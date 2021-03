Neti Sandu a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trăit cu mult timp în urmă. după un mariaj nereușit de doi ani, astrologul a avut o relație foarte lungă, iar despărțirea i-a adus numeroase probleme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Neti Sandu a ținut foarte mult la bărbatul respectiv, însă acesta a anunțat că vrea să se despartă de ea într-un mod care a marcat-o profund pe vedetă.

Mai exact, fostul partener a înștiințat-o pe prezentatoarea de la Pro TV că vrea să pună capăt relației de zece ani prin intermediul unui bilet. Ruptura bruscă i-a provocat un mare șoc vedetei, care a apelat la ajutorul terapiei pentru a se putea vindeca de această durere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cel mai greu moment din viața lui Neti Sandu. A fost părăsită de fostul iubit printr-un bilet

În cadrul unui interviu, Neti Sandu a vorbit despre experiența traumatizantă prin care a trecut, iar declarațiile ei sunt de-a dreptul șocante Felul în care a fost părăsită cu mulți ani în urmă a marcat-o pe îndrăgita prezentatoare horoscopului zilnic de la Pro TV.

Neti Sandu este întotdeauna cu zâmbetul pe buze și plină de energie, însă puțini știu cu ce greutăți s-a confruntat de-a lungul vieții. Vedeta a vorbit despre despărțirea din cauza căreia a fpcut cinci ani de terapie.

ADVERTISEMENT

„A fost o traumă severă și am digerat-o cum am putut eu. Am trăit încercând să o asimilez, dar asta a durat ani. Eu zic că fiecare să facă după propria fire. Eu am făcut cum am considerat. Codul meu interior, față de mine, mi-a dictat să nu fac absolut nimic vreodată, pentru că nu pot să oblig pe nimeni la nimic.

Dacă omul acela a considerat așa, eu trebuie să mă descurc cu treaba asta. Dacă o altă persoană, cu un alt temperament, consideră că trebuie să aibă o discuție față în față – asta să facă! Eu am reacționat conform cu ceea ce sunt, dar omul dacă simte nevoia să-i ceară o mie de explicații până înțelege – asta să facă. Nu se face așa – ce-i asta?! Fiecare să facă conform stilului”, a declarat Neti Sandu pentru VIVA.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Neti Sandu a vorbit despre singurătate

Celebra prezentatoare nu a mai putut să-și refacă viața sentimentală după această întâmplare nefericită. Ulterior, Neti Sandu și-a pierdut bunica și mama, două femei extrem de dragi pentru ea.

Deși este singură, este capabilă să accepte această situație, cu care s-a și obișnuit, însă apar momente când singurătatea o pasă teribil.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Sunt diferite momente: când mi-e rău și, totuși, trebuie să fac anumite lucruri, când poate nu am chef și trebuie să le fac. Nu trebuie să mă lovească ceva ca să simt singurătatea, dar singurătatea asta este o stare în care eu mă încarc și mă descarc, cu care am învățat să conviețuiesc, pentru că e ca și atunci când stai cu cineva – e o stare pe care trebuie să înveți să o duci, dar dacă ești atent la ce se întâmplă cu tine, ea nu este atât de goală. Are viață în ea!”, a mai spus Neti Sandu pentru sursa menționată anterior.