pentru fundașul lateral de la Dinamo.
Mihai Dragomir
01.10.2026 | 16:00
Cel mai ghinionist tricolor na prins lotul in niciun meci pana acum in Nations League
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Ghinion maxim pentru Raul Opruț. Dinamovistul a fost ignorat a 3-a oară de Gică Hagi. Foto: Sport Pictures.
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Polonia – România se joacă vineri, 2 octombrie, de la 21:45, în etapa a 3-a din Nations League. Gică Hagi a decis lotul pentru această partidă joi, 1 octombrie, după antrenamentul susținut dimineața la Mogoșoaia. Raul Opruț (28 de ani) este „tricolorul” care a ratat și acest meci.

Raul Opruț, ignorat de Gică Hagi și la meciul Polonia – România

Gică Hagi a convocat înaintea startului campaniei din Nations League un lot format din 33 de jucători. Dintre aceștia, Drăguș a ieșit imediat din planurile echipei naționale din cauza accidentării suferite la FCSB, iar Louis Munteanu s-a accidentat chiar înainte de meciul cu Polonia. Dacă cei doi nu au mai reprezentat opțiuni pentru selecționer din motive medicale, există și cazuri de fotbaliști apți, dar neutilizați.

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Mai exact, Raul Opruț, fundașul lateral al lui Dinamo, nu se regăsește în lotul de 23 de jucători pentru meciul vital cu „leșii”. El a fost omis de Gică Hagi și la precedentele două partide, pierdute cu 1-2 în fața Suediei, în deplasare, și cu 2-4 în fața Bosniei, acasă. De la Dinamo, doar Cătălin Cîrjan a prin lotul contra bosniacilor și contra polonezilor, acum.

Anterior duelului cu Polonia, Bogdan Racovițan și Marius Marin erau cei doi „tricolori” care nu prinseseră loturile finale pentru meciurile cu Suedia și Bosnia, însă acum au fost luați în seamă de selecționer. Pentru partida de la Varșovia, Gică Hagi a mai renunțat la Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, David Matei, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir și Darius Olaru.

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Lotul României pentru meciul cu Polonia

Iată cei 23 de jucători păstrați de Gică Hagi pentru meciul contra Poloniei:

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata
  • Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan
  • Atacanți: Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man.

Cei alți jucători au rămas în afara lotului la meciurile cu Suedia și Bosnia

Nouă fotbaliști din lotul extins al lui Hagi nu au făcut deplasarea în Suedia, decizie considerată controversată. Aceștia au fost: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.

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Gică Hagi a surprins din nou și înaintea meciului cu Bosnia, în care i-a lăsat în afara lotului pe Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man, Ianis Hagi, Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

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Ce spunea Raul Opruț despre echipa națională înaintea convocării pentru campania din Nations League

Dinamo a intrat în pauza competițională după un fabulos 4-0 cu Farul, la București, meci în care a jucat și Raul Opruț. După fluierul final, fundașul lateral declara că vrea să se concentreze pe echipa națională și spera să facă o figură frumoasă în tricoul României. „Sperăm să ajutăm acum echipa națională. Vor veni patru meciuri foarte importante”, spunea Opruț la Digi Sport.

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Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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