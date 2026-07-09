Cel mai horror moment al carierei! Fostul jucător de la FCSB care nici nu voia să audă de Gabi Mureșan. „Nu vreau să-l văd”

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Fotbalul din România este mai sărac de joi, 9 iulie. , după ce . În cariera sa de jucător profesionist, mijlocașul era cunoscut ca un tip dur, iar un fault produs l-a afectat profund pe un atacant de la FCSB.

Cel mai horror moment al carierei! Raul Rusescu nu voia să mai audă de Gabi Mureșan

Gabi Mureșan era un mijlocaș agresiv, acesta sacrificându-se pentru ca echipa sa să cunoască succesul. Totuși, de multe ori faulturile din timpul jocurilor aveau să îi afecteze pe adversarii de la celelalte echipe. În finalul anului 2014, Raul Rusescu a trecut printr-o accidentare dură.

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Fostul atacant de la FCSB a suferit un traumatism craniofacial cu fractură de orbită dreaptă şi a fost nevoit să sufere o operație extrem de dificilă. Totul a plecat de la un duel foarte tare cu Gabi Mureșan, într-un meci ASA Tg. Mureș – Steaua București (n.r. — așa cum se numea echipa patronată de Gigi Becali la acel moment).

Raul Rusescu nu a putut trece peste evenimentul din 2014, accidentarea sa fiind extrem de gravă. Fostul atacant mărturisea la începutul anului 2024 că nu vrea să mai audă niciodată de Gabi Mureșan, ochiul său stând pe o placă de titan după faultul dur la care a fost supus în meciul cu ASA Tg. Mureș.

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„Ochiul meu drept, la ora asta, stă pe o placă de titan. Adică eu am o placă de titan aici (n.r. arată sub ochi) și dacă pui mâna se simt șuruburile. La mine, dezastrul a fost în interior. Zgârciul pe care stă ochiul a fost franjuri. Aveam un ochi mai jos și unul mai sus. Două săptămâni am văzut dublu.

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Nu îmi doresc niciodată să mă întâlnesc cu el (n.r. Gabi Mureșan) sau să am vreo legătură cu el. Nu vreau, pur și simplu. Nu mă interesează persoana lui, nu vreau să-l văd”, a spus Raul Rusescu, în cadrul podcastului , la începutul anului 2024.

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Cine a fost Gabi Mureșan, fostul căpitan de la CFR Cluj

Înainte de a face pasul în politică, unde a fost primar la Apold, Gabi Mureșan a avut o carieră foarte bună în fotbalul profesionist. Totul a plecat de la Gaz Metan Mediaș, ca în vara lui 2005 să facă pasul la Gloria Bistrița. Doi ani mai târziu avea să meargă la CFR Cluj, club la care a reușit să scrie istorie.

Gabi Mureșan a fost legitimat la CFR Cluj în perioada iulie 2007 – iunie 2013, timp în care a reușit să cucerească nu mai puțin de 8 trofee: trei titluri, trei Cupe și două Supercupe. Despărțirea de ardeleni s-a produs după 6 ani, când fostul mijlocaș defensiv semna cu Tom Tomsk. Ulterior a mai fost bifată o experiență la ASA Târgu Mureș, ca retragerea oficială să vină în 2017. La nivel internațional, Mureșan a strâns nu mai puțin de 9 selecții.