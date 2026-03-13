Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”

Bogdan Vătăjelu a fost un component de bază al celor de la Universitatea Craiova, în urmă cu 6 ani, atunci când oltenii s-au bătut pentru titlul de campioni până în ultima clipă. Din păcate pentru Știința, CFR Cluj s-a dovedit mult prea solidă și experimentată. Fostul fundaș al Craiovei face dezvăluiri despre acel sezon și ce a urmat după pentru el.
În 2020, într-o perioadă grea pentru fotbal și pentru sport în general din cauza pandemiei de COVID-19, CFR Cluj reușea să se impună pentru a 3-a oară consecutiv în prima ligă. Elevii lui Dan Petrescu, antrenorul din Gruia de la acea vreme, câștigau ”finala” campionatului, scor 3-1, pe ”Ion Oblemenco” din Bănie.
La emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Vătăjelu, integralist în acel meci, a vorbit despre diferențele dintre CFR și colegii săi. Moderatorul Cristi Coste a subliniat faptul că ardelenii s-au impus în primul rând mental pe teren. Fostul fundaș al oltenilor a recunoscut acest aspect.
”(n.r. S-a vorbit de o victorie mentală a CFR-ului, mult mai buni mental decât Craiova, la acel moment) Da, cred că în momentul acela CFR-ul, pot să zic, era cum e Craiova în acest moment. Majoritatea jucătorilor de la ei erau cu o experiență extraordinară. Nu cred că aveau foarte mulți jucători tineri.
Părerea mea rămâne aceeași, că noi nu am fost pregătiți pentru acel meci. Chiar dacă am avut un play-off extraordinar, ceea ce s-a petrecut înainte cu câteva zile de acel meci, probabil pentru noi a fost un pic cam mult. Aveam și foarte mulți copii care evoluau în acea echipă și da, cred că experiența în câștigarea unui trofeu contează extraordinar de mult”, a spus Vătăjelu.
Bogdan Vătăjelu mai spune că, o perioadă de câteva luni, a avut flash-uri despre meciul din august 2020. Fostul jucător din Bănie e sincer și admite că el și colegii săi nu realizau la aceea vreme ce înseamnă pentru Universitatea și oamenii din Craiova un titlu de campioană.
”Am avut câteva luni (n.r. flash-uri) pentru că noi cred că încă nu știam ceea ce însemna pentru Craiova un titlu după foamea asta, după atâția ani. Și lunile alea ne-au afectat cumva, pentru că am avut și susținerea oamenilor după meciul acela. Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului pentru că nu era voie, erau restricții în acel moment.
Am simțit susținerea lor și e clar că ne-a afectat pentru câteva luni, dar până la urmă trebuie să treci peste, pentru că dacă rămâi ancorat în trecut, nu cred că îți face ție bine. Trebuie să treci peste”, a mai spus fostul fundaș.
În 2020, după aproape 3 decenii, Universitatea Craiova a fost la mai puțin de o oră distanță de un nou titlu de campioană pe prima scenă fotbalistică. În meciul de pe 3 august din Bănie, gazdele au deschis scorul prin Dan Nistor, în minutul 10.
Avantajul oltenilor nu a durat prea mult. Vinicius a egalat în minutul 36. După pauză, elevii lui Bergodi parcă nu au mai existat pe teren. Ardelenii au presat, iar în minutul 56 au preluat conducerea pe tabelă. Deac a centrat, iar Boli, nemarcat de fundașii olteni, a marcat cu capul.
Apoi, oltenii au căutat golul de 2-2, dar nu au reușit să pună probleme. În minutul 76, Ovidiu Hațegan a arătat punctul cu var după un duel între Cosic și Vinicius. Deac a transformat pentru 3-1. CFR Cluj a ”ucis” jocul, a ținut de minge și astfel a cucerit al treilea titlul la rând.