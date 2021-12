Cel mai greu moment din viața lui Ion Marin: „Am învins cancerul pentru că am avut parte de doctori buni”

„Săpăligă”, cum este poreclit, a recunoscut că nu s-a așteptat să sufere de o astfel de boală, mai ales că nu a avut dureri, având și o viață activă și sănătoasă.

Ion Marin le mulțumește și acum doctorilor pentru că l-au tratat corespunzător și pentru că au avut grijă de el, motiv pentru care este convins că a scăpat teafăr în urma luptei cu boala necruțătoare.

Ion Marin a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa

cel mai greu moment din viața sa, atunci când a aflat că are un cancer la colon: „În 2017 am fost depistat cu cancer la colon, iar din momentul depistării și până la operație a durat totul șase zile.

ADVERTISEMENT

Am plecat la Regensburg, în Germania, la o clinică condusă de un român. Am avut șansă. Am avut câteva zile la rând scaun cu sânge mult. M-am dus la control și am făcut toate ecografiile, RMN-urile și analizele de sânge posibile”.

„N-a ieșit nimic. Și un prieten de-ai mei care era asistent la Floreasca mi-a zis să fac o colonoscopie. M-am dus, am făcut-o și mi-au depistat cancerul”, a mai spus Ion Marin în cadrul

ADVERTISEMENT

„A căzut cerul pe mine!”

și a povestit cum a decurs toată intervenția medicală: „Nu mi-a fost rău, nu am căzut, nu vomitam și analizele nu au arătat absolut nimic. Fraților, după o anumită vârstă colonoscopia e sfântă!

Azi l-am depistat și după șase zile eram operat. Am plecat cu un doctor român care vorbea germana și a stat cu mine acolo.

ADVERTISEMENT

Am virat banii și au început să se ocupe de mine, a doua zi eram pe masa de operație. Am depășit 60.000 de euro cu totul. Am avut șansă că a fost depistat la timp, că m-au primit repede și am avut bani! Am avut parte și de doctori buni. Unii te salvează, alții te omoară”.

„Mi-au scos 40 de centimetri de colon! N-am avut timp să-mi mai fie frică. A căzut cerul pe mine când mi-a zis doctorița verdictul. ’Nu se poate, doamna doctor! Eu ieri am alergat, am jucat fotbal’. Când a venit și m-a lovit nici n-am știut pe ce lume sunt. Am făcut exact tot ce mi-au zis ei.

ADVERTISEMENT

Mă duceam din șase în șase luni și am făcut și chimioterapie 12 ședințe, din două în două săptămâni. După, m-am dus din an în an, apoi la doi ani.

Și mi-au spus că nu mai trebuie să vin că sunt în regulă. Obligatoriu eu trebuie să fac trei CT-uri în fiecare an plus colonoscopie. CT pulmonar, abdominal și pelvis”, a mai spus Ion Marin.