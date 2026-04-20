Cel mai hulit antrenor de la Rapid, performanță uluitoare cu o echipă de liga a 2-a! Video

Fostul antrenor de la Rapid a reușit o performanță incredibilă cu o echipă modestă din liga a 2-a. În trecut, tehnicianul a fost contestat pe banca giuleștenilor
Dragos Petrescu
20.04.2026 | 10:53
Neil Lennon, fostul antrenor al Rapidului, după calificarea istorică cu Dunfermline Athletic în finala Cupei Scoției // FOTO: Daily Mail
Neil Lennon (54 de ani), fostul tehnician al Rapidului, a izbutit o performanță remarcabilă. Acesta a reușit să se califice cu Dunfermline Athletic, echipa de liga a 2-a din fotbalul scoțian pe care o pregătește în prezent, în ultimul act al Cupei Scoției, după o semifinală nebună cu cei de la Falkirk, decisă la lovituri de departajare.

Neil Lennon s-a calificat în finala Cupei Scoției cu o echipă de liga a 2-a!

Fostul antrenor din Giulești a preluat-o pe Dunfermline în urmă cu un an, moment în care clubul se afla pe penultimul loc din liga a 2-a. Datorită lui însă, echipa a evitat retrogradarea și, mai mult decât atât, în prezent se luptă cu șanse reale la accederea în Premiership, acesta fiind și principalul obiectiv al lui Lennon la cârma grupării de pe East End Park în actuala stagiune. În momentul de față, acest obiectiv este unul realizabil, dat fiind faptul că Dunfermline se află pe locul 4 în Championship, ceea ce înseamnă că va juca în play-off-ul de promovare.

Momentul cu adevărat special al sezonului pentru Lennon s-ar putea produce însă în Cupa Scoției, acolo unde Dunfermline a obținut biletele pentru marea finală, asta după ce a trecut la penalty-uri de Falkirk, un club care în acest moment evoluează în prima divizie. După primele 120 de minute ale semifinalei, scorul de pe tabelă a rămas nemodificat, 0-0, echipa lui Lennon reușind un meci mai mult decât onorabil în fața mult mai bine cotatului Falkirk. Iar la loviturile de departajare, Dunfermline s-a descurcat perfect, transformând toate cele patru lovituri de la punctul cu var, spre deosebire de adversari, care au ratat primele două execuții. VIDEO…

Astfel, scorul final a fost 4-2, iar Neil Lennon s-a calificat în marea finală, acolo unde va da piept cu Celtic Glasgow, o echipă pe care acesta a antrenat-o în două rânduri de-a lungul carierei sale (2010-2014, respectiv 2019-2021) și pe banca căreia a obținut nu mai puțin de 10 trofee (cinci campioane, patru cupe și o cupă a ligii). Ultimul act se va disputa pe data de 23 mai, pe Hampden Park din Glasgow.

Neil Lennon a fost demis de la Rapid după numai 6 meciuri!

Tehnicianul nord-irlandez nu este străin de fotbalul românesc. Acesta a antrenat-o pe Rapid în 2024, însă rezultatele modeste pe care le-a înregistrat la cârma giuleștenilor nu i-au permis să stea în Superligă mai mult de șase meciuri. După cinci egaluri și o înfrângere, Lennon a fost dat afară, iar mai apoi, după șapte luni în care nu a avut parte de niciun angajament, acesta a preluat-o pe Dunfermline, unde acum pare să facă minuni.

De-a lungul carierei sale de antrenor, în afară de Rapid, Celtic și Dunfermline, Lennon le-a mai pregătit pe Bolton Wanderers, Hibernian și Omonia Nicosia. În Cipru a izbutit să câștige și primul trofeu din afara Scoției. Este vorba tot depre o Cupă, la finalul stagiunii 2021/2022.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
