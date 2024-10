Cel mai greu moment din viața lui Ilie Balaci! L-au obligat să renunțe la fotbal și i-au dat altă meserie

Conducerea oltenilor din 1978 l-a suspendat pe termen nelimitat pe Ilie Balaci după Universitatea Craiova – Fortuna Dusseldorf, scor 3-4. Fostul mare fotbalist al „juveților” a fost trimis să muncească într-un atelier auto.

Un episod incredibil! Suspendat la Universitatea Craiova, Ilie Balaci a trecut la „munca de jos”

Nu totul a fost roz pentru Ilie Balaci la . „Minunea Blondă” a traversat și clipe neplăcute la gruparea lui de suflet de-a lungul timpului, iar FANATIK vă prezintă unul dintre ele la șase ani de la moartea fostului mare fotbalist.

Universitatea Craiova a pierdut pe „Central” în fața celor de la Fortuna Dusseldorf în 1978. Oltenii l-au găsit vinovat pe Ilie Balaci, care a fost suspendat pe termen nelimitat de conducerea de la acea vreme a grupării din Cetatea Băniei.

„Am fost suspendat, la un moment dat, pe un termen nelimitat. A fost în toamna anului 1978. Vă răspund prin ceea ce mi-a răspuns şi mie antrenorul secund al Universităţii din acea perioadă, Titi Deliu, anume că nu mi-aş fi apărat corect şansele în meciul tur cu Fortuna Dusseldorf, meci disputat pe Central, în primul tur al Cupei Cupelor, ediţia 1978-1979.

Am pierdut, 3–4 (13 septembrie 1978, n.a.). După acest meci pierdut, doar eu am fost suspendat de club… Mi s-a spus că Vasile Bulucea ar fi dictat acea suspendare a mea. N-am jucat câteva săptămâni, nici în campionat şi, evident, nici în meciul retur cu Fortuna Düsseldorf 1–1”, spunea Ilie Balaci.

A fost trimis la un atelier auto: „Spălam pompe de benzină, de injecție”

„Minunea Blondă” a lucrat la un atelier auto din Craiova pe toată perioada suspendării. Ilie Balaci a muncit cot la cot cu ceilalți angajați de la ITA Craiova: „Am fost trimis la munca de jos, cum se spunea. Eram angajat la ITA Craiova, director era atunci un anume Dinu.

Şi am lucrat atunci efectiv la autobaza ITA de la gară. Am întâlnit acolo nişte oameni minunaţi. La ora şase dimineaţa plecam de acasă… Nu-mi pare rău de acea perioadă în care am muncit…

Spălam pompe de benzină, de injecţie etc. Tot ce-mi ziceau oamenii de acolo, aia făceam. Bine, ei nu prea îmi ziceau. Am fost un băiat cu bun-simţ, chiar ruşinos la locul de muncă.

Excepţie am făcut la adevăratul meu loc de muncă, dreptunghiul ăla verde… Acolo mă transformam total! Dar acolo, la autobaza de la gară, am muncit aproape două luni. Oamenii ăia munceau, eu ce trebuia să fac? Să mă plimb?

Nu, nu eram „Gheorghe Dracu“, aşa că am muncit. Universitatea ajunsese într-o situaţie critică… Au venit la mine, chemându-mă la echipă.

Cum s-a „răzbunat” Ilie Balaci pe Universitatea Craiova! Golul de la FC Olt și transferul la rivala Dinamo

Ruptura dintre Universitatea Craiova și Ilie Balaci s-a produs în 1984, chiar înaintea returului cu Olympiacos. Conducerea „juveților” de la acea vreme l-a anunțat pe mijlocaș tocmai pe aeroport că nu are viză și astfel „Minunea Blondă” a fost nevoită să rămână acasă.

„După cum știți se juca returul cu Olympiacos. Am stat în cantonament, nu mi s-a spus absolut nimic. La aeroport mi s-a spus că din păcate nu au putut să îmi obțină viza. Greu de crezut, puteau să îmi spună cu o zi înainte.

Cred că nu s-a făcut niciun fel de efort sau poate nu mai aveau nevoie de mine la timpul ăla”, spunea Ilie Balaci.

Ce s-a întâmplat pe aeroport l-a afectat pe Ilie Balaci, care a decis să părăsească Universitatea Craiova și să semneze cu FC Olt. „Minunea Blondă” i-a găsit la Scornicești și pe Costică Donose și Zoli Crișan, foști săi colegi de la formația din Bănie.

Cei trei jucători cu origini „alb-albastre” s-au reîntâlnit cu Universitatea Craiova în primăvară. FC Olt s-a impus cu 1-0, iar golul a fost marcat de nimeni altul decât Ilie Balaci, care s-a bucurat în fața băncii de rezerve a oltenilor după reușită.

Prin golul marcat în FC Olt – Universitatea Craiova, scor 1-0, Ilie Balaci și-a luat revanșa în fața „alb-albaștrilor”. De ce? Pentru că șefii oltenilor de la acea vreme i-au luat apartamentul din oraș cu câteva luni înainte, fiind dat afară și de la facultate.

Transferul la Dinamo a îndoliat Oltenia

Mircea Lucescu l-a transferat pe Ilie Balaci la de la FC Olt Scornicești. Selecționerul „tricolorilor” a vrut să îl ajute pe mijlocașul oltean să revină într-o formă de zile mari după accidentarea horror de la Baia Mare.

„Eram dator să fac această încercare. N-am mai vrut să asist neputincios la o nouă retragere prematură, cum a fost cazul lui Dumitrache”, spunea Mircea Lucescu la acea vreme.

„Minunea Blondă” a vrut să redevină unul dintre cei mai buni fotbaști din România la Dinamo București și astfel să le răspundă contestatarilor. Totuși, planul lui Ilie Balaci nu a decurs tocmai cum și-a dorit la acea vreme.

„Am decis să plec la Scornicești, totul era roz. Era o echipă bună, cu bani destul de mulți, aproape de casă. Numai că am vrut altceva, nu am vrut o echipă la care să joc liniștit.

Am vrut competiție, am vrut să mă răzbun. La timpul ăla mă gândeam că încă pot să revin de unde am căzut. Aveam niște polițe de plătit, aș fi vrut să merg să joc la Dinamo, să îmi revin și să mă întorc triumfător înapoi acasă la Craiova”, spunea „Minunea Blondă”.