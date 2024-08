Cel mai greu moment din cariera lui Daniel Pancu: „Plângeam când mergeam!”

Fosta legendă a Rapidului a dezvăluit de curând cel mai greu moment prin care a trecut pe vremea când era jucător activ. Pancu a trecut prin momente cumplite.

Daniel Pancu, despre cel mai greu moment al carierei sale: „Plângeam când mergeam!”

Daniel Pancu a bifat multe echipe în CV-ul său de jucător. Fostul internațional român a dezvăluit recent cel mai dificil moment al carierei sale, când a trecut prin dureri cumplite.

ADVERTISEMENT

Mai exact, acesta s-a confruntat cu o accidentare la spate care i-a adus dureri extrem de mari, până la nivelul lacrimilor. „Pancone” a dezvăluit la „Suflet de Rapidist” faptul că a fost aproape să renunțe la fotbal din această cauză.

„Cel mai greu mi-a fost când am fost accidentat cu spatele, un an și jumătate. Jucam, dar călcam strâmb, toți îmi spuneau că am criză de sciatic.

ADVERTISEMENT

Până când mi l-a adus Dumnezeu în cale pe doctorul Caia, de la Bursaspor, când mă transferasem. Nu puteam, plângeam dimineața, la toate controalele spuneau că am criză de sciatic.

„Am vrut să mă las de fotbal”

La Beșiktaș încă mă băgau pentru că mă iubeau, dar se vedea că sufeream, până mă întorceam… Am vrut să mă las de fotbal, gata. Am fost la toate controale, am fost la primul, la al doilea, tot sciatic, tot la el am fost și a treia oară.

ADVERTISEMENT

Mă trimitea doctorul, îmi făceau continuu injecții, stretching, dar mă antrenam greu, a fost un calvar. A chemat o asistentă, mi-a băgat substanță de contrast, care la efort se umfla și îmi paraliza nervul sciatic, apăsa…

M-a tăiat a doua zi și după am fost pe teren într-o lună. Asta este singura operație pe care o am, la spate. A fost foarte greu… mă lăsam, plângeam când mergeam dimineața… Alții după două zile ziceau stop. La Bursa s-a agravat situația, suferință mare, nu doresc nimănui”, a spus Daniel Pancu la emisiunea „Suflet de Rapidist”.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu este optimist. Ce a spus despre numirea lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale a României

Acesta consideră că fostul său antrenor va face treabă la prima reprezentativă: „Sunt extrem de curios să văd cum se vor decurge lucrurile… dar despre fotbal, cel mai probabil i-ar trebui o săptămână ca să vorbească cu un jucător și să îi spună toate ideile. Eu am mare încredere că lucrurile vor merge bine”, a spus Daniel Pancu.

Pancu a spus când i-a fost cel mai greu în cariera sa de jucător