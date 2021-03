Cel mai greu luptător român protestează împotriva noilor restricții: ”Am trei copii și vreau să trăiască”. Video

Cel mai cunoscut luptător bihorean, Sandu Lungu, a participat la protestele împotriva noilor restricții impuse de autorități și la mitingul anti-mască de la Oradea.

”Muntele Bihorului”, așa cum este cunoscut Sandu Lungu în lumea sporturilor de contact a transmis un mesaj dur autorităților și i-a îndemnat pe români să iasă în stradă pentru a-și face vocile auzite.

”Am trei copii și vreau să trăiască și să crească în libertate. Să facă școală, să facă sport, să ducă viața pe care am avut-o eu. Nu sunt de acord cu aceste restricții. Ne-au păcălit câteva luni, uite că s-a făcut un an și noi trăim în continuare așa, cu aceste restricții. Eu nu vreau să trăiesc așa, de aceea am ieșit în stradă”, a spus Sandu Lungu.

Sandu Lungu militează și pentru redeschiderea sălilor de sport

Sportivul a mărturisit că în ultimul an, de când a fost declarată pandemia de coronavirus, nu a mai putut participa la competiții, iar acest lucru i-a afectat grav veniturile. În plus, luptătorul consideră că redeschiderea sălilor de sport ar fi măsură mai bună decât noile restricții și a argumentat de ce.

”Sălile de sport sunt închise și mă întreb de ce? Pentru că îți formează imunitate? Oare de aceea? Nu înțeleg de ce. Lumea trebuie să se trezească, nu se mai poate așa, să râdă de noi la televizor când ne anunță noi restricții.

Ei râd pentru că au milioane în conturi, normal că râd. Lăsați lumea să muncească, să facă sport, să trăiască, astea sunt măsurile ce trebuie luate! Eu sunt sportiv profesionist, eu nu mai fac bani de un an de zile și trăiesc cum pot”, a adăugat ”Muntele Bihorului”.

”Muntele Bihorului” îi cheamă pe români în stradă

La protestul de la Oradea, împotriva măsurilor impuse de autorități pentru limitarea răspândirii virusului Sars-Cov-2, au participat 2.000 de oameni, dar luptătorul bihorean este de părere că numărul a fost prea mic comparativ cu efectele pe care aceste restricții le cauzează oamenilor.

”Am văzut că unii oameni stau cuminți, sau în casă, la televizor. Probabil au bani, le merge bine, au bani puși deoparte, au cămările și frigiderele pline, dar nu știu cât va mai dura starea asta de bine a unora, pentru că nu se mai produce nimic”, a încheiat Lungu.

În mai multe orașe din țară au avut loc, luni seara, proteste la care au participat zeci de mii de români nemulțumiți de noile restricții anunțate de Guvern și autoritățile sanitare.