Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”

Bogdan Vătăjelu a fost un component de bază al celor de la Universitatea Craiova, în urmă cu 6 ani, atunci când oltenii s-au bătut pentru titlul de campioni până în ultima clipă. Din păcate pentru Știința, CFR Cluj s-a dovedit mult prea solidă și experimentată. Fostul fundaș al Craiovei face dezvăluiri despre acel sezon și ce a urmat după pentru el.

Ce spune fostul jucător din Bănie, Bogdan Vătăjelu, după finala de titlu U Craiova – CFR Cluj

În 2020, într-o perioadă grea pentru fotbal și pentru sport în general din cauza pandemiei de COVID-19, CFR Cluj reușea să se impună pentru a 3-a oară consecutiv în prima ligă. Elevii lui Dan Petrescu, antrenorul din Gruia de la acea vreme, câștigau ”finala” campionatului, scor 3-1, pe ”Ion Oblemenco” din Bănie.

La emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Vătăjelu, integralist în acel meci, . Moderatorul Cristi Coste a subliniat faptul că ardelenii s-au impus în primul rând mental pe teren. Fostul fundaș al oltenilor a recunoscut acest aspect.

”(n.r. S-a vorbit de o victorie mentală a CFR-ului, mult mai buni mental decât Craiova, la acel moment) Da, cred că în momentul acela CFR-ul, pot să zic, era cum e Craiova în acest moment. Majoritatea jucătorilor de la ei erau cu o experiență extraordinară. Nu cred că aveau foarte mulți jucători tineri.

Părerea mea rămâne aceeași, că noi nu am fost pregătiți pentru acel meci. Chiar dacă am avut un play-off extraordinar, ceea ce s-a petrecut înainte cu câteva zile de acel meci, probabil pentru noi a fost un pic cam mult. Aveam și foarte mulți copii care evoluau în acea echipă și da, cred că experiența în câștigarea unui trofeu contează extraordinar de mult”, a spus Vătăjelu.

Vătăjelu e realist: ”Noi nu știam ceea ce înseamnă pentru Craiova un titlu după atâția ani”

Bogdan Vătăjelu mai spune că, o perioadă de câteva luni, a avut flash-uri despre meciul din august 2020. Fostul jucător din Bănie e sincer și admite că el și colegii săi nu realizau la aceea vreme .

”Am avut câteva luni (n.r. flash-uri) pentru că noi cred că încă nu știam ceea ce însemna pentru Craiova un titlu după foamea asta, după atâția ani. Și lunile alea ne-au afectat cumva, pentru că am avut și susținerea oamenilor după meciul acela. Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului pentru că nu era voie, erau restricții în acel moment.

Am simțit susținerea lor și e clar că ne-a afectat pentru câteva luni, dar până la urmă trebuie să treci peste, pentru că dacă rămâi ancorat în trecut, nu cred că îți face ție bine. Trebuie să treci peste”, a mai spus fostul fundaș.

Cât de aproape a fost Universitatea Craiova de un nou titlu de campioană după cel din 1991

În 2020, după aproape 3 decenii, Universitatea Craiova a fost la mai puțin de o oră distanță de un nou titlu de campioană pe prima scenă fotbalistică. În meciul de pe 3 august din Bănie, gazdele au deschis scorul prin Dan Nistor, în minutul 10.

Avantajul oltenilor nu a durat prea mult. Vinicius a egalat în minutul 36. După pauză, elevii lui Bergodi parcă nu au mai existat pe teren. Ardelenii au presat, iar în minutul 56 au preluat conducerea pe tabelă. Deac a centrat, iar Boli, nemarcat de fundașii olteni, a marcat cu capul.

Apoi, oltenii au căutat golul de 2-2, dar nu au reușit să pună probleme. În minutul 76, Ovidiu Hațegan a arătat punctul cu var după un duel între Cosic și Vinicius. Deac a transformat pentru 3-1. CFR Cluj a ”ucis” jocul, a ținut de minge și astfel a cucerit al treilea titlul la rând.