David Popovici a ratat podiumul în finala de 200 metri liber a mondialelor de la Fukuoka, Japonia, în urmă cu un an. „Rechinul” a fost nevoit să „îmbrățișeze” eșecul și să muncească din greu pentru a reveni pe locul pe care îl merită la Jocurile Olimpice de la Paris.

Cel mai greu moment din cariera lui David Popovici: 25 iulie 2023! Ce se întâmpla cu un an înainte de aurul olimpic câștigat la Paris

Nu doar recordurile mondiale l-au ajutat pe David Popovici să ajungă sportivul din prezent de la Jocurile Olimpice de la Paris. Tânărul înotător român s-a călit și cu un eșec, care îi putea influența într-un mod negativ cariera.

În urmă cu un an, mai exact pe 25 iulie 2023, . Eșecul românului a uimit lumea sportului, fiindcă sportivul de la CS Dinamo era cel rapid înotător de pe planetă, din toate timpurile.

Astfel au început să apară și criticile pentru David Popovici, un tânăr de doar 18 ani la acea vreme. Totuși, sportivul de la CS Dinamo a acceptat situația și a muncit și mai mult pentru a demonstra că eșecul de la acea vreme a fost doar o întâmplare.

La un an distanță de la Fakuoka, David Popovici a scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris. Tânărul de doar 19 ani a câștigat media de aur la proba de 200 de metri liberi cu timpul de 1:44,72 și astfel a devenit primul înotător român care termină pe primul loc la JO.

Secretul din spatele medaliei de aur câștigate de David Popovici: „Nu mi-a păsat”

după ce a câștigat aurul la proba de 200 metri liberi la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul a dezvăluit că nu s-a gândit niciun moment la medalie, iar asta a fost un avantaj în fața adversarilor.

„Răspunsul aseară a fost habar n-am pentru că nu mi-a păsat de medalie. Așa am câștigat. Nu ăsta e obiectivul. Obiectivul este să te simți bine. Vii la Jocurile Olimpice pentru a concura împotriva celor mai buni din lume. E un privilegiu doar să fii aici.

Tocmai pentru că nu am luptat pentru medalie am reușit să câștig. A fost o luptă de câini. Fix așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri îl vedeam pe american că era în fața mea, știam că neamțul e undeva în stânga mea. Văzusem că plecase tare. Dacă te uiți la ei, îi vezi acolo, respirându-ți în ceafă.

Îi vezi cu coada ochiului. Știam că sunt acolo și nu mi-am permis pentru nicio secundă să o las moale. Nu trebuia nici prea tare să plec, nici prea încet. Am făcut cursa pe care îmi doream să o fac. Și chiar dacă nu ăsta era obiectivul principal, bineînțeles că mă bucur de medalie. Mă bucur că am scris istorie.

Mi-am dat seama când am atins plăcuța pentru că ele au niște lumini. Dacă atingi primul e o singură lumină, al doilea două lumini și al treilea trei lumini. Am văzut instant că sunt primul, euforie. Au fost lacrimi de bucurie. Nu sunt cel mai deschis, dar plâng și eu. La interviul de la TVR îmi dădeau lacrimile”, a spus Popovici.