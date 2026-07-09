Sport

Cel mai horror moment al carierei! Fostul jucător de la FCSB care nici nu voia să audă de Gabi Mureșan. „Nu vreau să-l văd”

Care este fostul jucător de la FCSB care nu mai voia să audă de Gabi Mureșan. Fotbalistul roș-albaștrilor a fost accidentat dur de către fostul edil de la Apold.
Iulian Stoica
09.07.2026 | 11:10
Cel mai horror moment al carierei Fostul jucator de la FCSB care nici nu voia sa auda de Gabi Muresan Nu vreau sal vad
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Cel mai horror moment al carierei! Fostul jucător de la FCSB care nici nu voia să audă de Gabi Mureșan. Foto: Colaj Fanatik
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Fotbalul din România este mai sărac de joi, 9 iulie. Gabi Mureșan s-a stins din viață la vârsta de doar 44 de ani, după ce s-a înecat într-un lac în apropiere de Apold. În cariera sa de jucător profesionist, mijlocașul era cunoscut ca un tip dur, iar un fault produs l-a afectat profund pe un atacant de la FCSB.

Cel mai horror moment al carierei! Raul Rusescu nu voia să mai audă de Gabi Mureșan

Gabi Mureșan era un mijlocaș agresiv, acesta sacrificându-se pentru ca echipa sa să cunoască succesul. Totuși, de multe ori faulturile din timpul jocurilor aveau să îi afecteze pe adversarii de la celelalte echipe. În finalul anului 2014, Raul Rusescu a trecut printr-o accidentare dură.

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Fostul atacant de la FCSB a suferit un traumatism craniofacial cu fractură de orbită dreaptă şi a fost nevoit să sufere o operație extrem de dificilă. Totul a plecat de la un duel foarte tare cu Gabi Mureșan, într-un meci ASA Tg. Mureș – Steaua București (n.r. — așa cum se numea echipa patronată de Gigi Becali la acel moment).

Raul Rusescu nu a putut trece peste evenimentul din 2014, accidentarea sa fiind extrem de gravă. Fostul atacant mărturisea la începutul anului 2024 că nu vrea să mai audă niciodată de Gabi Mureșan, ochiul său stând pe o placă de titan după faultul dur la care a fost supus în meciul cu ASA Tg. Mureș.

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„Ochiul meu drept, la ora asta, stă pe o placă de titan. Adică eu am o placă de titan aici (n.r. arată sub ochi) și dacă pui mâna se simt șuruburile. La mine, dezastrul a fost în interior. Zgârciul pe care stă ochiul a fost franjuri. Aveam un ochi mai jos și unul mai sus. Două săptămâni am văzut dublu.

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Nu îmi doresc niciodată să mă întâlnesc cu el (n.r. Gabi Mureșan) sau să am vreo legătură cu el. Nu vreau, pur și simplu. Nu mă interesează persoana lui, nu vreau să-l văd”, a spus Raul Rusescu, în cadrul podcastului „Un Podcast”, la începutul anului 2024.

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Faultul făcut de Gabi Mureșan. Foto: Captură Look TV
Faultul făcut de Gabi Mureșan. Foto: Captură Look TV

Cine a fost Gabi Mureșan, fostul căpitan de la CFR Cluj

Înainte de a face pasul în politică, unde a fost primar la Apold, Gabi Mureșan a avut o carieră foarte bună în fotbalul profesionist. Totul a plecat de la Gaz Metan Mediaș, ca în vara lui 2005 să facă pasul la Gloria Bistrița. Doi ani mai târziu avea să meargă la CFR Cluj, club la care a reușit să scrie istorie.

Gabi Mureșan a fost legitimat la CFR Cluj în perioada iulie 2007 – iunie 2013, timp în care a reușit să cucerească nu mai puțin de 8 trofee: trei titluri, trei Cupe și două Supercupe. Despărțirea de ardeleni s-a produs după 6 ani, când fostul mijlocaș defensiv semna cu Tom Tomsk. Ulterior a mai fost bifată o experiență la ASA Târgu Mureș, ca retragerea oficială să vină în 2017. La nivel internațional, Mureșan a strâns nu mai puțin de 9 selecții.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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