”Cel mai greu an din viața mea”. Nicolae Dică, dezvăluiri despre un moment necunoscut din carieră: ”Băteam noaptea în perete de durere!”

Fostul internațional , formație pe care a antrenat-o pentru a treia oară. Dică a fost demis după doar 7 etape din cauza rezultatelor modeste din startul sezonului.

Nicolae Dică, despre cea mai grea perioadă din cariera de fotbalist

Prezent în studioul , Nicolae Dică a vorbit despre perioada teribil de grea în care a suferit o ruptură de ligament și a fost nevoit să meargă să se opereze la o clinică din Bologna.

ADVERTISEMENT

”Când am fost operat la Bologna, ăla a fost cel mai greu an din viața mea, pentru că în perioada aia mi-am pierdut și tatăl. Vizavi de asta, pentru că oamenii vin pe stadion, te înjură. Am fost jucătorul care am jucat după ce am stat 3 luni și jumătate cu ruptură de ligament.

Cei de la Bologna mi-au spus 6 luni de zile, că nu am cum să joc mai devreme. După 3 luni și o săptămână le-am spus că sunt bine și mi-au zis că nu am cum să plec. Atunci le-am spus: ‘Ba da, plec. Mă duc să mă antrenez cu echipa și o să încerc să intru’.

ADVERTISEMENT

Mi-au cerut să fac o hârtie. Am făcut-o, am semnat-o pe propria răspundere. Am plecat și după o săptămână m-a băgat Oli (n.r. – Cosmin Olăroiu) 10 minute, chiar de ziua mea”, a declarat Dică.

Calvarul prin care a trecut Dică după operație

Fostul mijlocaș a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce dureri a avut de îndurat în acele momente de după operația la ligamente și ce sacrificii a fost nevoit să facă pentru a juca din nou fotbal.

ADVERTISEMENT

”În prima perioada de la Bologna, soția mea a fost cu mine. Stăteam la hotel, mai făcea de mâncare, adusesem antenă parabolică să văd meciurile din România. Eram mai mulți români și soția ne făcea la toți de mâncare. Oamenii spun că e așa ușor să ajungi fotbalist, că dau cu piciorul într-o minge și câștigă bani, dar nu este chiar așa.

În perioada aia aveam camera perete în perete cu Oprița și noaptea pe la 3-4 dimineața de dureri, și eu, și el, băteam prin peretele ăla. ‘Țigane cum ești? Nu mai pot’. Noaptea erau momente când nu puteam să mă duc la toaletă de durere și soția îmi aducea coșul de gunoi să fac în el. Cam așa se petrec lucrurile la fotbaliști.

ADVERTISEMENT

Când veniți pe stadion și îi înjurați pe fotbaliști și îi criticați, gândiți-vă că acei băieți muncesc pentru ceea ce fac și dau totul ca să ajungă fotbaliști. Sunt și momente din astea cu accidentări, perioade dificile și în care doar oamenii care te iubesc stau lângă tine”, a spus Nicolae Dică.

Dică a vorbit despre cea mai grea perioadă ca fotbalist